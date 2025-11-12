«Контур» выпустил на рынок решение для безопасного доступа сотрудников и партнеров к корпоративным системам – «Коннект» от «Контур.Эгиды»

«Контур» представил новый продукт — «Коннект» от «Контур.Эгиды». Это кроссплатформенное решение для безопасного доступа сотрудников и партнеров к корпоративным системам из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

На старте «Коннект» предоставляет полный набор инструментов: готовый V**-стек корпоративного уровня; многофакторную аутентификацию (MFA); централизованную панель управления пользователями и политиками; клиенты для основных платформ: Windows, macOS, Linux, Android и iOS; а также интеллектуальный контроль состояния соединений. Он обеспечивает контролируемую среду для удаленной работы, высокий уровень защиты данных и удобство для пользователей.

«Коннект» от «Контур.Эгиды» ориентирован на крупный бизнес и экосистемы с развитой ИT-инфраструктурой, филиальной сетью и распределенными командами. Решение оптимально там, где требуется централизованное управление сотнями и тысячами подключений и высокая степень контроля.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур», руководитель департамента корпоративного управления: «Коннект уже используется рядом крупных компаний, наших первых клиентов, которые активно применяют продакшн-версию решения. Продукт полностью отработан на собственных сервисах «Контура», что гарантирует зрелость и надежность технологии. Кроме того, сейчас проводятся масштабные пилотные внедрения, где тестируются сценарии работы с большим количеством пользователей и сложной корпоративной инфраструктурой. Клиенты отмечают стабильность подключений, удобство управления доступами и простоту интеграции с системами безопасности. Для нас выход «Коннекта» – стратегическое решение, которое укладывается в развитие собственной линейки продуктов для информационной безопасности бизнеса».

«Коннект» стал частью комплекса решений «Контур.Эгида» и может использовать ID от «Контур.Эгиды» в качестве источника многофакторной аутентификации. Это позволяет централизованно управлять доступами сотрудников и партнеров, применять единые политики и упрощать аутентификацию в корпоративной информационной системе.

В планах — расширение аналитики, создание собственного высокопроизводительного протокола передачи данных и прохождение сертификаций по требованиям ФСТЭК и ФСБ.