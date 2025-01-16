InfoTeCS СПБ Системы практической безопасности
Системы практической безопасности - российский разработчик и производитель средств криптографической защиты информации (СКЗИ) , выполняющий своими силами весь комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания СКЗИ , информационных систем в защищенном исполнении, аппаратных модулей безопасности, в том числе с применением систем квантового распределения ключей
16 января 2025 года компании «СПБ», «СпецИнт» и «ЗТС» объявляют об объединении в группу компаний «Системы практической безопасности» (ГК «СПБ»).
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Дмитрий 70 1
|Леонов Владимир 17 1
|Маркевич Кирилл 2 1
|Шефановский Денис 1 1
|Простов Владимир 1 1
|Ромашев Анатолий 4 1
|Музалевский Федор 2 1
|Манкос Юлия 11 1
|Басов Алексей 115 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
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