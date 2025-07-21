Получите все материалы CNews по ключевому слову
Филимонов Георгий
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|В России начинается строительство завода полного цикла по выпуску печатных плат 1
|06.06.2024
|«Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области 1
Филимонов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 2
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5134 1
|Злобич Виктор 2 1
|Калинин Алексей 72 1
|Россия - СЗФО - Вологодская область 726 2
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3083 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151888 1
|РИА Новости 959 1
