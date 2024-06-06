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Правительство Вологодской области органы государственной власти

Правительство Вологодской области - органы государственной власти

УПОМИНАНИЯ


06.06.2024 «Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области

й в области организации хранения и обработки данных с учетом предъявляемых требований к информационной безопасности, включая объекты критической инфраструктуры. «Мы рады сделать этот совместный шаг с правительством Вологодской области, поскольку те темпы развития, которые представляет ИТ-отрасль сегодня, требуют роста кадрового потенциала по всем направлениям: от разработки до управленчески
26.04.2022 В правительстве Вологодской области провели оценку госслужащих на платформе TalentTech

госдолжности, руководители департаментов и лица, включенные в резерв управленческих кадров на «целевые должности» руководителей органов власти. Об этом CNews сообщили представители TalentTech. Перед правительством Вологодской области стояли задачи ускорить процессы принятия решений по развитию сотрудников, сформировать кадровый цикл, оценить уровень личностных компетенций госслужащих и их

19.05.2021 «Инфосистемы Джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании

еской приемке модернизированного Центра принял участие первый заместитель губернатора, председатель Правительства Вологодской области Антон Кольцов. В 2020 году «Инфосистемы Джет» выиграла тенд
13.04.2016 Система Directum ускорила документооборот в Правительстве Вологодской области

аре 2014 года, на базе Бюджетного Учреждения Вологодской области «Центр информационных технологий» (БУ ВО «ЦИТ») была создана служба технической поддержки АСЭД. Помимо поддержки пользователей с
11.02.2016 «Ростелеком» подписал контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город»

«Ростелеком» подписал государственный контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город». В соответствии с государственным контрактом определены три пилотных муниципальных образования области для развертывания

17.01.2007 «Ростелеком» выиграл конкурс правительства Вологодской области

ОАО «Ростелеком», российский национальный оператор дальней связи, получил право на предоставление услуг междугородной и международной связи для правительства Вологодской области. Комиссия правительства Вологодской области по размещению заказов приняла решение признать компанию победителем конкурса. Сумма контракта составляет 2,5

Публикаций - 58, упоминаний - 94

Правительство Вологодской области и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1137 6
Ростелеком 10046 5
8589 4
Криста НПО 69 4
Росимущество - Управления информационных технологий 18 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 3
TANAiS IT Group - Танаис 25 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2185 2
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 2
Meta Platforms - Facebook 4483 2
OpenText 211 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 2
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1159 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8975 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 436 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2998 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Microsoft Corporation 24956 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 1
Naumen - Наумен 657 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
АйТи 1393 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
A1qa 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 1
Цифра ГК 2496 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
HTC Corporation 1501 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1043 1
Точка качества 5 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 10
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 5
Почта России ПАО 2189 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 2
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 958 1
Полипластик 14 1
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 9 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 1
Мой Бизнес АНО 1 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
Сургутнефтегаз - СНГ 274 1
Газпром ПАО 1377 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 11 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 1
Россети Ленэнерго 1700 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 437 1
Астория 9 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
101Hotels.com 456 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Бион 8 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 42 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 14 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6136 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 22
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3011 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2852 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 118 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2769 7
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 103 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 7
Федеральное казначейство России 1829 7
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 227 6
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 5
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3387 5
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1387 5
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 5
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 5
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1945 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 100 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 5
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4543 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1426 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 4
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 52 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 77 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 120 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6317 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1033 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21344 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12971 23
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2311 21
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4026 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11889 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8220 10
Электронный документ - Electronic document 1497 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12509 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13075 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25081 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 819 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1807 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2266 7
Оповещение и уведомление - Notification 5015 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13052 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 6
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12473 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6662 6
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2903 4
УУС - Универсальные услуги связи 324 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15745 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2378 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 178 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5549 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2819 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 244 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 411 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 313 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3364 4
Криста НПО АС Смета 10 3
Directum Solo 55 3
Linux OS 10367 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 56 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 491 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 323 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 3
Directum СЭД - ECM-система 295 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 25 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 552 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1856 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 228 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 248 2
Apple iPhone 6 4863 2
Новые облачные технологии - МойОфис 832 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 76 2
Abbyy FlexiCapture 170 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 578 1
Правительство Московской области - ЕИСБУ ГИС - Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области 1 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Oracle Java - язык программирования 3184 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 499 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 232 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
Никуличев Андрей 43 8
Кувшинников Олег 14 5
Евраев Михаил 263 5
Дюбанов Анатолий 95 5
Фомичев Олег 139 5
Козырев Алексей 326 5
Авербах Владимир 126 5
Матвеева Татьяна 105 4
Абызов Михаил 67 4
Бойко Елена 152 4
Нестеренко Татьяна 42 4
Ермолаев Артем 379 4
Лопаткин Герман 104 4
Власов Сергей 98 4
Стрельцов Андрей 61 4
Звягина Наталья 64 4
Петрушин Андрей 110 4
Елистратов Николай 90 4
Казарин Станислав 175 4
Гуральников Сергей 164 4
Громов Иван 102 4
Клементьев Андрей 18 4
Нечепоренко Юрий 27 4
Прокошев Андрей 32 4
Холодняков Юрий 15 4
Лысенко Эдуард 310 3
Федулов Владислав 82 3
Оголь Елена 24 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Верховцев Артем 13 3
Андреева Валентина 10 3
Орловский Виктор 393 2
Попов Алексей 336 2
Скляр Алексей 53 2
Махонов Александр 31 2
Соколов Олег 51 2
Хоробрых Андрей 12 2
Разумовский Дмитрий 123 2
Контрабаев Артур 70 2
Сафронов Роман 36 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 724 51
Россия - РФ - Российская федерация 151099 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 19
Россия - ЦФО - Ярославская область 893 14
Россия - УФО - Тюменская область 1217 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18051 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1775 9
Россия - ПФО - Самарская область 1396 9
Россия - ЦФО - Тамбовская область 600 9
Россия - ПФО - Пензенская область 614 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1605 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3061 8
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 332 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7832 7
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 646 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1268 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 790 7
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 846 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 725 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 854 7
Россия - УФО - Свердловская область 1631 6
Россия - ЦФО - Воронежская область 844 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2554 5
Россия - ЦФО - Курская область 673 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 899 5
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 526 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 5
Россия - СФО - Омская область 709 4
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 347 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 622 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 958 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 936 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 932 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 975 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 575 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 675 4
Россия - СФО - Иркутская область 1183 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 476 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30661 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19548 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10288 19
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4290 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 15
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1128 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6440 14
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8314 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2958 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8051 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9233 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6210 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16895 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6165 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6090 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7102 6
Паспорт - Паспортные данные 2628 6
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 716 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4123 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2208 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6574 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9415 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1309 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6015 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4187 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8795 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1688 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2420 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4197 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5098 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 4
ТВ-Новости АНО 7 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8255 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 2
IDC - International Data Corporation 4925 1
Gartner - Гартнер 3582 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 150 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 33 1
РАН - Российская академия наук 1951 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 70 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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