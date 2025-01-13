Электронная библиотека Electronic Library

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С помощью сканера ЭЛАР создадут первую в мире электронную библиотеку тувинской литературы и фольклора ная с советского периода. Цифровой архив детской литературы Республики Тыва станет дистанционной базой, которая упростит доступ к художественной литературе в мультимедийном формате. Целевая аудитория электронной библиотеки тувинской литературы – не только дети и молодежь, но и педагоги, деятели науки, культуры и искусства, ученые, представители масс-медиа, исследователи языка, литературы, и

НГУ открыл доступ к электронной библиотеке аталогом университетской библиотеки (пользователь находит издание в каталоге и напрямую переходит в электронную библиотеку). Электронная библиотека на данный момент содержит следующие разделы:

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «Национальной электронной библиотеки» нее 10% издаваемых в России наименований книг с целью включения их электронных копий в Национальную электронную библиотеку. методики отбора электронных копий документов в электронной форме разл

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» создала полнотекстовую электронную библиотеку на базе решения Xerox Xerox» («ПЭБ Xerox»). Как сообщили CNews в компании Xerox, это позволило учреждению создать и интегрировать в существующую автоматизированную библиотечно-информационную систему (АБИС) полнотекстовую электронную библиотеку. Решение обладает гибким функционалом и защитой от несанкционированного копирования контента. Проект был реализован бизнес-партнёром Xerox — компанией GS Group. СахОУНБ р

Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО еализации государственной социальной политики»), который предписал включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10% издаваемых в России наименований книг. В начале июня 2014

Центральная библиотека им. Чехова внедрила «Полнотекстовую электронную библиотеку Xerox» города, которые ежедневно обслуживают свыше 2 тыс. читателей. В целях оптимизации системы в рамках действующей программы автоматизации и компьютеризации было принято решение о создании полнотекстовой электронной библиотеки. По результатам открытого конкурса на реализацию данного проекта лучшим был признан программно-аппаратный комплекс «Полнотекстовая электронная библиотека Xerox» («ПЭБ Xer

Digital Design создал электронную библиотеку в Росрыболовстве ий агентства очень важна возможность сбора материалов в электронной форме из разнообразных источников, а также их интеллектуального связывания. Таким образом, в Росрыболовстве встал вопрос о создании электронной библиотеки. В качестве исполнителя была выбрана Digital Design в силу достаточных компетенций компании в этой области. Команда ИТ-интегратора продемонстрировала работающую систему,

НИИ Точных приборов выбрал «Элар» в качестве технического партнёра для создания электронной библиотеки словарей и справочников НИИ Точных приборов (НИИ ТП) выбрал корпорацию «Элар» в качестве технического партнёра для реализации проекта по созданию электронной библиотеки словарей и справочников. Корпорация «Элар» по заказу НИИ ТП начала работы по оцифровке и ретроконверсии редких фондов иностранных словарей. На первом этапе был оцифрован

Пермский государственный университет создал электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8 ермский государственный национальный исследовательский университет (ПГУ), один из крупнейших научных и образовательных центров Уральского региона, и корпорация IBM объявили о создании первой в России электронной библиотеки на платформе IBM FileNet P8. В новом учебном году около 13 тыс. студентов и преподавателей университета получат открытый доступ к библиотечным фондам со своих персональны

Путин пообещал создать общенациональные электронные библиотеки овсеместно внедрять информационные технологии, чтобы каждый гражданин страны независимо от места проживания имел доступ к национальным и мировым культурным ценностям. Будем создавать общенациональные электронные библиотеки, обеспечивать возможность бесплатного просмотра в сети интернет кинофильмов, спектаклей из национального художественного фонда», - отметил премьер.

Xerox поможет унифицировать электронные библиотеки вузов и научных институтов России вести инфраструктуру вузов и библиотек России на качественно новый уровень». Идея совместного проекта Xerox и ГПНТБ России родилась в результате успешного сотрудничества компаний при создании Научной электронной библиотеки ГПНТБ России: Xerox реализовала в библиотеке проект «Электронный архив редкой книги» на базе промышленной платформы для комплексного управления документами и данными Xero

Технологии Xerox обеспечили защищенную печать фрагментов диссертаций из электронной библиотеки РГБ РГБ», призванной собрать воедино все достижения современной культуры и науки. Сегодня помещенные в «Электронную библиотеку» полные тексты диссертаций доступны читателям только с использованием

