В «Доступе» от «Контур.Эгиды» появилась версия для управления устройствами на Android ​

В «Доступе» от «Контур.Эгиды» появилась версия для управления устройствами на Android . С помощью единой системы для настройки и управления корпоративными устройствами теперь можно подключаться к устройствам на OS Android. Это поможет системным администраторам оперативно диагностировать и устранять неполадки на планшетах, смартфонах, кассах, терминалах сбора данных и других устройствах. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Администратор при подключении к устройствам на Android может работать с ними: просматривать экран, имитировать события ввода, например, нажатие кнопок «питание», «назад», касания, свайпы и текстовый ввод, передавать файлы на устройство. Версия работает на устройствах с OS Android 7.0 и выше.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Поддержка удаленного подключения к Android-устройствам — это важный этап в развитии Доступа. Это открывает доступ к значительно большему количеству устройств для поддержки: от смартфонов и планшетов до касс и терминалов сбора данных. Это позволяет нам обеспечивать клиентов более универсальным и масштабируемым решением для удалённой поддержки и управления. Подключение на Android-устройствах написано на нашем собственном протоколе, что обеспечивает более безопасную работу».

Данная версия выпущена по запросам пользователей — 34% клиентов Доступа хотели бы удаленно подключаться к устройствам на Android. При этом в 29% компаний на android-устройствах работают от 100 до тысячи пользователей.

«Доступ» — это единая система для настройки и управления корпоративными устройствами. Доступ является частью «Контур.Эгиды», комплекса решений информационной безопасности. Кроме него в «Контур.Эгиду» уже входят: ID – двухфакторная аутентификация, PAM – управление привилегированным доступом, Staffcop – система мониторинга действий сотрудников и расследование инцидентов, а также «Безопасность» – аудит, консалтинг и защита конфиденциальной информации.