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Петрова Ирина
Петрова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Павел 4 1
|Огарков Борис 6 1
|Чернова Татьяна 5 1
|Цыпкин Александр 9 1
|Нестеров Вячеслав 7 1
|Рештенко Алексей 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
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