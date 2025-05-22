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«Контур» объявил о запуске «Контур.Эгиды», нового бренда в категории информационной безопасности ​

«Контур» представил «Контур.Эгиду». Новый бренд сфокусирован на внутренней безопасности организаций и построении устойчивой архитектуры, где защита начинается не с периметра, а с сотрудников, процессов и ежедневных рисков. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Эгида» объединяет сервисы и решения для предотвращения инцидентов, связанных с человеческим фактором, управлением доступами и внутренними угрозами. В комплекс входят: ID — сервис двухфакторной аутентификации и защиты учетных записей; PAM — система управления привилегированным доступом; «Доступ» — система для настройки устройств и управления парком компьютеров компании; Staffcop — система расследования внутренних инцидентов; «Безопасность» — услуги по комплексной защите персональных данных и иной информации ограниченного доступа.

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«Контур.Эгида» отвечает на ключевой тренд в логике рынка ИБ – переход к киберустойчивости. Более 75% инцидентов происходят внутри компаний, но при этом большинство продолжают инвестировать в защиту периметра, игнорируют необходимость контролировать процессы и доступы. Атаки все чаще приходят не через уязвимости в системах, а через сотрудников, подрядчиков и ошибки в управлении доступами.

Михаил Добровольский, заместитель гендиректора «СКБ Контур», руководитель департамента корпоративного управления: «Запуск «Контур.Эгиды» стал логичным продолжением стратегии группы компаний «СКБ Контур», которая много лет строит экосистему для бизнеса. К привычной инфраструктуре добавляется внутренняя информационная безопасность — простая в интеграции, незаметная в ежедневной работе, но системная и эффективная. «Контур.Эгида» выстраивает защиту вокруг жизненного цикла сотрудника — от момента прихода в компанию до закрытия всех прав. Это подход, в котором ИБ становится не внешней функцией, а неотделимым компонентом бизнес-логики».

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