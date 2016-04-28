Электронная библиотека Electronic Library
|28.04.2016
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Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки»
ного оборудования эти условия выполнить невозможно. По инициативе Российской государственной библиотеки и при поддержке Министерства Культуры РФ, в 2004 г. был разработан проект создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Проект НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений. На сегод
|14.09.2015
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «Национальной электронной библиотеки»
ческим средствам, программному обеспечению, средствам защиты электронных копий документов в электронной форме (в том числе от несанкционированного доступа), используемым при эксплуатации Национальной электронной библиотеки; методики отбора не менее 10% издаваемых в России наименований книг с целью включения их электронных копий в Национальную электронную библиотеку. методики отбора электрон
|31.05.2012
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НИИ Точных приборов выбрал «Элар» в качестве технического партнёра для создания электронной библиотеки словарей и справочников
НИИ Точных приборов (НИИ ТП) выбрал корпорацию «Элар» в качестве технического партнёра для реализации проекта по созданию электронной библиотеки словарей и справочников. Корпорация «Элар» по заказу НИИ ТП начала работы по оцифровке и ретроконверсии редких фондов иностранных словарей. На первом этапе был оцифрован
|30.11.2010
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Технологии Xerox обеспечили защищенную печать фрагментов диссертаций из электронной библиотеки РГБ
Компания Xerox сообщила о реализации проекта по обеспечению защищенной печати для «Российской государственной библиотеки». Теперь печатные копии фрагментов диссертаций из электронной библиотеки РГБ защищены водяным знаком, что препятствует возможности их дальнейшего копирования и сканирования, говорится в сообщении Xerox. В 2003 г. руководством РГБ было принято
|07.06.2008
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РНБ расширяет функционал электронной библиотеки «Астра»
Российская национальная библиотека проводит открытый конкурс на выполнение работ по расширению функциональных возможностей программного комплекса электронной библиотеки РНБ «Астра». Максимальная цена контракта - 3,5 млн руб. Дата подведения итогов конкурса - 10 июля 2008 г. Состав работ включает: разработку модуля оплаты услуг в режиме р
|17.05.2007
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КИС ищет разработчика электронной библиотеки и архива
Комитет по информатизации и связи Администрации Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на выполнение работ по разработке системы электронного архива и электронной библиотеки городского ситуационного центра. Дата проведения конкурса — 28 июня 2007 г. Лимит финансирования — 1 500 тыс. руб. Требуется обеспечить выполнение функций элект
|13.04.2004
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Минэкономразвития РФ продолжает внедрение каталога электронной библиотеки
Компания Digital Design сообщила о завершении второго этапа работы над проектом по внедрению каталога электронной библиотеки для Минэкономразвития России по ФЦП "Электронная Россия". Согласно планам, конечным результатом этого проекта станет внедрение системы автоматизации производственных проц
|05.04.1999
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В апрельский выпуск электронной библиотеки "Ваше право" включены архивы "Домашнего адвоката"
Компания "ИСТ" сообщила о выходе электронной библиотеки "Ваше право. Апрель'99". В нее включены электронные архивы журнала "Домашний адвокат" и газеты "Бизнес-адвокат", содержащие юридические консультации по всем разделам бизн
Электронная библиотека упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вислый Александр 18 9
|Путин Владимир 2834 6
|Медведев Дмитрий 1637 5
|Андренюк Вадим 11 4
|Мошков Максим 13 3
|Пивоваров Юрий 3 3
|Иванов Герман 3 3
|Аристархов Владимир 3 2
|Бардин Валерий 8 2
|Кузнецов Александр 101 2
|Федоров Виктор 5 2
|Голикова Татьяна 52 2
|Вершинин Александр 4 2
|Колесников Олег 17 2
|Волин Алексей 116 2
|Мишустин Михаил 548 2
|Рудычева Наталья 93 2
|Евстигнеев Григорий 8 2
|Качина Наталия 2 2
|Терещенко Юлия 2 1
|Лебединский Николай 3 1
|Торкунов Анатолий 3 1
|Рябыко Максим 11 1
|Хромов Максим 10 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Паклин Алексей 1 1
|Блок Александр 3 1
|Васильев Александр 37 1
|Приходько Сергей 28 1
|Казарян Карен 70 1
|Минниханов Рустам 110 1
|Симаков Олег 98 1
|Кудрин Алексей 114 1
|Андреев Владимир 87 1
|Аитов Тимур 197 1
|Кузнецов Станислав 96 1
|Иванов Алексей 109 1
|Волож Аркадий 235 1
|Белоусов Сергей 236 1
|Касперская Наталья 277 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 9
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 191 1
|QS World University Rankings 3 1
|Worldwide Professional University Rankings 1 1
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