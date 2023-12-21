«М.Видео-Эльдорадо» и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве

Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключила соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений МИД России (МГИМО). Университет и ритейлер планируют совершенствовать образовательные программы с учетом передовых технологий и практических кейсов, а также наладить экспертный и кадровый обмен. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Соглашение предусматривает формирование консультационных и научно-исследовательских связей, а также установление долгосрочного сотрудничества, направленного на развитие образовательных практик, развития платформы для профессиональной подготовки и развития квалифицированных кадров.

В рамках сотрудничества «М.Видео-Эльдорадо» будет оказывать помощь студентам в профессиональной ориентации и прохождении производственной практики, привлекать их для участия в стажировках и мероприятиях, а также способствовать трудоустройству и эффективному построению выпускниками карьеры.

МГИМО в свою очередь намерен привлечь экспертов ритейлера в качестве членов Государственной экзаменационной комиссии и аттестационной комиссии на профильных образовательных программах факультета Международных экономических отношений. Специалисты компании будут приглашаться для кураторства, проведения гостевых лекций и мастер-классов.

Директор по персоналу группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Петрова: «За свою тридцатилетнюю историю «М.Видео-Эльдорадо» неоднократно выступала новатором розничной торговали, совершенствуя себя и отрасль. Наша компания стояла у истоков потребительского кредитования в начале двухтысячных, а в наши дни одной из первых внедрила микросервисную архитектуру, облачную разработку и большие данные, использует клиентоцентричный подход в клиентском сервисе и омниканальную модель бизнеса. За всеми изменениями и лучшими практиками стоят наши сотрудники, объединенные общими целями и ценностями. Мы с радостью готовы делиться своим практическим опытом бизнеса в России и зарубежных проектов, рассчитываем, что соглашение с одним из крупнейших российских вузов приведет к стратегическим изменениям в отрасли, позволит углубить знания студентов в различных актуальных областях, связанных с ритейлом, а также выведет подготовку профессиональных кадров на новый уровень. «М.Видео-Эльдорадо» в свою очередь предложит будущим специалистам трудоустройство и практику в ключевых и быстрорастущих сферах – от финтеха, логистики и ИТ до коммерции, международных взаимодействий и управления недвижимостью».

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Директор по развитию сети группы «М.Видео-Эльдорадо» Борис Огарков: «Как выпускнику МГИМО мне особенно приятно, что наше сотрудничество с университетом открывает новые горизонты для развития и подготовки студентов, а компания получает возможность привлечь лучшие молодые умы. Гостевые лекции и оплачиваемые стажировки в компании – лишь малая часть наших грядущих совместных проектов. Мы стремимся актуализировать образовательные программы, интегрируя знания в реальный бизнес, где высокие технологии и алгоритмы машинного обучения позволяют выстраивать лучший на рынке бесшовный опыт клиентов. Главным синергетическим эффектом нашего партнерства станет поддержка карьерного и научного роста студентов».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех» и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.