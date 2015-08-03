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Компьютер НПО


03.08.2015 Вышла новая версия системы бюджетирования Prestima 3
24.07.2014 «Тюмбит АСУ» внедрит Prestima на фабрике «Аскона» 3
14.05.2014 «Гипрогазцентр» планирует и контролирует расходы на материалы и услуги с помощью Prestima и Directum 3
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle 2
03.12.2013 Prestima 3.2 предлагает оптимизированные инструменты бюджетного и финансового планирования 3
12.08.2013 НПО «Компьютер» предлагает Prestima Lite для среднего бизнеса 5
31.05.2013 «Тюменьстальмост» автоматизирован на базе комплексного решения Prestima + Directum 1
26.03.2013 «Гипрогазцентр» автоматизировал бизнес-процессы на базе Directum, Prestima и КАС «Бизнес Люкс» 5
27.02.2013 Softline займется продвижением системы Prestima в Молдавии 1
06.02.2013 «Русские сладости» внедряют Prestima и Directum 2
24.01.2013 «Одис» строит систему управления на базе Prestima и Directum 1
28.11.2012 CPM-система Prestima внедрена в «дочке» «Газпрома» 3
31.10.2012 CPM-система Prestima обновлена до версии 3.1 2
10.05.2011 Directum показала инструменты для создания «Умного предприятия» 1
07.04.2011 «ВСМПО-Ависма» управляет договорами и финансами с помощью КАС «Бизнес Люкс» 5
20.08.2010 НПО «Компьютер» выпустило новую версию КАС «Бизнес Люкс» 2
30.07.2010 «Гипроспецгаз» выбрал КАС «Бизнес Люкс» и Directum для управления договорами и финансами 4
18.03.2010 КАС «Бизнес Люкс – Нефтепродукты» и Directum внедрены на всех предприятиях «Татнефтепродукта» 1
08.02.2010 «Комос Групп» внедряет казначейскую систему на базе КАС «Бизнес Люкс» и Directum 3
18.12.2009 СЭД Directum внедряют в «НижневартовскНИПИнефти» 1
23.11.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: третий этап 3
18.09.2009 НПО «Компьютер» внедряет КАС «Бизнес Люкс» в «НижневартовскНИПИнефти»: первый этап 4
26.08.2009 КАС «Бизнес Люкс» обновлена до версии 4.1 4
28.07.2009 «НижневартовскНИПИнефть» автоматизирует бизнес-процессы на базе КАС «Бизнес Люкс» и Directum 5
24.06.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: второй этап 4
09.06.2009 «Газпром трансгаз Чайковский» управляет измерительным оборудованием с помощью КАС «Бизнес Люкс» 3
04.06.2009 НПО «Компьютер» выпустило новую версию КАС «Бизнес Люкс» 4
13.04.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: первый этап 2
02.03.2009 «ВНИПИгаздобыча» управляет договорами и финансами с помощью КАС «Бизнес Люкс» 6
29.01.2009 «Красноярскнефтепродукт» внедряет КАС «Бизнес Люкс» в филиалах: второй этап 2
28.01.2009 НПО «Компьютер» прошло сертификацию по системе «Газпромсерт» 1
15.01.2009 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует метрологическую службу на базе КАС «Бизнес Люкс» 2
14.01.2009 «Ноябрьскнефтегазгеофизика» управляет геофизическими работами вместе с КАС «Бизнес Люкс» 5
26.12.2008 «Гипротюменнефтегаз» будет управлять договорами с помощью КАС «Бизнес Люкс» и Directum 2
25.11.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует расчет зарплаты в филиалах на базе КАС «Бизнес Люкс» 1
20.10.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом на базе КАС «Бизнес Люкс» в филиалах 2
25.09.2008 КАС «Бизнес Люкс» и СЭД Directum внедрят в «Гипротюменнефтегазе» 1
25.09.2008 КАС «Бизнес Люкс – Нефтепродукты» объединила филиалы «Татнефтепродукта» 3
09.09.2008 НПО «Компьютер» представил модуль КАС «Бизнес Люкс» для автоматизации планирования 1
07.07.2008 ERP-проекты в энергетике и ЖКХ: определена карта лидеров 1

Публикаций - 50, упоминаний - 133

Компьютер НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Directum - Директум 646 20
3770 4
SAP SE 3218 1
Softline - Софтлайн 1475 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Oracle Corporation 3360 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Крок 1221 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
РДТЕХ 159 1
Top Systems - Топ Системы 17 1
Газпром ПАО 524 8
Гипрогазцентр 12 5
ВНИПИгаздобыча 9 3
Восточный Банк 108 2
Гипроспецгаз 5 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
Уралхим ОХК АО 43 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Directum СЭД 68 5
Microsoft Office 1948 4
Microsoft Excel 436 2
Apple iPad 3263 1
Microsoft SQL Server 798 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Галактика ERP 64 1
Oracle Hyperion 76 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
1С:Консолидация 7 1
IBM Cognos BI 143 1
Истомина Елена 6 3
Новиков Алексей 39 1
Андреев Максим 29 1
Бабинцев Василий 21 1
Сафиулин Алексей 3 1
Войленко Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Тюмень 498 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Ижевск 308 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 7
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
ИТ-аналитика 15 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767751, в очереди разбора - 671436.
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