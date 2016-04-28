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Электронная библиотека Electronic Library



28.04.2016 Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки»

ного оборудования эти условия выполнить невозможно. По инициативе Российской государственной библиотеки и при поддержке Министерства Культуры РФ, в 2004 г. был разработан проект создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Проект НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений. На сегод
14.09.2015 Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «Национальной электронной библиотеки»

ческим средствам, программному обеспечению, средствам защиты электронных копий документов в электронной форме (в том числе от несанкционированного доступа), используемым при эксплуатации Национальной электронной библиотеки; методики отбора не менее 10% издаваемых в России наименований книг с целью включения их электронных копий в Национальную электронную библиотеку. методики отбора электрон
31.05.2012 НИИ Точных приборов выбрал «Элар» в качестве технического партнёра для создания электронной библиотеки словарей и справочников

НИИ Точных приборов (НИИ ТП) выбрал корпорацию «Элар» в качестве технического партнёра для реализации проекта по созданию электронной библиотеки словарей и справочников. Корпорация «Элар» по заказу НИИ ТП начала работы по оцифровке и ретроконверсии редких фондов иностранных словарей. На первом этапе был оцифрован

30.11.2010 Технологии Xerox обеспечили защищенную печать фрагментов диссертаций из электронной библиотеки РГБ

Компания Xerox сообщила о реализации проекта по обеспечению защищенной печати для «Российской государственной библиотеки». Теперь печатные копии фрагментов диссертаций из электронной библиотеки РГБ защищены водяным знаком, что препятствует возможности их дальнейшего копирования и сканирования, говорится в сообщении Xerox. В 2003 г. руководством РГБ было принято

07.06.2008 РНБ расширяет функционал электронной библиотеки «Астра»

Российская национальная библиотека проводит открытый конкурс на выполнение работ по расширению функциональных возможностей программного комплекса электронной библиотеки РНБ «Астра». Максимальная цена контракта - 3,5 млн руб. Дата подведения итогов конкурса - 10 июля 2008 г. Состав работ включает: разработку модуля оплаты услуг в режиме р
17.05.2007 КИС ищет разработчика электронной библиотеки и архива

Комитет по информатизации и связи Администрации Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на выполнение работ по разработке системы электронного архива и электронной библиотеки городского ситуационного центра. Дата проведения конкурса — 28 июня 2007 г. Лимит финансирования — 1 500 тыс. руб. Требуется обеспечить выполнение функций элект
13.04.2004 Минэкономразвития РФ продолжает внедрение каталога электронной библиотеки

Компания Digital Design сообщила о завершении второго этапа работы над проектом по внедрению каталога электронной библиотеки для Минэкономразвития России по ФЦП "Электронная Россия". Согласно планам, конечным результатом этого проекта станет внедрение системы автоматизации производственных проц
05.04.1999 В апрельский выпуск электронной библиотеки "Ваше право" включены архивы "Домашнего адвоката"

Компания "ИСТ" сообщила о выходе электронной библиотеки "Ваше право. Апрель'99". В нее включены электронные архивы журнала "Домашний адвокат" и газеты "Бизнес-адвокат", содержащие юридические консультации по всем разделам бизн