Карагандинский экономический университет создал электронную библиотеку с помощью «Летографа» Компания «Летограф» совместно с партнерами создала решение для электронной библиотеки Карагандинского экономического университета. Решение «Летограф» позволило организовать наполнение электронного хранилища образов материалов библиотечного фонда университе

Институт Clay открыл электронную библиотеку Американский Институт математики Clay разместил в интернете бесплатную электронную библиотеку. Материалы библиотеки опубликованы на сайте института //www.claymath.org/library в формате pdf. Среди них - книги, тексты публичных лекций и статьи. Все они ранее выходил

РНБ расширяет функционал электронной библиотеки «Астра» Российская национальная библиотека проводит открытый конкурс на выполнение работ по расширению функциональных возможностей программного комплекса электронной библиотеки РНБ «Астра». Максимальная цена контракта - 3,5 млн руб. Дата подведения итогов конкурса - 10 июля 2008 г. Состав работ включает: разработку модуля оплаты услуг в режиме р

В Госдуме внедряют Парламентскую электронную библиотеку ондов, из которых в любое время можно будет почерпнуть не только графическую, но и мультимедийную информацию. По словам начальника Управления библиотечных фондов, вся работа по созданию Парламентской электронной библиотеки будет завершена к 2012 г.

СПбГУ пополняет электронную библиотеку Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) завершила создание электронной библиотеки «Русская поэзия XVIII века». В рамках проекта оцифрованы около 70 старопечатных изданий XVIII-XIX веков. Кроме того, на данный момент закончен первый этап создания базы д

МГППУ создает электронную библиотеку Московский городской психолого-педагогический университет (МГППУ) проводит торги в форме открытого конкурса №OК — 11 на оцифровку печатных изданий для создания электронной библиотеки МГППУ. Проект оценивается в 5470 руб., средства поступают из федерального бюджета. Реализовать проект требуется в срок до 1 декабря 2007 г. Более подобно ознакомиться с д

РГБ создает электронную библиотеку диссертаций Российская государственная библиотека (РГБ) объявила о проведении открытого конкурса № 270к-1153 на поставку электронных копий диссертаций по медицине и фармации для комплектования электронной библиотеки диссертаций. На закупку электронных копий диссертаций РГБ готова потратить до 3 млн руб., при этом требует завершить доставку до 25 декабря 2007 года. Финансирование конк

КИС ищет разработчика электронной библиотеки и архива Комитет по информатизации и связи Администрации Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на выполнение работ по разработке системы электронного архива и электронной библиотеки городского ситуационного центра. Дата проведения конкурса — 28 июня 2007 г. Лимит финансирования — 1 500 тыс. руб. Требуется обеспечить выполнение функций элект

В "ГВЦ Энергетики" запустили электронную библиотеку В компании «ГВЦ Энергетики» введена в промышленную эксплуатацию новая версия отраслевой электронной библиотеки. Более полутора тысяч подписчиков получили удобный инструмент для работы с уникальным собранием нормативно-технических документов (НТД), регламентирующих различные аспект

РБК СОФТ создаст федеральную электронную библиотеку НИР и НИОКР пания «РБК СОФТ» по заказу администрации президента Российской Федерации создаст единую федеральную электронную библиотеку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и НИОКР).

Электронные библиотеки вне закона? общества, главная проблема, которая стоит перед людьми, заинтересованными в развитии электронных библиотек, связана с определением используемых понятий — в первую очередь, «электронной книги» и «электронной библиотеки». Над этой проблемой работает Минобразования, но, как считает г-н Хохлов, её решение следует осуществить в рамках тесного взаимодействия как минимум нескольких ведомств &

Минэкономразвития РФ продолжает внедрение каталога электронной библиотеки Компания Digital Design сообщила о завершении второго этапа работы над проектом по внедрению каталога электронной библиотеки для Минэкономразвития России по ФЦП "Электронная Россия". Согласно планам, конечным результатом этого проекта станет внедрение системы автоматизации производственных проц

"Ленинка" оцифровала диссертации уководство РГБ к выводу о целесообразности создания на основе современных информационных технологий электронной библиотеки диссертаций. В результате проведенного тендера в качестве исполнителя

Миннауки РФ создало межведомственную программу "Электронные библиотеки России" Миннауки РФ создало межведомственную программу "Электронные библиотеки России". Как сообщили РБК в пресс-службе министерства, целью данной программы станет обеспечение широкого доступа потребителей к электронным информационным ресурсам и рас