Правительство Вологодской области - органы государственной власти

«Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области й в области организации хранения и обработки данных с учетом предъявляемых требований к информационной безопасности, включая объекты критической инфраструктуры. «Мы рады сделать этот совместный шаг с правительством Вологодской области, поскольку те темпы развития, которые представляет ИТ-отрасль сегодня, требуют роста кадрового потенциала по всем направлениям: от разработки до управленчески

В правительстве Вологодской области провели оценку госслужащих на платформе TalentTech госдолжности, руководители департаментов и лица, включенные в резерв управленческих кадров на «целевые должности» руководителей органов власти. Об этом CNews сообщили представители TalentTech. Перед правительством Вологодской области стояли задачи ускорить процессы принятия решений по развитию сотрудников, сформировать кадровый цикл, оценить уровень личностных компетенций госслужащих и их

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Система Directum ускорила документооборот в Правительстве Вологодской области аре 2014 года, на базе Бюджетного Учреждения Вологодской области «Центр информационных технологий» (БУ ВО «ЦИТ») была создана служба технической поддержки АСЭД. Помимо поддержки пользователей с

«Ростелеком» подписал контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город» «Ростелеком» подписал государственный контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город». В соответствии с государственным контрактом определены три пилотных муниципальных образования области для развертывания