Публикаций - 137, упоминаний - 137

Электронная библиотека упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 22
Digital Design - Диджитал Дизайн 516 7
Xerox 1120 7
MAS Elektronik AG 175 6
Mustek Systems 81 6
Microsoft Corporation 23868 5
Google LLC 11109 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 312 4
Docsvision - ДоксВижн 980 4
HP Inc. 5559 4
Yandex - Яндекс 6139 3
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 8 3
Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox СНГ 106 3
АйТи 1310 3
Nginx - Энджайникс 137 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 3
Cisco Systems 4914 3
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 28 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 96 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 305 2
HP - Hewlett-Packard 3508 2
Yahoo! 3556 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 36 2
RedSys - РедСис 72 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
Крок - Croc 1706 2
Dell EMC 4946 2
IBS - ИБС экспертиза 46 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 7 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 1 1
Eastman Kodak - Кодак 172 1
Siemens AG - Siemens Group 2505 1
Bookmate 26 1
Алее Софтвер - Alee Software 7 1
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 1
ПроСофт - ProSoft 9 1
Демос 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 130 3
Эксмо-АСТ - издательство 63 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Россети Ленэнерго 68 2
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 14 1
Верный - торговая сеть 266 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 66 1
Elsevier 12 1
Storytel - Сторител 8 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 14 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 22 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 234 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ННПЗ) 17 1
Азбука-Аттикус 6 1
Добрая книга 1 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 18 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 97 1
Резонанс НПП 1 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 6 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 5 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 80 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Связной ГК 1340 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 1
Visa International 1840 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 1
Татнефть 212 1
Газпром нефть 511 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 33 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 62 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 15
Президент Российской Федерации 3373 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 12
Минкультуры РФ - Министерство культуры 105 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 7
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 29 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 5
Правительство Москвы 1871 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 3
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 17 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 156 3
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 10 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 13 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 28 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 123 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 49 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 2
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 23 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 12 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 35 2
МВД РФ Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 97 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 26 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 187 2
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 26 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
Федеральное собрание Российской Федерации 152 1
Совет при президенте Российской Федерации 32 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 176 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 19 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 21 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 34 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 53
Оцифровка - Digitization 262 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 12
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1734 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1204 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 10
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 99 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 9
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1069 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 7
EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - electronic archive - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов 89 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 7
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 280 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 870 7
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 480 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 243 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 2108 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 6
Электронный документ - Electronic document 1229 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 6
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 15
ЭЛАР ПланСкан 4 9
Microsoft Windows 2000 940 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 501 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 6
Xerox DocuShare 13 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 527 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 515 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 3
C/C++ - Язык программирования 539 3
Oracle Java - язык программирования 2642 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 2 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 219 3
ЭЛАР ЭЛАРобот 4 3
Linux OS 8523 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 49 3
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 2
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 46 2
Microsoft Office Excel 720 2
Microsoft Office Word 678 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 93 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 54 2
Samsung SVR-диктофон 450 2
Microsoft Exchange Server 316 2
Apple iPhone 6 597 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 612 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 401 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 35 2
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 11 2
Microsoft Office 3493 2
Wikipedia - Wikisource - Викитека 3 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 43 2
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 0 1
ЛитРес Правда 1 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 47 1
Вислый Александр 18 9
Путин Владимир 2834 6
Медведев Дмитрий 1637 5
Андренюк Вадим 11 4
Мошков Максим 13 3
Пивоваров Юрий 3 3
Иванов Герман 3 3
Аристархов Владимир 3 2
Бардин Валерий 8 2
Кузнецов Александр 101 2
Федоров Виктор 5 2
Голикова Татьяна 52 2
Вершинин Александр 4 2
Колесников Олег 17 2
Волин Алексей 116 2
Мишустин Михаил 548 2
Рудычева Наталья 93 2
Евстигнеев Григорий 8 2
Качина Наталия 2 2
Терещенко Юлия 2 1
Лебединский Николай 3 1
Торкунов Анатолий 3 1
Рябыко Максим 11 1
Хромов Максим 10 1
Фурсенко Андрей 128 1
Паклин Алексей 1 1
Блок Александр 3 1
Васильев Александр 37 1
Приходько Сергей 28 1
Казарян Карен 70 1
Минниханов Рустам 110 1
Симаков Олег 98 1
Кудрин Алексей 114 1
Андреев Владимир 87 1
Аитов Тимур 197 1
Кузнецов Станислав 96 1
Иванов Алексей 109 1
Волож Аркадий 235 1
Белоусов Сергей 236 1
Касперская Наталья 277 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 10
Европа 11993 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 7
Россия - СФО - Новосибирск 3787 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1040 5
Земля - планета Солнечной системы 8368 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 5
Франция - Французская Республика 5484 4
Германия - Федеративная Республика 8772 4
Украина 6786 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 391 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 510 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 3
Казахстан - Республика 4926 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 718 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1899 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 891 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1077 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 2
Израиль 1722 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 807 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 822 2
Россия - СФО - Омская область 594 2
Япония 10469 2
Россия - УФО - Тюменская область 952 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Европа Восточная 3026 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 455 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 554 2
Россия - УФО - Свердловская область 1228 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 498 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 77
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 57
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 419 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 21
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 129 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2294 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 14
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