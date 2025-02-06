Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167920
ИКТ 13062
Организации 10249
Ведомства 1443
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25058
Персоны 71547
География 2743
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2560
Мероприятия 843

Музалевский Федор



06.02.2025 RTM Group: более половины критически значимых организаций России не проводит обучение по ИБ 1
16.10.2023 Банки устроили мистификацию с импортозамещением. Под видом российской техники закупается китайская 1
26.06.2023 Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Музалевский Федор и организации, системы, технологии, персоны:

RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 16 3
InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности 5 1
Информзащита 762 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Thales Group 124 1
Unsplash 798 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2700 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2943 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1915 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5017 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 62 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 281 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1433 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11085 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 68 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
Простов Владимир 1 1
Ромашев Анатолий 4 1
Путин Владимир 3182 1
Гусев Дмитрий 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 1
Европа 21786 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Франция - Французская Республика 7856 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 1
Энергетика - Energy - Energetically 5098 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
Made in China - Сделано в Китае 48 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3665 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8703 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18569 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1252 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 875 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1876 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще