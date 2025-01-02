Фактор-ТС
«Фактор-ТС» является предприятием со стопроцентным российским капиталом. Проектирование и разработка, внедрение и сопровождение транспортных, информационных систем и средств обеспечения информационной безопасности. «Фактор-ТС» предлагает заказчикам технические решения по организации защищенных информационно-телекоммуникационных систем под торговой маркой DIONIS. Продукция призвана заменить импортное оборудование межсетевого экранирования, маршрутизации и криптографической защиты в инфраструктуре российских IP-сетей передачи данных.
Продукты компании «Фактор-ТС» сертифицированы основными регуляторами информационной безопасности РФ на соответствие требованиям, предъявляемым к сетевым устройствам, обеспечивающим высокие уровни защищенности. Стендовые мощности, позволяют проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и оказывать услуги на самом высоком уровне.
Фактор-ТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещенко Денис 88 3
|Данилин Дмитрий 16 2
|Бакшинский Олег 13 2
|Селезнев Сергей 3 1
|Алексеев Тимофей 4 1
|White Alex - Уайт Алекс 3 1
|Петухов Алексей 6 1
|Орловский Виктор 379 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Ференец Вадим 29 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Тупицын Александр 9 1
|Рогожин Андрей 1 1
|Дмитришен Леонид 1 1
|Меликджанян Артем 6 1
|Дубинин Александр 19 1
|Черников Алексей 53 1
|Звонкович Виталий 2 1
|Богданов Владимир 19 1
|Скородумов Борис 6 1
|Мохов Александр 2 1
|Малов Виктор 2 1
|Игонин Сергей 3 1
|Кириллов Артем 6 1
|Айдагулов Валерий 2 1
|Черненко Андрей 69 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Матвеев Лев 64 1
|Милованов Андрей 31 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Головлев Максим 8 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Абрамчук Игорь 1 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
|Деверилин Павел 30 1
|Калемберг Денис 30 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
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|Cybersecurity Ventures 9 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
|Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
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