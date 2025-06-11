«Доступ от Контур.Эгиды» получил интеграцию с Active Directory, шаблоны политик и многохостовую архитектуру ​

​СКБ «Контур» представил обновление решения «Доступ от Контур.Эгиды» — системы для настройки устройств и управления парком компьютеров компании. Новая версия включает три функциональных дополнения: поддержку интеграции с Active Directory, шаблоны для настройки устройств и серверную многохостовую архитектуру. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Первым нововведением стала интеграция с Microsoft Active Directory. Эта функция повысит удобство управления парком устройств и обеспечит стабильность работы с удаленными системами, что особенно важно для современных распределенных команд.

Подключив интеграцию с Active Directory, администратор сможет автоматически получать информацию об устройствах домена Windows в личном кабинете «Доступа». Он сможет увидеть оргструктуру устройств по группам безопасности и контейнерам и добавлять устройства Active Directory в соответствующую структуру папок в «Доступе». Это исключит случай, когда в компьютер присутствует в AD, но к нему невозможно подключиться в «Доступе». Также это увеличит скорость установки ПО на удаленных компьютерах — через Active Directory это будет сделать проще и быстрее.

Второе обновление — конструктор шаблонов подключений. С помощью конструктора шаблонов администратор сможет создавать собственные фиксы и прописывать в них правила для автоматической установки ПО на одном или нескольких устройствах. Кроме собственных фиксов можно использовать готовый набор фиксов для установки: браузеров Mozilla, Google Chrome, «Яндекс для предприятий», Adobe Reader; сертификатов УЦ. Эти шаблоны разработчики создали, помогая клиентам в работе с сервисами Контура. Также по шаблонам можно будет настроить работу подписей« КриптоПро CSP», носителей Rutoken, ESmart, JaCarta, вносить некоторые настройки для Windows и антивирусов.

Третье изменение — многохостовая архитектура в серверной версии. Многохостовая on-premise версия разворачивается на нескольких одинаковых серверах и обеспечивает устойчивость к сбоям, а также балансировку нагрузки на отдельные хосты. За счёт того, что в системе присутствует сразу несколько хостов, поток запросов от пользователей равномерно распределяется между ними, снижая время отклика системы в целом, а также системные требования к отдельным хостам.

При отказе одного или нескольких хостов система сохраняет работоспособность за счет перераспределения нагрузки на оставшиеся хосты. Это происходит незаметно для пользователей и не влияет на работоспособность сервиса.

Михаил Добровольский, заместитель гендиректора СКБ «Контур»: «Все три обновления — про одно и то же: про зрелость инфраструктуры. Мы видим, что по мере роста компании сталкиваются не с одной конкретной проблемой, а с системной нагрузкой — все должно работать сразу, везде и без сбоев. Интеграция с AD — про то, чтобы новый отдел или устройство не потерялись в инфраструктуре. Шаблоны — для того чтобы множество устройств были всегда в рабочем состоянии. Многохостовая архитектура — про отказоустойчивость по умолчанию. Мы не просто добавляем функции, мы делаем «Доступ от Контур.Эгиды» инструментом, который масштабируется вместе с компанией — и не требует для этого костылей».