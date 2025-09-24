Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183617
ИКТ 14273
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26260
Персоны 78897
География 2958
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2724
Мероприятия 873

Петухов Алексей


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
14.11.2024 «Мультифактор» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве 1
29.10.2024 «АйТи Бастион» и InfoWatch успешно интегрировали свои продукты СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA 1
28.12.2020 «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» протестировали совместимость своих продуктов 1
02.11.2020 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» займутся защитой промышленных предприятий от киберугроз 1
19.06.2015 NGS Distribution, Symanitron и «Инфотекс» представили новый промышленный шлюз безопасности 1
29.05.2015 NGS Distribution займется поставкой маршрутизаторов Dionis-DPS 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Петухов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 143 2
АйТи 1420 2
NGS Distribution - New Generation Security Distribution 11 2
InfoWatch - Инфовотч 1066 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5156 2
АйТи Бастион - IT Bastion 120 2
Multifactor - Мультифактор 74 1
Симанитрон - Symanitron - Симанитрон-Электроника НПП 6 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 482 1
AMT Group - АМТ-Груп 398 1
Фактор-ТС 21 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 979 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 337 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3303 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30563 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33116 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13251 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16658 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55447 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 283 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8454 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1393 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 590 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 965 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7343 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25574 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2515 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4295 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 707 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11966 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1386 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22106 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2787 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6564 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 2
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 41 2
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 79 2
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 9 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 68 1
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 1
Симанитрон - Symanitron VipNet 1 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 323 1
Шептун Кирилл 2 1
Гусев Дмитрий 74 1
Новожилов Александр 21 1
Леонов Владимир 17 1
Гришин Александр 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 153476 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5728 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19892 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5184 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6726 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17105 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3674 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще