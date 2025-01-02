«Фактор-ТС» является предприятием со стопроцентным российским капиталом. Проектирование и разработка, внедрение и сопровождение транспортных, информационных систем и средств обеспечения информационной безопасности. «Фактор-ТС» предлагает заказчикам технические решения по организации защищенных информационно-телекоммуникационных систем под торговой маркой DIONIS. Продукция призвана заменить импортное оборудование межсетевого экранирования, маршрутизации и криптографической защиты в инфраструктуре российских IP-сетей передачи данных.

Продукты компании «Фактор-ТС» сертифицированы основными регуляторами информационной безопасности РФ на соответствие требованиям, предъявляемым к сетевым устройствам, обеспечивающим высокие уровни защищенности. Стендовые мощности, позволяют проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и оказывать услуги на самом высоком уровне.