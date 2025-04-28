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Петрова Ирина



28.04.2025 Анастасия Родина назначена директором по персоналу Компании «М.Видео-Эльдорадо» 1
21.12.2023 «М.Видео-Эльдорадо» и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве 1
19.01.2016 Сканер «ЭЛАРобот» поставлен в Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 1
04.10.2011 Партнеры конкурса Web Ready подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Петрова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Alawar - Алавар 57 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Dell EMC 5047 1
МегаФон 9183 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2478 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12280 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5256 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5407 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3100 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17736 1
Россия - СФО - Новосибирск 4399 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 216 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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