Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Электронная библиотека Electronic Library

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.01.2025 Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

«Больше всех» (полный доступ к библиотеке и три платные книги каждый месяц) за 799 рублей в месяц. Онлайн-читать.рф Самые главные произведения важнейших писателей и поэтов бесплатно доступны на сайте онлайн-библиотеки Онлайн-читать.рф, тут не требуется даже регистрация. Для поиска нужного произведения можно воспользоваться рубрикатором, выбрать автора и книгу, либо ввести имя и/или название
05.04.2024 Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

й литературы. Чтобы не поддерживать незаконную деятельность, советуем использовать только легальные онлайн-библиотеки. В них можно найти огромное количество книг, читать их онлайн, бесплатно ск
25.01.2022 С помощью сканера ЭЛАР создадут первую в мире электронную библиотеку тувинской литературы и фольклора

ная с советского периода. Цифровой архив детской литературы Республики Тыва станет дистанционной базой, которая упростит доступ к художественной литературе в мультимедийном формате. Целевая аудитория электронной библиотеки тувинской литературы – не только дети и молодежь, но и педагоги, деятели науки, культуры и искусства, ученые, представители масс-медиа, исследователи языка, литературы, и
28.04.2016 Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки»
21.04.2016 НГУ открыл доступ к электронной библиотеке

аталогом университетской библиотеки (пользователь находит издание в каталоге и напрямую переходит в электронную библиотеку). Электронная библиотека на данный момент содержит следующие разделы:

14.09.2015 Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «Национальной электронной библиотеки»

нее 10% издаваемых в России наименований книг с целью включения их электронных копий в Национальную электронную библиотеку. методики отбора электронных копий документов в электронной форме разл
02.07.2015 «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» создала полнотекстовую электронную библиотеку на базе решения Xerox

Xerox» («ПЭБ Xerox»). Как сообщили CNews в компании Xerox, это позволило учреждению создать и интегрировать в существующую автоматизированную библиотечно-информационную систему (АБИС) полнотекстовую электронную библиотеку. Решение обладает гибким функционалом и защитой от несанкционированного копирования контента. Проект был реализован бизнес-партнёром Xerox — компанией GS Group. СахОУНБ р
18.07.2014 Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО

еализации государственной социальной политики»), который предписал включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10% издаваемых в России наименований книг. В начале июня 2014
15.10.2013 Центральная библиотека им. Чехова внедрила «Полнотекстовую электронную библиотеку Xerox»

города, которые ежедневно обслуживают свыше 2 тыс. читателей. В целях оптимизации системы в рамках действующей программы автоматизации и компьютеризации было принято решение о создании полнотекстовой электронной библиотеки. По результатам открытого конкурса на реализацию данного проекта лучшим был признан программно-аппаратный комплекс «Полнотекстовая электронная библиотека Xerox» («ПЭБ Xer
18.09.2012 Digital Design создал электронную библиотеку в Росрыболовстве

ий агентства очень важна возможность сбора материалов в электронной форме из разнообразных источников, а также их интеллектуального связывания. Таким образом, в Росрыболовстве встал вопрос о создании электронной библиотеки. В качестве исполнителя была выбрана Digital Design в силу достаточных компетенций компании в этой области. Команда ИТ-интегратора продемонстрировала работающую систему,

31.05.2012 НИИ Точных приборов выбрал «Элар» в качестве технического партнёра для создания электронной библиотеки словарей и справочников

НИИ Точных приборов (НИИ ТП) выбрал корпорацию «Элар» в качестве технического партнёра для реализации проекта по созданию электронной библиотеки словарей и справочников. Корпорация «Элар» по заказу НИИ ТП начала работы по оцифровке и ретроконверсии редких фондов иностранных словарей. На первом этапе был оцифрован

24.05.2012 Пермский государственный университет создал электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8

ермский государственный национальный исследовательский университет (ПГУ), один из крупнейших научных и образовательных центров Уральского региона, и корпорация IBM объявили о создании первой в России электронной библиотеки на платформе IBM FileNet P8. В новом учебном году около 13 тыс. студентов и преподавателей университета получат открытый доступ к библиотечным фондам со своих персональны
11.04.2012 Путин пообещал создать общенациональные электронные библиотеки

овсеместно внедрять информационные технологии, чтобы каждый гражданин страны независимо от места проживания имел доступ к национальным и мировым культурным ценностям. Будем создавать общенациональные электронные библиотеки, обеспечивать возможность бесплатного просмотра в сети интернет кинофильмов, спектаклей из национального художественного фонда», - отметил премьер.
19.08.2011 Xerox поможет унифицировать электронные библиотеки вузов и научных институтов России

вести инфраструктуру вузов и библиотек России на качественно новый уровень». Идея совместного проекта Xerox и ГПНТБ России родилась в результате успешного сотрудничества компаний при создании Научной электронной библиотеки ГПНТБ России: Xerox реализовала в библиотеке проект «Электронный архив редкой книги» на базе промышленной платформы для комплексного управления документами и данными Xero
30.11.2010 Технологии Xerox обеспечили защищенную печать фрагментов диссертаций из электронной библиотеки РГБ

