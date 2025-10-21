​ Только треть россиян считают, что общий доступ к рабочей информации приводит к утечке данных ​

Сервис «Работа.ру» и продуктовая группа «Контур.Эгида» (ИБ-направление «СКБ Контур») провели исследование и выяснили, насколько россияне ответственно подходят к корпоративной безопасности. В исследовании приняли участие более 3,2 тыс. респондентов из всех регионов страны. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Конфиденциальность информации становится привычкой​

63% респондентов сообщили, что никогда не делились своими рабочими паролями с партнером или близкими. Только у 7% процентов шеринг паролей является привычной практикой.

При этом 73% опрошенных никогда не дают партнеру доступ к рабочим чатам или переписке. 8% сообщили, что близкие имеют постоянный доступ к рабочим чатам, а 12% открывают его разово, чтобы партнер помог (например, прочитал сообщение).

Чуть меньше половины опрошенных (48%) хранят рабочую информацию только на корпоративных носителях. 49% респондентов хранят или передают рабочую информацию дома на личных устройствах без доступа близких. 10% хранят ее на общих устройствах, но в отдельных учетных записях. Еще 7% опрошенных хранят рабочую информацию на облачных сервисах без общего доступа с партнером.

Общий доступ к рабочей информации только приносит пользу

42% опрошенных делятся рабочей информацией, чтобы близкий или партнер помог с рабочей задачей. 38% респондентов делают это, чтобы совместно использовать одно устройство. Еще 31% поступают так, просто потому что доверяют партнеру и родственникам.

При этом только треть 29% считают, что общий доступ к рабочей информации может привести к утечкам данных. Еще 22% считают, что это может послужить причиной случайных ошибок, а 27% респондентов не видит в общем доступе к рабочей информации никаких проблем.

Ольга Попова, ведущий юрист продуктовой группы «Контур.Эгида», эксперт по правовым вопросам информационной безопасности: «Результаты исследования настораживают, только треть респондентов понимают, насколько опасно раскрывать рабочую конфиденциальную информацию третьим лицам. Скорее всего причина в том, что в непростое время каждому хочется разделить проблемы и радости, в том числе рабочие, с близкими. При этом угроза реальна — принесенный домой рабочий файл может спровоцировать утечку на руку для конкурентов, если, например, в семье развод или конфликт, или партнер работает на конкурирующую фирму. Единственный способ защиты — доводить до сотрудников важность соблюдения режима коммерческой тайны и порядка хранения конфиденциальной информации, при этом вводя ограничения и доступы к такой информации. Также следует устанавливать на рабочих устройствах системы мониторинга или запрещать использовать домашние инструменты для работы».

Какие последствия вы видите в том, что близкие могут иметь доступ к вашей рабочей информации?

— 27% Не вижу в этом проблем

— 2% Иногда создает неудобства, но без серьезных рисков

— 22% Может привести к случайным ошибкам (удаление/передача файлов)

— 29% Может создать угрозу для компании (утечка, нарушение правил)

— 16% Никогда не задумывался(алась) об этом

— 4% Другое

Делились ли вы своими рабочими паролями с партнером или близкими?

— 63% Никогда

— 9% Один раз, в экстренной ситуации

— 7% Регулярно, это привычная практика

— 7% У нас общее рабочее пространство, пароли не разделяем

— 14% У меня нет партнера

Почему вы делитесь рабочей информацией с близкими? (Множественный выбор)

— 38% Для совместного использования одного устройства

— 31% Из доверия

— 4% Потому что так попросил(а) партнер

— 42% Чтобы партнер помог с рабочей задачей

— 4% Другое

Даете ли вы доступ к рабочим чатам или переписке партнеру?

— 8% Да, они имеют постоянный доступ

— 12% Да, но только разово, чтобы помочь (например, прочитать сообщение)

— 73% Нет, никогда

— 7% Не пользуюсь корпоративными чатами

Как именно вы храните или передаете рабочую информацию дома? (Множественный выбор)

— 49% На личных устройствах, без доступа близких

— 10% На общих устройствах, но в отдельных папках/учетных записях

— 1% Через облачные сервисы (Яндекс диск, Google Drive, iCloud и т. п.), есть общий доступ с партнером

— 7% Через облачные сервисы (Яндекс диск, Google Drive, iCloud и т. п.), без общего доступа с партнером

— 48% Сохраняю только на корпоративных носителях по правилам компании

— 4% Другое