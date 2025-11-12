Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Контур» выпустил на рынок решение для безопасного доступа сотрудников и партнеров к корпоративным системам – «Коннект» от «Контур.Эгиды»

«Контур» представил новый продукт — «Коннект» от «Контур.Эгиды». Это кроссплатформенное решение для безопасного доступа сотрудников и партнеров к корпоративным системам из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

На старте «Коннект» предоставляет полный набор инструментов: готовый V**-стек корпоративного уровня; многофакторную аутентификацию (MFA); централизованную панель управления пользователями и политиками; клиенты для основных платформ: Windows, macOS, Linux, Android и iOS; а также интеллектуальный контроль состояния соединений. Он обеспечивает контролируемую среду для удаленной работы, высокий уровень защиты данных и удобство для пользователей.

«Коннект» от «Контур.Эгиды» ориентирован на крупный бизнес и экосистемы с развитой ИT-инфраструктурой, филиальной сетью и распределенными командами. Решение оптимально там, где требуется централизованное управление сотнями и тысячами подключений и высокая степень контроля.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур», руководитель департамента корпоративного управления: «Коннект уже используется рядом крупных компаний, наших первых клиентов, которые активно применяют продакшн-версию решения. Продукт полностью отработан на собственных сервисах «Контура», что гарантирует зрелость и надежность технологии. Кроме того, сейчас проводятся масштабные пилотные внедрения, где тестируются сценарии работы с большим количеством пользователей и сложной корпоративной инфраструктурой. Клиенты отмечают стабильность подключений, удобство управления доступами и простоту интеграции с системами безопасности. Для нас выход «Коннекта» – стратегическое решение, которое укладывается в развитие собственной линейки продуктов для информационной безопасности бизнеса».

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«Коннект» стал частью комплекса решений «Контур.Эгида» и может использовать ID от «Контур.Эгиды» в качестве источника многофакторной аутентификации. Это позволяет централизованно управлять доступами сотрудников и партнеров, применять единые политики и упрощать аутентификацию в корпоративной информационной системе.

В планах — расширение аналитики, создание собственного высокопроизводительного протокола передачи данных и прохождение сертификаций по требованиям ФСТЭК и ФСБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/