Электронная библиотека Electronic Library

Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки» ного оборудования эти условия выполнить невозможно. По инициативе Российской государственной библиотеки и при поддержке Министерства Культуры РФ, в 2004 г. был разработан проект создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Проект НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений. На сегод

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «Национальной электронной библиотеки» ческим средствам, программному обеспечению, средствам защиты электронных копий документов в электронной форме (в том числе от несанкционированного доступа), используемым при эксплуатации Национальной электронной библиотеки; методики отбора не менее 10% издаваемых в России наименований книг с целью включения их электронных копий в Национальную электронную библиотеку. методики отбора электрон

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