Каждый пятый сотрудник сталкивается со сбоями на корпоративных платформах

Российские сотрудники используют сторонние и теневые сервисы в рабочих целях — даже там, где действуют строгие корпоративные правила. Исследование «Контур.Эгиды» и Staffcop (принадлежат «СКБ Контур») показало: почти треть опрошенных (30%) применяет сторонние решения несколько раз в день, а 26% — несколько раз в неделю. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Эгиды».

Опрос проводился в октябре 2025 г. среди 1201 сотрудника российских компаний в городах-миллионниках.

Использование сторонних сервисов — часть рабочей рутины

Сотрудники используют привычные сервисы: мессенджеры (71%), личную почту (27%), видеосвязь (26%), заметки и менеджеры задач (25%), файлообменники (21%) и V** (19%). Основные причины — удобство и скорость: 37% считают внешние решения быстрее корпоративных, 33% предпочитают знакомые инструменты, 26% ориентируются на коллег, 24% сталкиваются с нехваткой функций во внутренних системах, а 20% уверены, что риски минимальны.

Однако даже при таком доверии сотрудники не до конца уверены в безопасности внешних сервисов. Главные опасения — вредоносные вложения и фишинг (38%), потеря контроля над файлами (29%), сбои и взломы аккаунтов (28%), утечка данных (26%) и возможные штрафы (22%). При этом каждый пятый (21%) по-прежнему считает, что рисков нет.

Во многом это связано с тем, что сторонние сервисы уже встроены в рабочие процессы. 52% используют их для переписки и согласований, 33% — для планирования задач, 32% — для совместной работы, 31% совмещают личные дела с рабочими, 30% обмениваются файлами с клиентами, а 26% применяют ИИ для рабочих задач.

Корпоративные инструменты не всегда удобны

Корпоративные инструменты тоже не всегда оставляют хорошее впечатление. Сотрудники считают интерфейсы сложными (32%), отмечают неудобство мобильных версий (30%), низкую производительность (28%) и ограниченный функционал (27%). Совместная работа вызывает сложности у 26% опрошенных, 22% сталкиваются со сбоями, 17% — с ограничениями доступа и еще 17% чувствуют чрезмерный контроль со стороны компании.

Такие сложности влияют и на то, как сотрудники оценивают риски корпоративных сервисов: 36% называют главной проблемой сложность интерфейсов и процессов, 28% опасаются недоступности сервисов в критический момент, 25% — ограничения свободы действий. Также отмечают угрозу утечки данных (23%), риск потери доступа к информации при увольнении (20%) и недостаточный уровень защиты (18%).

Неоднозначная политика компаний

Контроль руководства за использованием сторонних сервисов остается непоследовательным. 30% сотрудников уверены, что его нет вовсе, а 22% считают, что руководство просто «закрывает глаза». Лишь часть компаний выстраивает политику: 23% предлагают корпоративные альтернативы, 17% ограничиваются разъяснениями, 13% объявляют предупреждения, 10% применяют санкции. При этом 12% сотрудников замечают, что сами руководители используют внешние сервисы, а 9% — что даже запрещая, руководство нарушает правило. Только 6% компаний, напротив, поощряют инициативу.

Тем не менее, сотрудники видят способы снизить зависимость от сторонних сервисов: более удобные корпоративные решения (42%), возможность предлагать инструменты официально (34%), обучение рискам (37%), реальные примеры последствий (33%) и регулярные проверки (29%). Однако 13% уверены: такие практики никуда не исчезнут.

При этом большинство (68%) считает сторонние сервисы заметным фактором риска киберинцидентов. Полностью отказаться от них готовы лишь 15%, еще 40% — только в критически важных задачах, 17% — при равнозначной замене, а четверть (26%) сотрудников пока остается на стороне привычных инструментов.

«Сотрудники активно применяют сторонние сервисы, но обучение по ИБ остается редкостью: лишь 5% проходят тренинги каждые полгода, тогда как у 41% его не было вовсе. Это создает дополнительный риск, особенно при широком использовании привычных инструментов вне корпоративной системы», — отметил Юрий Драченин, заместитель руководителя продуктовой группы «Контур.Эгиды», эксперт по информационной безопасности.