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Правительство Вологодской области органы государственной власти
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2024
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«Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области
й в области организации хранения и обработки данных с учетом предъявляемых требований к информационной безопасности, включая объекты критической инфраструктуры. «Мы рады сделать этот совместный шаг с правительством Вологодской области, поскольку те темпы развития, которые представляет ИТ-отрасль сегодня, требуют роста кадрового потенциала по всем направлениям: от разработки до управленчески
|26.04.2022
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В правительстве Вологодской области провели оценку госслужащих на платформе TalentTech
госдолжности, руководители департаментов и лица, включенные в резерв управленческих кадров на «целевые должности» руководителей органов власти. Об этом CNews сообщили представители TalentTech. Перед правительством Вологодской области стояли задачи ускорить процессы принятия решений по развитию сотрудников, сформировать кадровый цикл, оценить уровень личностных компетенций госслужащих и их
|19.05.2021
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«Инфосистемы Джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании
еской приемке модернизированного Центра принял участие первый заместитель губернатора, председатель Правительства Вологодской области Антон Кольцов. В 2020 году «Инфосистемы Джет» выиграла тенд
|13.04.2016
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Система Directum ускорила документооборот в Правительстве Вологодской области
аре 2014 года, на базе Бюджетного Учреждения Вологодской области «Центр информационных технологий» (БУ ВО «ЦИТ») была создана служба технической поддержки АСЭД. Помимо поддержки пользователей с
|11.02.2016
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«Ростелеком» подписал контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город»
«Ростелеком» подписал государственный контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город». В соответствии с государственным контрактом определены три пилотных муниципальных образования области для развертывания
|17.01.2007
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«Ростелеком» выиграл конкурс правительства Вологодской области
ОАО «Ростелеком», российский национальный оператор дальней связи, получил право на предоставление услуг междугородной и международной связи для правительства Вологодской области. Комиссия правительства Вологодской области по размещению заказов приняла решение признать компанию победителем конкурса. Сумма контракта составляет 2,5
Правительство Вологодской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Никуличев Андрей 43 8
|Кувшинников Олег 14 5
|Евраев Михаил 263 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Фомичев Олег 139 5
|Козырев Алексей 326 5
|Авербах Владимир 126 5
|Матвеева Татьяна 105 4
|Абызов Михаил 67 4
|Бойко Елена 152 4
|Нестеренко Татьяна 42 4
|Ермолаев Артем 379 4
|Лопаткин Герман 104 4
|Власов Сергей 98 4
|Стрельцов Андрей 61 4
|Звягина Наталья 64 4
|Петрушин Андрей 110 4
|Елистратов Николай 90 4
|Казарин Станислав 175 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Громов Иван 102 4
|Клементьев Андрей 18 4
|Нечепоренко Юрий 27 4
|Прокошев Андрей 32 4
|Холодняков Юрий 15 4
|Лысенко Эдуард 310 3
|Федулов Владислав 82 3
|Оголь Елена 24 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Верховцев Артем 13 3
|Андреева Валентина 10 3
|Орловский Виктор 393 2
|Попов Алексей 336 2
|Скляр Алексей 53 2
|Махонов Александр 31 2
|Соколов Олег 51 2
|Хоробрых Андрей 12 2
|Разумовский Дмитрий 123 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Сафронов Роман 36 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 4
|ТВ-Новости АНО 7 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
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