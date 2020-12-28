«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» протестировали совместимость своих продуктов

«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» объявили об успешном завершении всестороннего тестирования совместного применения аппаратных моделей InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks) в сетях передачи данных промышленных предприятий. Работая в связке, продукты дополняют функциональность друг друга, таким образом открывая для заказчиков новые возможности по повышению уровня технологической безопасности предприятий.

По мере того, как промышленные предприятия становятся все более «цифровыми»: активно инвестируют в интеллектуальные технологии и новые системы автоматизации и реализуют концепцию четвертой промышленной революции, им приходится пересматривать подходы к защите промышленного сегмента. Глухой «воздушный зазор» между технологической сетью и корпоративной ИТ-инфраструктурой становится препятствием для модернизации производства, но и полный отказ от него создает значительные риски для критической инфраструктуры предприятия. Кроме того, особенности оборудования и протоколов в технологических сетях требуют специализированных решений по обеспечению кибербезопасности, которые отличаются от традиционных «офисных» средств защиты.

InfoDiode и KICS for Networks разработаны специально для промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры. Совместное применение этих продуктов дает возможность одновременно контролировать «проницаемость» воздушного зазора и обнаруживать аномальную активность и несанкционированные действия в технологической сети на уровне программируемых логических контроллеров (ПЛК). Таким образом, предприятию предоставляется комплексная эшелонированная защита технологического процесса и промышленного оборудования как от ошибок персонала, так и от целенаправленных вторжений злоумышленников.

Аппаратный комплекс InfoDiode является системой однонаправленной передачи данных, обеспечивающей высочайший уровень изоляции критичных информационных систем, сохраняя при этом нужный уровень их функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами.

KICS for Networks – специализированное средство пассивного мониторинга промышленной сети, входящее в семейство Kaspersky Industrial CyberSecurity и направленное на защиту автоматизированных систем управления и исполнительных механизмов на сетевом уровне. Дополнительная защита на уровне логики и динамики технологического процесса может быть реализована путем дооснащения решения системой Kaspersky MLAD, основанной на методах искусственного интеллекта.

«С каждым годом количество киберугроз возрастает и вопросы обеспечения безопасности становятся все более актуальными, — говорит Владимир Леонов, технический директор «АМТ-Груп». - Помимо разработки собственных продуктов мы развиваем сотрудничество с ведущими производителями решений в этой области. Благодаря тесному взаимодействию с коллегами из «Лаборатории Касперского» мы сможем предложить промышленным компаниям комплексное решение KICS for Networks + InfoDiode, которое позволяет собирать и анализировать данные в изолированном участке сети, не рискуя технологическими процессами и процессами, протекающими в OT сети».

«В эпоху цифровизации промышленности кибербезопасность становится базовой потребностью бизнеса. Подтверждение совместимости наших продуктов показывает, что продукты могут использоваться в рамках одной системы, а их функционал соответствует отраслевым требованиям IT-безопасности. Это позволит клиентам использовать все возможности KICS и аппаратного комплекса InfoDiode для повышения эффективности производства», - подчеркнул Алексей Петухов, руководитель направления Kaspersky Industrial CyberSecurity в России.