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«Контур» выпустит сервис повышения осведомленности в области инфобезопасности ​

«Контур» завершает разработку нового продукта из типа Awareness Security – сервиса осведомленности, который направлен на повышение компетенций сотрудников компаний в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис осведомленности — облачный, предназначен для имитации фишинговых атак по электронной почте, оценки реакции сотрудников и последующего обучения. С помощью этого ПО специалисты по информационной безопасности смогут выявить уязвимые участки в компании, организовать обучение и отследить динамику роста цифровой зрелости команды. Продукт позволяет моделировать типовые сценарии атак — например, поддельные письма от HR, бухгалтерии, руководителей — и оценивать, насколько сотрудники готовы к ним.

Новый сервис станет частью «Контур.Эгиды» — направления экосистемы для бизнеса «Контур», сосредоточенного на решениях для внутренней информационной безопасности. В нее уже входят: ID – двухфакторная аутентификация, PAM – управление привилегированным доступом), «Доступ» – система для настройки устройств и управления парком компьютеров компании, Staffcopсистема мониторинга действий сотрудников и расследование инцидентов, а также «Безопасность» – аудит, консалтинг и защита конфиденциальной информации.

Актуальность решения подчеркивает рост числа фишинговых атак: по данным отраслевых аналитиков, в 2024 г. их объем в России увеличился на 425%. Несмотря на использование антиспам-фильтров и антивирусов, атаки становятся все изощреннее, и ключевым рубежом защиты остается человек. Awareness помогает превратить информационную безопасность из реактивной обязанности в осознанную привычку. При этом стоимость сервиса в разы ниже, чем проведение разовых аудиторских проверок, что делает его доступным даже для компаний со скромным бюджетом.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Сервис осведомленности от «Контур.Эгиды» — это не просто обучение, а постоянный процесс, формирующий культуру безопасности внутри компании. Сервис позволяет выявлять уязвимости, проверять сотрудников в безопасных условиях и отслеживать динамику их прогресса. Благодаря регулярности и автоматизации бизнес получает не разовое решение, а устойчивый инструмент снижения рисков, который легко масштабируется и не требует больших затрат на внедрение».

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Цифровизация

Сервис осведомленности будет включать обучающие модули, которые адаптируются под поведение сотрудников — от основ цифровой гигиены до навыков противодействия фишингу. Если сотрудник совершает небезопасное действие, например, переходит по ссылке из фальшивого письма и вводит пароль, система предлагает пройти короткий обучающий курс. Она отслеживает не только сам факт прохождения, но и полноту обучения, а специалисты по безопасности получают аналитику по уязвимостям, подразделениям и динамике переобучения.

Пилотный запуск сервиса состоится в сентябре 2025 г. В перспективе разработчики планируют расширение функциональности: от использования нейросетей для персонализации писем до имитации фишинга в мессенджерах.

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