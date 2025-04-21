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Литвинов Иван
УПОМИНАНИЯ
|21.04.2025
|Нижегородцы читают «Атлант расправил плечи» и слушают подкасты Disgusting Men 1
Литвинов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
|Электронная библиотека - Electronic Library 257 1
|Цыпкин Александр 9 1
|Воронова Мария 12 1
|Донцова Дарья 17 1
|Устинова Татьяна 8 1
|Rand Ayn - Рэнд Айн 7 1
|Америка - Американский регион 2172 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3205 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 1
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