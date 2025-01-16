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InfoTeCS СПБ Системы практической безопасности

InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности

Системы практической безопасности - российский разработчик и производитель средств криптографической защиты информации (СКЗИ) , выполняющий своими силами весь комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания СКЗИ , информационных систем в защищенном исполнении, аппаратных модулей безопасности, в том числе с применением систем квантового распределения ключей

16 января 2025 года компании «СПБ», «СпецИнт» и «ЗТС» объявляют об объединении в группу компаний «Системы практической безопасности» (ГК «СПБ»). 
 


16.01.2025 СПБ, «СпецИнт» и ЗТС объединились в ГК «Системы практической безопасности» 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
26.06.2023 Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам 1
24.12.2021 МТС протестировала защищенную передачу данных на транспортной сети со скоростью до 100 Гбит/сек 1
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
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ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Ростелеком 9700 1
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Росатом - ИнноХаб 2 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 1
АФК Система ПАО 1797 1
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Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ростех - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 8 1
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