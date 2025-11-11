Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185573
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 79946
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

ATPCO NGS Next Generation Storefront


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


11.11.2025 «ЛабКвест» перенесла инфраструктуру в облако Cloud.ru и ускорила проведение генетических тестов 1
15.10.2024 В Сеченовском университете совместно с белорусскими партнерами разработали ПО для автоматизации молекулярно-генетических лабораторных исследований 1
11.07.2024 Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований 1
26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных 1
28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов 2
25.10.2019 Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content 1
21.03.2019 Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC» 2
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
19.06.2015 NGS Distribution, Symanitron и «Инфотекс» представили новый промышленный шлюз безопасности 1
29.05.2015 NGS Distribution займется поставкой маршрутизаторов Dionis-DPS 1
13.10.2014 NGS Distribution интегрировала для защиты АСУ ТП промышленный межсетевой экран с системой строгой аутентификации 1
04.09.2014 Система двухфакторной аутентификации Swivel Secure сертифицирована ФСТЭК 1
03.06.2013 NGS Distribution предлагает решения по обеспечению сетевой безопасности от Netasq 1
21.12.2012 NGS Distribution становится группой компаний 1
31.10.2012 NGS Distribution будет продвигать в России решение для защиты iOS-устройств от «ВолгаБлоб» 1
01.08.2012 NGS Distribution получила лицензию ФСБ на распространение криптографических средств 1
13.07.2012 NGS Distribution — новый игрок российского рынка решений ИБ 1
13.12.2011 API 2ГИС начали использовать крупнейшие городские порталы России 1
22.08.2000 Национальное Географическое Общество покупает сетевое турагенство 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

ATPCO NGS и организации, системы, технологии, персоны:

NGS Distribution - New Generation Security Distribution 11 9
NDC Technologies 41 3
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 2
Swivel Secure - Свивэл Секьюрити 6 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 169 2
AOL Inc - America Online 1873 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 51 1
Фактор-ТС 24 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 35 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 374 1
Симанитрон - Symanitron - Симанитрон-Электроника НПП 6 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 1
LogLogic 7 1
Atlas Biomed Group 1 1
AlgoSec 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 1
Сибсети - Сибирские Сети 12 1
Yandex - Яндекс 8335 1
Commvault 179 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 95 1
Apple Inc 12571 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 498 1
Fortinet 404 1
Bitdefender 160 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 359 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 415 1
Эшелон НПО 138 1
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 7 3
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 31 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
AstraZeneca - АстраЗенека 55 1
Genotek - Генотек 18 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Алтай Вистерра 1 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
Синтол НПК - научно-производственная компания 2 1
Доктор на работе 16 1
РуноМед 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт кластерной онкологии - Институт персонализированной онкологии 6 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1349 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 519 1
X5 Group - Перекрёсток 602 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1117 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Фармстандарт АО 45 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 436 1
Инвитро - Invitro 73 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4821 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3342 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1446 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 341 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6243 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72338 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12273 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4579 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5807 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25888 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56582 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12186 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1423 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31743 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16988 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2396 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1717 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 287 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6621 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5778 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14717 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5935 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22829 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7341 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4653 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22772 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2932 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27022 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8618 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33669 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5117 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 230 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12261 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2287 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8016 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 259 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1273 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2970 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13280 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 692 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 127 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 164 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 248 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1091 1
ATPCO Routehappy 3 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 453 1
Sabre Red 360 and GetThere 13 1
Sabre Dev Studio APIs 4 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 37 1
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 1
AOL MapQuest 29 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1485 1
Симанитрон - Symanitron VipNet 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Иннополис Университет АНО ВО - Центр беспилотных технологий Университета Иннополис - InnoVtol - Инновтол - беспилотный самолет 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 843 1
Nvidia Tesla GPU 186 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 610 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 175 1
Merlion - MerliOnCloud 40 1
Amadeus Selling Platform Connect 2 1
Amadeus API 2 1
Amadeus Travel Platform - Amadeus Travel Intelligence Engine - Amadeus e-Travel Management - Amadeus Traveler ID for Safe Travel 8 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 194 1
IATA ONE Order - Стандарт обмена сообщениями системы бронирования авиабилетов 3 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 92 1
Apple iOS 8201 1
Apple iPad 3914 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 597 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 47 1
Apple iPhone 6 4861 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 329 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5120 1
КриптоПро CSP СКЗИ 227 1
Nuvia Phoenix 143 1
Комаров Алексей 15 2
Albert Robert - Альберт Роберт 2 2
Петухов Алексей 7 2
Дубинин Василий 6 2
Гусев Дмитрий 75 1
Аникин Леонид 61 1
Перфильев Андрей 3 1
Лебедев Сергей 53 1
Мусиенко Сергей 1 1
Burgess Brett - Берджесс Бретт 1 1
Бариев Искандер 17 1
Savitch Jonathan - Савич Джонатан 1 1
Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 1
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 1
Valmorbida Decius - Вальморбида Десиус 1 1
Репик Алексей 8 1
Гришин Александр 25 1
Скакунов Александр 20 1
Штокало Дмитрий 1 1
Надирханов Гани 1 1
Шуматов Валентин 2 1
Секачева Марина 3 1
Выходцева Елена 1 1
Каграманян Игорь 2 1
Меньшиков Евгений 1 1
Путин Владимир 3328 1
Россия - РФ - Российская федерация 155557 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45459 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 767 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18068 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53317 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18450 2
Европа 24595 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 263 1
США - Мэриленд 294 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13543 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8047 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1030 1
Великобритания - Лондон 2406 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3376 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 594 1
Индия - Bharat 5663 1
Америка - Американский регион 2187 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 618 1
Казахстан - Республика 5775 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 504 1
Нидерланды 3621 1
Россия - СФО - Новосибирск 4619 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4244 1
Азия - Азиатский регион 5725 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1626 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 989 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 809 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 971 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2916 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 362 1
Беларусь - Белоруссия 6009 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31580 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3169 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1671 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10641 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6901 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9561 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4731 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25788 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54651 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5924 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 512 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1960 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17284 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 813 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1250 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 972 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2528 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5471 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20208 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6741 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1332 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 194 1
Экономический эффект 1190 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6211 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2245 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 209 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11373 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 925 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14950 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 1
Утечка мозгов - brain drain 58 1
Английский язык 6854 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 107 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1285 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 941 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 72 1
НГС - Новости Новосибирска 13 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1247 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1071 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
ТГУ - Томский государственный университет 205 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 10 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 4 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 1
РАН - Российская академия наук 1996 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398823, в очереди разбора - 732433.
Создано именных указателей - 185573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/