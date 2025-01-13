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Электронная библиотека Electronic Library
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.01.2025
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Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом
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|05.04.2024
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Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы
й литературы. Чтобы не поддерживать незаконную деятельность, советуем использовать только легальные онлайн-библиотеки. В них можно найти огромное количество книг, читать их онлайн, бесплатно ск
|25.01.2022
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С помощью сканера ЭЛАР создадут первую в мире электронную библиотеку тувинской литературы и фольклора
ная с советского периода. Цифровой архив детской литературы Республики Тыва станет дистанционной базой, которая упростит доступ к художественной литературе в мультимедийном формате. Целевая аудитория электронной библиотеки тувинской литературы – не только дети и молодежь, но и педагоги, деятели науки, культуры и искусства, ученые, представители масс-медиа, исследователи языка, литературы, и
|28.04.2016
|Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки»
|21.04.2016
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НГУ открыл доступ к электронной библиотеке
аталогом университетской библиотеки (пользователь находит издание в каталоге и напрямую переходит в электронную библиотеку). Электронная библиотека на данный момент содержит следующие разделы:
|14.09.2015
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «Национальной электронной библиотеки»
нее 10% издаваемых в России наименований книг с целью включения их электронных копий в Национальную электронную библиотеку. методики отбора электронных копий документов в электронной форме разл
|02.07.2015
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«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» создала полнотекстовую электронную библиотеку на базе решения Xerox
Xerox» («ПЭБ Xerox»). Как сообщили CNews в компании Xerox, это позволило учреждению создать и интегрировать в существующую автоматизированную библиотечно-информационную систему (АБИС) полнотекстовую электронную библиотеку. Решение обладает гибким функционалом и защитой от несанкционированного копирования контента. Проект был реализован бизнес-партнёром Xerox — компанией GS Group. СахОУНБ р
|18.07.2014
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Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО
еализации государственной социальной политики»), который предписал включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10% издаваемых в России наименований книг. В начале июня 2014
|15.10.2013
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Центральная библиотека им. Чехова внедрила «Полнотекстовую электронную библиотеку Xerox»
города, которые ежедневно обслуживают свыше 2 тыс. читателей. В целях оптимизации системы в рамках действующей программы автоматизации и компьютеризации было принято решение о создании полнотекстовой электронной библиотеки. По результатам открытого конкурса на реализацию данного проекта лучшим был признан программно-аппаратный комплекс «Полнотекстовая электронная библиотека Xerox» («ПЭБ Xer
|18.09.2012
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Digital Design создал электронную библиотеку в Росрыболовстве
ий агентства очень важна возможность сбора материалов в электронной форме из разнообразных источников, а также их интеллектуального связывания. Таким образом, в Росрыболовстве встал вопрос о создании электронной библиотеки. В качестве исполнителя была выбрана Digital Design в силу достаточных компетенций компании в этой области. Команда ИТ-интегратора продемонстрировала работающую систему,
|31.05.2012
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НИИ Точных приборов выбрал «Элар» в качестве технического партнёра для создания электронной библиотеки словарей и справочников
НИИ Точных приборов (НИИ ТП) выбрал корпорацию «Элар» в качестве технического партнёра для реализации проекта по созданию электронной библиотеки словарей и справочников. Корпорация «Элар» по заказу НИИ ТП начала работы по оцифровке и ретроконверсии редких фондов иностранных словарей. На первом этапе был оцифрован
|24.05.2012
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Пермский государственный университет создал электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8
ермский государственный национальный исследовательский университет (ПГУ), один из крупнейших научных и образовательных центров Уральского региона, и корпорация IBM объявили о создании первой в России электронной библиотеки на платформе IBM FileNet P8. В новом учебном году около 13 тыс. студентов и преподавателей университета получат открытый доступ к библиотечным фондам со своих персональны
|11.04.2012
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Путин пообещал создать общенациональные электронные библиотеки
овсеместно внедрять информационные технологии, чтобы каждый гражданин страны независимо от места проживания имел доступ к национальным и мировым культурным ценностям. Будем создавать общенациональные электронные библиотеки, обеспечивать возможность бесплатного просмотра в сети интернет кинофильмов, спектаклей из национального художественного фонда», - отметил премьер.
|19.08.2011
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Xerox поможет унифицировать электронные библиотеки вузов и научных институтов России
вести инфраструктуру вузов и библиотек России на качественно новый уровень». Идея совместного проекта Xerox и ГПНТБ России родилась в результате успешного сотрудничества компаний при создании Научной электронной библиотеки ГПНТБ России: Xerox реализовала в библиотеке проект «Электронный архив редкой книги» на базе промышленной платформы для комплексного управления документами и данными Xero
|30.11.2010
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Технологии Xerox обеспечили защищенную печать фрагментов диссертаций из электронной библиотеки РГБ
РГБ», призванной собрать воедино все достижения современной культуры и науки. Сегодня помещенные в «Электронную библиотеку» полные тексты диссертаций доступны читателям только с использованием
|24.09.2009
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Карагандинский экономический университет создал электронную библиотеку с помощью «Летографа»
Компания «Летограф» совместно с партнерами создала решение для электронной библиотеки Карагандинского экономического университета. Решение «Летограф» позволило организовать наполнение электронного хранилища образов материалов библиотечного фонда университе
|24.07.2008
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Институт Clay открыл электронную библиотеку
Американский Институт математики Clay разместил в интернете бесплатную электронную библиотеку. Материалы библиотеки опубликованы на сайте института //www.claymath.org/library в формате pdf. Среди них - книги, тексты публичных лекций и статьи. Все они ранее выходил
|07.06.2008
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РНБ расширяет функционал электронной библиотеки «Астра»
Российская национальная библиотека проводит открытый конкурс на выполнение работ по расширению функциональных возможностей программного комплекса электронной библиотеки РНБ «Астра». Максимальная цена контракта - 3,5 млн руб. Дата подведения итогов конкурса - 10 июля 2008 г. Состав работ включает: разработку модуля оплаты услуг в режиме р
|01.04.2008
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В Госдуме внедряют Парламентскую электронную библиотеку
ондов, из которых в любое время можно будет почерпнуть не только графическую, но и мультимедийную информацию. По словам начальника Управления библиотечных фондов, вся работа по созданию Парламентской электронной библиотеки будет завершена к 2012 г.
