Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Компьютер НПО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 133
Компьютер НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Directum - Директум 646 20
|1С 3770 4
|SAP SE 3218 1
|Softline - Софтлайн 1475 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Oracle Corporation 3360 1
|Корус Консалтинг ГК 808 1
|Крок 1221 1
|Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 1
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
|РДТЕХ 159 1
|Top Systems - Топ Системы 17 1
|Газпром ПАО 524 8
|Гипрогазцентр 12 5
|ВНИПИгаздобыча 9 3
|Восточный Банк 108 2
|Гипроспецгаз 5 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
|Askona Life Group - Аскона 60 1
|Уралхим ОХК АО 43 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
|Directum СЭД 68 5
|Microsoft Office 1948 4
|Microsoft Excel 436 2
|Apple iPad 3263 1
|Microsoft SQL Server 798 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
|Microsoft Windows 8 1228 1
|Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
|Галактика ERP 64 1
|Oracle Hyperion 76 1
|БФТ АЦК-Финансы 26 1
|1С:Консолидация 7 1
|IBM Cognos BI 143 1
|Истомина Елена 6 3
|Новиков Алексей 39 1
|Андреев Максим 29 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Сафиулин Алексей 3 1
|Войленко Алексей 2 1
|БДДС - бюджет движения денежных средств 38 7
|АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
|ИТ-аналитика 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767751, в очереди разбора - 671436.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767751, в очереди разбора - 671436.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru