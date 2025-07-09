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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИСАПР Информационная система автоматизации проектных работ


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью 1
27.09.2010 "Гипрогазцентр": предприятие избавляется от бумажной работы 1
31.03.2010 «Гипрогазцентр» перешёл на новую версию СЭД Directum 1
30.06.2006 Завершено внедрение подсистемы "Управление персоналом" в "Гипрогазцентре" 1
06.04.2005 "Гипрогазцентр" внедряет КИС "Бизнес Люкс" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ИСАПР и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1135 4
Компьютер НПО 73 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 4
Газпром трансгаз 147 1
Газпром ПАО 1377 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32331 4
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 101 3
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 422 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10827 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 277 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3873 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30840 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1076 2
Оповещение и уведомление - Notification 4986 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12948 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 285 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1339 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 942 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 197 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11858 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13998 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13060 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4969 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1369 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3271 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 869 1
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 56 4
Directum Storage Services 25 2
Directum СЭД - ECM-система 295 2
Спиридович Евгений 1 1
Березина Валентина 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3246 2
Украина 7690 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 1
Казахстан - Республика 5685 1
Словения - Республика 251 1
Польша - Республика 1988 1
Германия - Федеративная Республика 12813 1
Турция - Турецкая республика 2433 1
Болгария - Республика 780 1
Румыния 735 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6147 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 394 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6200 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2840 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3029 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14328 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5145 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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