|13.12.2007
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СПбГУ пополняет электронную библиотеку
Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) завершила создание электронной библиотеки «Русская поэзия XVIII века». В рамках проекта оцифрованы около 70 старопечатных изданий XVIII-XIX веков. Кроме того, на данный момент закончен первый этап создания базы д
|17.09.2007
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МГППУ создает электронную библиотеку
Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ) проводит торги в форме открытого конкурса №OК — 11 на оцифровку печатных изданий для создания электронной библиотеки МГППУ. Проект оценивается в 5470 руб., средства поступают из федерального бюджета. Реализовать проект требуется в срок до 1 декабря 2007 г. Более подобно ознакомиться с д
|18.07.2007
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РГБ создает электронную библиотеку диссертаций
Российская государственная библиотека (РГБ) объявила о проведении открытого конкурса № 270к-1153 на поставку электронных копий диссертаций по медицине и фармации для комплектования электронной библиотеки диссертаций. На закупку электронных копий диссертаций РГБ готова потратить до 3 млн руб., при этом требует завершить доставку до 25 декабря 2007 года. Финансирование конк
|17.05.2007
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КИС ищет разработчика электронной библиотеки и архива
Комитет по информатизации и связи Администрации Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на выполнение работ по разработке системы электронного архива и электронной библиотеки городского ситуационного центра. Дата проведения конкурса — 28 июня 2007 г. Лимит финансирования — 1 500 тыс. руб. Требуется обеспечить выполнение функций элект
|15.05.2006
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В "ГВЦ Энергетики" запустили электронную библиотеку
В компании «ГВЦ Энергетики» введена в промышленную эксплуатацию новая версия отраслевой электронной библиотеки. Более полутора тысяч подписчиков получили удобный инструмент для работы с уникальным собранием нормативно-технических документов (НТД), регламентирующих различные аспект
|11.08.2005
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РБК СОФТ создаст федеральную электронную библиотеку НИР и НИОКР
пания «РБК СОФТ» по заказу администрации президента Российской Федерации создаст единую федеральную электронную библиотеку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и НИОКР).
|28.01.2005
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Электронные библиотеки вне закона?
общества, главная проблема, которая стоит перед людьми, заинтересованными в развитии электронных библиотек, связана с определением используемых понятий — в первую очередь, «электронной книги» и «электронной библиотеки». Над этой проблемой работает Минобразования, но, как считает г-н Хохлов, её решение следует осуществить в рамках тесного взаимодействия как минимум нескольких ведомств &
|13.04.2004
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Минэкономразвития РФ продолжает внедрение каталога электронной библиотеки
Компания Digital Design сообщила о завершении второго этапа работы над проектом по внедрению каталога электронной библиотеки для Минэкономразвития России по ФЦП "Электронная Россия". Согласно планам, конечным результатом этого проекта станет внедрение системы автоматизации производственных проц
|19.12.2003
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"Ленинка" оцифровала диссертации
уководство РГБ к выводу о целесообразности создания на основе современных информационных технологий электронной библиотеки диссертаций. В результате проведенного тендера в качестве исполнителя
|12.05.2000
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Миннауки РФ создало межведомственную программу "Электронные библиотеки России"
Миннауки РФ создало межведомственную программу "Электронные библиотеки России". Как сообщили РБК в пресс-службе министерства, целью данной программы станет обеспечение широкого доступа потребителей к электронным информационным ресурсам и рас
|05.04.1999
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В апрельский выпуск электронной библиотеки "Ваше право" включены архивы "Домашнего адвоката"
Компания "ИСТ" сообщила о выходе электронной библиотеки "Ваше право. Апрель'99". В нее включены электронные архивы журнала "Домашний адвокат" и газеты "Бизнес-адвокат", содержащие юридические консультации по всем разделам бизн
Электронная библиотека и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 10
|Вислый Александр 20 10
|Сысоева Евгения 129 10
|Мошков Максим 14 8
|Донцова Дарья 18 6
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Чекмарев Шамиль 50 4
|Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 4
|Рябыко Максим 11 4
|Андренюк Вадим 12 4
|Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 4
|Кузнецов Александр 162 3
|Сеславинский Михаил 32 3
|Колесников Олег 20 3
|Лихачев Дмитрий 9 3
|Иванов Герман 3 3
|Никитин-Перенский Андрей 2 2
|Гай Анастасия 2 2
|Качан Владимир 2 2
|Махно Олег 4 2
|Мелихов Дмитрий 69 2
|Grassmuck Volker - Грассмук Фолькер 2 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Волин Алексей 122 2
|Симаков Олег 113 2
|Евраев Михаил 266 2
|Якушев Михаил 50 2
|Аристархов Владимир 3 2
|Качина Наталия 2 2
|Волк Ирина 29 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Румянцева Мария 3 2
|Поляков Александр 54 2
|Вершинин Александр 4 2
|Маринина Александра 8 2
|Коротков Андрей 87 2
|Садовничий Виктор 64 2
|Лукьяненко Сергей 49 2
|Иконников Александр 15 2
|Левенчук Анатолий 13 2
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