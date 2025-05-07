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Злобич Виктор
|07.05.2025
|В Самаре к 80-летию Победы при участии Content AI запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары» 1
|06.06.2024
|«Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области 1
Злобич Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
|Администрация городского округа Самара 17 1
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