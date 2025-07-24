Получите все материалы CNews по ключевому слову
СКБ Контур Контур.Коннект
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|Пользователи ID от «Контур.Эгиды» смогут эффективнее защищать свои учетные записи в облачной и серверной версиях 1
|22.07.2025
|Институт «Оргэнергострой» защитил учетные записи сотрудников с помощью сервиса ID от «Контур.Эгиды» 1
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1174 2
|2domains 4 1
|2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 326 1
|1С 8654 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.