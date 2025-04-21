Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Цыпкин Александр



21.04.2025 Нижегородцы читают «Атлант расправил плечи» и слушают подкасты Disgusting Men 1
02.09.2024 «Звук» запустил новый большой раздел для детей и родителей 1
07.12.2020 Писатель Александр Цыпкин — в интервью CNews: Цифровая зависимость сильнее алкогольной 1
20.03.2019 Глава «Связного» спродюсировал фильм на песню БГ. Видео 1
06.12.2018 Современное искусство рядом с шедеврами технологий LG 1
28.02.2013 "Мегафон" победил в инновационном тестировании мобильного интернета 1
02.02.2012 Абонент «МегаФона» скачал за неделю при помощи 3G-модема 419 ГБ информации 1
04.10.2011 Партнеры конкурса Web Ready подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Цыпкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9157 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
Samsung Electronics 10344 1
Цифра ГК 2457 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8843 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 1
Dell EMC 5043 1
LG Electronics 3634 1
Alawar - Алавар 57 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 332 1
Связной ГК 1372 1
Евросеть 1412 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 214 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6505 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14442 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6459 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8008 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3930 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16254 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1499 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24539 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3238 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4012 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7328 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14564 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8240 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1377 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1502 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6780 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24804 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 804 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4837 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5948 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7475 1
Аудиокнига - Audiobook 208 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 311 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4479 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1089 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3801 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1723 1
Освещение - яркость источника света 688 1
Podcasts - Подкастинг 265 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1680 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 999 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 2
ByteDance - TikTok 274 1
LG OLED Signature 26 1
Каренина Анна 13 1
Малис Александр 157 1
Новикова Радда 1 1
Хабенский Константин 4 1
Суханов Максим 5 1
Лыков Матвей 1 1
Гребенщиков Борис 8 1
Толстой Лев 53 1
Пересильд Юлия 1 1
Кусков Денис 221 1
Овчаренко Артем 2 1
Тихомирова Анна 2 1
Рештенко Алексей 8 1
Чернова Татьяна 5 1
Нестеров Вячеслав 7 1
Пелевин Виктор 13 1
Чехова Анфиса 3 1
Папунаишвили Евгений 2 1
Юдашкина Галина 1 1
Казаков Матвей 1 1
Нигматуллин Руслан 4 1
Петрова Ирина 3 1
Белов Павел 4 1
Аутраш Сергей 1 1
Резванов Алексей 4 1
Бялковская Вероника 3 1
Киценко Полина 1 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Кабо Ольга 1 1
Боярская Елизавета 1 1
Кончаловский Егор 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 3
Россия - РФ - Российская федерация 147572 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3128 2
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
Германия - Федеративная Республика 12757 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 733 1
Италия - Итальянская Республика 4371 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16602 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2731 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1284 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3019 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24560 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5185 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11075 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2450 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5122 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1528 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4946 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6450 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 181 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2462 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5985 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10049 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
LG Signature Art Week 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153