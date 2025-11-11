«ЛабКвест» перенесла инфраструктуру в облако Cloud.ru и ускорила проведение генетических тестов

«ЛабКвест-Генетика», молекулярно-генетическая лаборатория медицинской компании «ЛабКвест», развернула инфраструктуру обработки данных в облаке Cloud.ru. Это увеличило скорость генетических исследований в рамках пренатальной диагностики. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Летом 2024 г. лаборатория «ЛабКвест-Генетика» запустила направление генетических исследований в процессе подготовки к родам. Для компании было важно организовать автоматически масштабируемую инфраструктуру для обработки больших объемов данных секвенирования биоматериала беременных женщин и участниц программы ЭКО. Информация, полученная с помощью секвенирования, позволяет исследователям выявить серьезные генетические патологии у будущего ребенка.

Сложность работы заключалась в резких всплесках нагрузки, возникавших при регулярной загрузке результатов тестов в специальное программное обеспечение для их анализа «СекВарио Платформа» российской разработки. Чтобы гибко масштабировать инфраструктуру под текущую нагрузку и обеспечить высокую скорость обработки данных, компания приняла решение о миграции в облако. В качестве облачного провайдера компания выбрала Сloud.ru, развернув инфраструктуру в высокопроизводительных кластерах на Kubernetes. Также компания настроила резервное копирование данных в облаке.

«Благодаря Cloud.ru лаборатория «ЛабКвест-Генетика» непрерывно обрабатывает большие объемы данных и оперативно выявляет риски хромосомных нарушений плода и эмбрионов. Более того, за счет автоматического масштабирования ресурсов в облаке нам удалось заметно сократить расходы на инфраструктуру в периоды низкой нагрузки. Спрос на генетические тесты стабильно растет — только за последние полгода объем заказов удвоился. В перспективе следующих двух лет мы планируем увеличить текущие показатели как минимум вчетверо», — сказала исполнительный директор «ЛабКвест-Генетика» Ирина Петрова.

«В будущем лаборатория планиурет запустить направление онкогенетики, которое позволит выполнять полный спектр современных молекулярно-генетических исследований для онкологических пациентов. Для проведения нового типа тестов компания также планирует использовать облако Cloud.ru. Мы рады помочь «ЛабКвест» в создании современной инфраструктуры, которая значительно сокращает time to market и повышать качество таких важных для общества медицинских услуг», — сказал директор департамента по работе с ключевыми клиентами Сloud.ru Анатолий Бибиков.

Медицинская компания «ЛабКвест» объявила о запуске новой молекулярно-генетической лаборатории «ЛабКвест Генетика» в августе 2024 г. «ЛабКвест-Генетика» специализируется на таких услугах, как неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) и преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ). Лаборатория площадью 800 кв.м располагает располагает командой опытных врачей-генетиков, биоинформатиков и молекулярных биологов, а также собственным парком секвенаторов NGS, что обеспечивает высокую точность и надежность результатов.