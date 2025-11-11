«Контур» перезапустил «Доступ» под именем «Админ» и с новым функционалом UEM ​

Разделы

Продуктовая группа «Контур.Эгида» объявила о ребрендинге сервиса «Доступ», который теперь будет называться «Админ». Новое имя отражает расширенные возможности продукта и его трансформацию из решения для удаленного подключения в универсальную систему управления конечными точками и их настройки (UEM). Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис «Доступ» от «Контур.Эгиды» запущен в 2022 г. как инструмент для удаленного подключения и технической поддержки сотрудников. Он стал отечественной альтернативой зарубежным решениям, которые покинули рынок, и уже в 2023 г. вошел в реестр российского ПО. За это время продукт прошел значительный путь развития: помимо облачной версии, появилась серверная: сервис стал доступен на платформах Linux, MacOS, Android, а администраторы получили возможность работать в мобильной, десктопной и веб-версиях.

Ключевые изменения произошли в 2025 г. Увеличение числа корпоративных клиентов, нуждающихся в комплексном управлении устройствами, привело к развитию сервиса до уровня UEM-системы. В сервисе появились новые функциональности для массовой и точечной настройки устройств в компании с использованием готовых и кастомных шаблонов в соответствии с политиками безопасности, а также для проведения инвентаризации программного обеспечения и технических компонентов. Теперь администратор может быстро и удобно контролировать корпоративные устройства в компании.

Доступ стал частью «Контур.Эгиды», комплекса решений для защиты бизнеса от внутренних угроз.

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop: «Трансформация продукта привела к закономерному решению о смене названия. Название «Доступ», оставаясь узнаваемым, уже не отражало всей глубины новых возможностей для системных администраторов и других ИТ-специалистов. Поскольку теперь сервис помогает комплексно управлять корпоративными устройствами, мы выбрали краткое и емкое название — «Админ». Это означает, что с помощью сервиса можно системно закрывать потребности по управлению устройствами в компании, заниматься их настройкой и администрированием в соответствии с политиками безопасности».

