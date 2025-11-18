Разделы

IVA Technologies и «СКБ Контур» подтвердили совместимость своих решений

Российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций IVA Technologies объявляет о расширении возможностей платформы IVA One — теперь она поддерживает двухфакторную аутентификацию «ID» от «Контур.Эгиды». Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Интеграция обеспечивает пользователям дополнительный уровень защиты при входе в аккаунт приложения, помогая предотвратить несанкционированный доступ и повысить общую киберустойчивость организаций.

Двухфакторная аутентификация становится обязательным элементом защиты корпоративных систем. Она снижает риск взлома, утечки данных и несанкционированных подключений, обеспечивая контроль над тем, кто и когда входит в инфраструктуру компании.

Решение «Контур.Эгиды» позволяет быстро подключить второй фактор для всех сотрудников — даже без участия администратора. Система автоматически отправляет приглашения пользователям, а те самостоятельно выбирают удобный способ подтверждения личности: push-уведомление, одноразовый код (OTP) или звонок.

«Двухфакторная аутентификация — это один из самых эффективных способов защиты корпоративных аккаунтов. Сегодня этого уровня безопасности требует сама логика цифровизации бизнеса. Подключив 2FA, компании защищают свои системы от внешних угроз, сохраняют конфиденциальные данные и контроль над доступами. Интеграция IVA One с ID от «Контур.Эгиды» делает нашу платформу еще надежнее и полностью соответствующей современным стандартам информационной безопасности», — отметил Виктор Петров, заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop: «Совместный проект с компанией IVA Technologies вновь подтверждает, что обеспечение безопасности инфраструктуры является современным гигиеническим минимумом. Для нас такая интеграция — это в первую очередь партнерство, где наша задача — предложить легковесное и эффективное решение. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс внедрения был быстрым и гладким, что позволило усилить защиту цифровых процессов партнера без лишних затрат ресурсов».

Интеграция с ID от «Контур.Эгиды» — часть стратегии IVA Technologies по развитию экосистемы независимых и безопасных коммуникационных решений. Теперь пользователи IVA One получают не только удобную платформу для совместной работы, но и дополнительный уровень защиты корпоративных данных, соответствующий требованиям законодательства и лучшим практикам ИБ.