РГБ», призванной собрать воедино все достижения современной культуры и науки. Сегодня помещенные в «Электронную библиотеку» полные тексты диссертаций доступны читателям только с использованием

24.09.2009 Карагандинский экономический университет создал электронную библиотеку с помощью «Летографа»

Компания «Летограф» совместно с партнерами создала решение для электронной библиотеки Карагандинского экономического университета. Решение «Летограф» позволило организовать наполнение электронного хранилища образов материалов библиотечного фонда университе
24.07.2008 Институт Clay открыл электронную библиотеку

Американский Институт математики Clay разместил в интернете бесплатную электронную библиотеку. Материалы библиотеки опубликованы на сайте института //www.claymath.org/library в формате pdf. Среди них - книги, тексты публичных лекций и статьи. Все они ранее выходил
07.06.2008 РНБ расширяет функционал электронной библиотеки «Астра»

Российская национальная библиотека проводит открытый конкурс на выполнение работ по расширению функциональных возможностей программного комплекса электронной библиотеки РНБ «Астра». Максимальная цена контракта - 3,5 млн руб. Дата подведения итогов конкурса - 10 июля 2008 г. Состав работ включает: разработку модуля оплаты услуг в режиме р
01.04.2008 В Госдуме внедряют Парламентскую электронную библиотеку

ондов, из которых в любое время можно будет почерпнуть не только графическую, но и мультимедийную информацию. По словам начальника Управления библиотечных фондов, вся работа по созданию Парламентской электронной библиотеки будет завершена к 2012 г.
13.12.2007 СПбГУ пополняет электронную библиотеку

Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) завершила создание электронной библиотеки «Русская поэзия XVIII века». В рамках проекта оцифрованы около 70 старопечатных изданий XVIII-XIX веков. Кроме того, на данный момент закончен первый этап создания базы д
17.09.2007 МГППУ создает электронную библиотеку

Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ) проводит торги в форме открытого конкурса №OК — 11 на оцифровку печатных изданий для создания электронной библиотеки МГППУ. Проект оценивается в 5470 руб., средства поступают из федерального бюджета. Реализовать проект требуется в срок до 1 декабря 2007 г. Более подобно ознакомиться с д
18.07.2007 РГБ создает электронную библиотеку диссертаций

Российская государственная библиотека (РГБ) объявила о проведении открытого конкурса № 270к-1153 на поставку электронных копий диссертаций по медицине и фармации для комплектования электронной библиотеки диссертаций. На закупку электронных копий диссертаций РГБ готова потратить до 3 млн руб., при этом требует завершить доставку до 25 декабря 2007 года. Финансирование конк
17.05.2007 КИС ищет разработчика электронной библиотеки и архива

Комитет по информатизации и связи Администрации Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на выполнение работ по разработке системы электронного архива и электронной библиотеки городского ситуационного центра. Дата проведения конкурса — 28 июня 2007 г. Лимит финансирования — 1 500 тыс. руб. Требуется обеспечить выполнение функций элект
15.05.2006 В "ГВЦ Энергетики" запустили электронную библиотеку

В компании «ГВЦ Энергетики» введена в промышленную эксплуатацию новая версия отраслевой электронной библиотеки. Более полутора тысяч подписчиков получили удобный инструмент для работы с уникальным собранием нормативно-технических документов (НТД), регламентирующих различные аспект
11.08.2005 РБК СОФТ создаст федеральную электронную библиотеку НИР и НИОКР

пания «РБК СОФТ» по заказу администрации президента Российской Федерации создаст единую федеральную электронную библиотеку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и НИОКР).
28.01.2005 Электронные библиотеки вне закона?

общества, главная проблема, которая стоит перед людьми, заинтересованными в развитии электронных библиотек, связана с определением используемых понятий — в первую очередь, «электронной книги» и «электронной библиотеки». Над этой проблемой работает Минобразования, но, как считает г-н Хохлов, её решение следует осуществить в рамках тесного взаимодействия как минимум нескольких ведомств &
13.04.2004 Минэкономразвития РФ продолжает внедрение каталога электронной библиотеки

Компания Digital Design сообщила о завершении второго этапа работы над проектом по внедрению каталога электронной библиотеки для Минэкономразвития России по ФЦП "Электронная Россия". Согласно планам, конечным результатом этого проекта станет внедрение системы автоматизации производственных проц
19.12.2003 "Ленинка" оцифровала диссертации

уководство РГБ к выводу о целесообразности создания на основе современных информационных технологий электронной библиотеки диссертаций. В результате проведенного тендера в качестве исполнителя

12.05.2000 Миннауки РФ создало межведомственную программу "Электронные библиотеки России"

Миннауки РФ создало межведомственную программу "Электронные библиотеки России". Как сообщили РБК в пресс-службе министерства, целью данной программы станет обеспечение широкого доступа потребителей к электронным информационным ресурсам и рас
05.04.1999 В апрельский выпуск электронной библиотеки "Ваше право" включены архивы "Домашнего адвоката"

Компания "ИСТ" сообщила о выходе электронной библиотеки "Ваше право. Апрель'99". В нее включены электронные архивы журнала "Домашний адвокат" и газеты "Бизнес-адвокат", содержащие юридические консультации по всем разделам бизн

