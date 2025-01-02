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Фактор-ТС

Фактор-ТС

«Фактор-ТС» является предприятием со стопроцентным российским капиталом. Проектирование и разработка, внедрение и сопровождение транспортных, информационных систем и средств обеспечения информационной безопасности. «Фактор-ТС» предлагает заказчикам технические решения по организации защищенных информационно-телекоммуникационных систем под торговой маркой DIONIS. Продукция призвана заменить импортное оборудование межсетевого экранирования, маршрутизации и криптографической защиты в инфраструктуре российских IP-сетей передачи данных.

Продукты компании «Фактор-ТС» сертифицированы основными регуляторами информационной безопасности РФ на соответствие требованиям, предъявляемым к сетевым устройствам, обеспечивающим высокие уровни защищенности. Стендовые мощности, позволяют проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и оказывать услуги на самом высоком уровне.


02.01.2025 В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более 1
16.10.2024 Российский энергогигант потратит 200 миллионов на замену иностранных файерволов 1
26.08.2024 Innostage запустила лабораторию тестирования Innostage Network Security and Infrastructure (INSI) 1
27.05.2024 «Лаб СП» заработала на локализации SAP-систем 360 млн рублей 1
25.12.2023 Утверждены рекомендации по стандартизации по использованию российских криптоалгоритмов в IKEv2 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
19.12.2023 Уход западных вендоров привел к скачку цен на ИБ-решения 1
11.04.2023 Как выбрать ИТ-решение для налогового мониторинга 1
08.06.2022 Как мигрировать на российские ИБ-решения и обойтись без утечек 1
29.04.2022 Успешный производитель российского «железа» на замену Cisco чудом отвертелся от многомиллионного штрафа от властей 1
12.10.2020 Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS 1
21.03.2019 Федеральная таможня переходит с Oracle на Postgres Pro 1
11.03.2019 Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США 1
14.05.2018 Битва ОС: как выбрать корпоративную мобильную платформу 1
29.05.2015 NGS Distribution займется поставкой маршрутизаторов Dionis-DPS 1
04.10.2013 ФНС России выбрала поставщика телеком-оборудования 1
03.10.2013 Система wiSLA интегрирована с ПАК «Дионис» 1
12.08.2010 ФАС отменила открытый конкурс ФТС на закупку программно-технических комплексов 1
20.05.2009 «Синтерра» построит КСПД для РосОЭЗ 1
15.04.2009 «Банк России» выбрал решения Acronis для защиты информационных активов 1
18.07.2007 Российский рынок ИБ жаждет внимания государства 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Фактор-ТС и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5114 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 5
Eltex - Предприятие Элтекс 151 4
Код Безопасности 616 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Softline - Софтлайн 2810 3
InnoSTage - Инностейдж 140 3
Check Point Software Technologies 760 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Информзащита 756 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 2
Fortinet 387 2
Palo Alto Networks 146 2
Крок - Croc 1777 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Цифра ГК 2426 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 2
Broadcom - VMware 2359 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Microsoft Corporation 24625 1
Apple Inc 12100 1
Oracle Corporation 6688 1
Telegram Group 1983 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Google LLC 11775 1
Broadcom - VMware End-User Computing 26 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
Аммоний АО 17 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 3
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
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ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 1
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Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Терещенко Денис 88 3
Данилин Дмитрий 16 2
Бакшинский Олег 13 2
Селезнев Сергей 3 1
Алексеев Тимофей 4 1
White Alex - Уайт Алекс 3 1
Петухов Алексей 6 1
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Трифаленков Илья 17 1
Ференец Вадим 29 1
Ляпунов Игорь 121 1
Демурджян Юлий 5 1
Степаненко Андрей 29 1
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Рогожин Андрей 1 1
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Меликджанян Артем 6 1
Дубинин Александр 19 1
Черников Алексей 53 1
Звонкович Виталий 2 1
Богданов Владимир 19 1
Скородумов Борис 6 1
Мохов Александр 2 1
Малов Виктор 2 1
Игонин Сергей 3 1
Кириллов Артем 6 1
Айдагулов Валерий 2 1
Черненко Андрей 69 1
Бастанжиева Елена 6 1
Матвеев Лев 64 1
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Калемберг Денис 30 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
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Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Европа 21767 1
Европа Западная 1481 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка Латинская 1812 1
Индонезия - Республика 956 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Лоббизм - Lobbying 93 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Cybersecurity Ventures 9 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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