Публикаций - 265, упоминаний - 290

Электронная библиотека и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Yandex - Яндекс 9216 13
Xerox - The Haloid Company 1168 9
Google LLC 12688 9
МегаФон 10742 8
Microsoft Corporation 25775 8
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 6
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 6
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 6
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 5
Ростелеком 10948 4
HP Inc. 5883 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 4
Сканикс 5 3
Cisco Systems 5372 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Nginx - Энджайникс 209 3
Yahoo! 3726 3
АйТи 1519 3
Cloudflare 172 3
Bookmate 28 3
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 3
Системы документооборота 522 2
Интегрум 12 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 2
Минцифры РФ - Информрегистр НТЦ ФГУП 7 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
X Corp - Twitter 2938 2
Флибуста 34 12
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 10
Эксмо-АСТ - издательство 80 8
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 11 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 3
Кредитлаб - Кредитная лаборатория 2 2
Project Gutenberg - Проект Гутенберг 4 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Storytel - Сторител 9 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
Беловский музейно-выставочный центр МАУ 1 1
НБР АНО - Национальный библиотечный ресурс 4 1
Фетисов Арена КСК - концертно-спортивный комплекс 4 1
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 1
КомКнига 2 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
DHCC - Dubai Healthcare City - Дубайский медицинский комплекс 1 1
Рипол Классик 2 1
HarperCollins Publishers 22 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Альфа-Банк 1979 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
Конституционный суд РФ 112 3
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 3
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 6
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 6
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Консорциум СЭБ - Консорциум сетевых электронных библиотек 1 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 70
Оцифровка - Digitization 5185 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 19
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 11
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 10
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 10
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 9
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 9
Linux OS 11533 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 7
ЭЛАР ЭларСкан 190 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Mustek DV - видеокамера 8 6
Microsoft Windows 16882 6
Google Android 15243 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Rutor - BitTorrent-трекер 22 5
NoName-club - Торрент-трекер 10 5
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 5
Xerox DocuShare 21 4
Apple iOS 8583 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 4
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 4
C/C++ - Язык программирования 894 4
ЛитРес MyBook 28 4
РГБ - Электронная библиотека диссертаций 3 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 3
Apple macOS 2419 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Яндекс.Плюс 250 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 140 3
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 3
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 3
ЭЛАР ЭЛАРобот 19 3
Путин Владимир 3454 10
Вислый Александр 20 10
Сысоева Евгения 129 10
Мошков Максим 14 8
Донцова Дарья 18 6
Медведев Дмитрий 1665 5
Чекмарев Шамиль 50 4
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 4
Рябыко Максим 11 4
Андренюк Вадим 12 4
Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 4
Кузнецов Александр 162 3
Сеславинский Михаил 32 3
Колесников Олег 20 3
Лихачев Дмитрий 9 3
Иванов Герман 3 3
Никитин-Перенский Андрей 2 2
Гай Анастасия 2 2
Качан Владимир 2 2
Махно Олег 4 2
Мелихов Дмитрий 69 2
Grassmuck Volker - Грассмук Фолькер 2 2
Мишустин Михаил 787 2
Волин Алексей 122 2
Симаков Олег 113 2
Евраев Михаил 266 2
Якушев Михаил 50 2
Аристархов Владимир 3 2
Качина Наталия 2 2
Волк Ирина 29 2
Рудычева Наталья 95 2
Румянцева Мария 3 2
Поляков Александр 54 2
Вершинин Александр 4 2
Маринина Александра 8 2
Коротков Андрей 87 2
Садовничий Виктор 64 2
Лукьяненко Сергей 49 2
Иконников Александр 15 2
Левенчук Анатолий 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 24
Европа 24964 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Армения - Республика 2449 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Япония 13807 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Украина 7928 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Германия - Берлин 732 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Индия - Bharat 5869 3
Польша - Варшава 111 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 122
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 100
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 43
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 15
Образование в России 2893 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
Английский язык 7030 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 11
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Wikipedia - Википедия 650 3
Известия ИД 770 3
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 2
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
The Verge - Издание 619 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
NYT - The New York Times 1100 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TorrentFreak (TF) 159 1
Liliputing 76 1
Газета Гатцука 1 1
Newsweek 39 1
Царьград - телеканал 29 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Silicon 494 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
MUSO 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
W3Techs 14 1
QS World University Rankings 4 1
Worldwide Professional University Rankings 1 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 29
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 26
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
РНБ - Российская национальная библиотека 35 8
РАН - Российская академия наук 2122 6
Библиотека Максима Мошкова 17 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 4
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 4
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 4
ВГБИЛ - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино - Иностранка 4 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 3
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 3
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 3
Государственный Русский музей 52 3
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 2
Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова 2 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
Кварц ННИПИ - Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт - Горьковский научно–исследовательский приборостроительный институт 2 1
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 1 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького 2 1
ТАУ - Тольяттинская академия управления 3 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
EVA Conferences - Electronic Visualisation and the Arts - Electronic Information, the Visual Arts and Beyond 3 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще