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RTM Release To Manufacturing Выпуск в производство

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.04.2026 Кадровый коллапс в КИИ: RTM Group прогнозирует многомиллионные убытки из-за дефицита ИБ-специалистов

Эксперты компании RTM Group, специализирующейся на кибербезопасности и праве в ИТ, предупреждают: уровень нехватки квалифицированных кадров в сегменте критической информационной инфраструктуры (КИИ) составляет 4
21.08.2025 Ippon представила Intatum RTM — трёхфазный ИБП для критически важных объектов инфраструктуры

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon представил новый модульный трёхфазный источник бесперебойного питания онлайн-топологии — Intatum RTM. Устройство номинальной мощностью 40 кВА / 40 кВт предназначено для эксплуатации на критически важных объектах: в центрах обработки данных, медицинских учреждениях, на промышленных производ
06.02.2025 RTM Group: более половины критически значимых организаций России не проводит обучение по ИБ

Специалисты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, пришли к выводу, что почти половина значимых организаций КИИ (критической информационной инфраструктуры) России не пр
19.07.2023 RTM Group: сайты российских ИТ-компаний содержат уязвимости

Специалисты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, провели исследование более 4 тыс. веб-ресурсов российских ИТ-компаний на предмет использования небезопасных или уязви
07.11.2022 RTM Group: причиной 93% инцидентов в компаниях являются ошибки управления служб ИТ и ИБ

По оценке компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, причиной 93% крупных инцидентов ИБ в компаниях являются ошибки управления служб ИТ и информационной безопасности. Из

10.10.2022 RTM Group: количество открытых уязвимых точек доступа в Москве снизилось втрое

Эксперты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, провели тестирование открытых уязвимых точек доступа в Москве и пришли к выводу, что их количество составляет 3% от о
09.10.2020 Как ИИ помог российскому банку в 2 раза повысить вторичные продажи кредитных продуктов

ью технологии ИИ Разберемся, как это работает. Системы событийного маркетинга (Real-time marketing, RTM) формируют персонифицированное предложение мгновенно. Как только клиент начал использоват
22.07.2019 Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM

Экперты центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) исследуют активность злоумышленников из RTM с 2018 года. Интересы кибергруппы шире, чем только финансовые компании: например, их атаки затрагивают также сферу промышленности. При этом, вместе с известными группировками Cobalt и Silen
18.02.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM

По данным «Лаборатории Касперского», банковские троянцы Buhtrap и RTM активно атакуют пользователей, при этом около 90% попыток заражения пришлись на Россию (0,4% интернет-пользователей в стране). Цель злоумышленников – кража денег со счетов юридических лиц.

06.12.2018 Хакеры RTM атаковали банки и другие организации от лица госучреждений

ла массовую вредоносную рассылку по финансовым учреждениям и предприятиям. Злоумышленники отправили более 11 000 писем с поддельных почтовых адресов российских госучреждений — все они содержали троян RTM, с 2016 г. стоящий «на вооружении» у одноименной хакерской группы и предназначенный для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и платежных систем. В среднем,

19.11.2018 Forward Telecom анонсировал инструмент для автоматизации маркетинга и продаж в режиме реального времени

Разработчик систем автоматизации Forward Telecom анонсировал выход на рынок нового продукта – комплексной программы поддержки маркетинга и продаж в режиме реального времени Forward RTM (Real Time Marketing). В основе нового ИТ-решения – разработки линеек Forward CRM, Forward PC и Forward eShop, которые более 10 лет используют компании России и ближнего зарубежья. Forward

31.08.2018 «Почта банк» встроил в онлайн-кабинет ИИ, продающий клиентам услуги

Внедрение SAS RTM Как стало известно CNews, «Почта банк» внедрил CRM-технологию (Customer Relationship Mana
22.02.2017 Eset раскрыл детали кибератак на российские компании

Вирусная лаборатория Eset опубликовала отчет о деятельности кибергруппы RTM, атакующей российские организации. Как рассказали CNews в компании, для кражи средств у компаний хакеры подменяют реквизиты исходящих платежей в транспортных файлах 1С.Группировка RTM

10.09.2013 Microsoft открыла публичный доступ к новой Windows

Microsoft предоставила возможность загрузки RTM-версий Windows 8.1 и Windows 8.1 Pro разработчикам и техническим специалистам, зарегистри
12.10.2012 Microsoft выпустила финальную версию Office 2013

Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о выпуске RTM-версии Office 2013, бета-версия которого появилась в июле этого года. Выпуск RTM (
02.08.2012 Microsoft выпустила RTM-версию Windows 8

Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о выпуске RTM-версии Windows 8. Выпуск RTM-версии означает завершение цикла разработки и тестиро
12.03.2012 Вышла RTM-версия платформы Microsoft SQL Server 2012

ения и управления данными Microsoft SQL Server 2012 уже доступна в версии Release to Manufacturing (RTM). Это означает, что в разработке продукта достигнут завершающий этап, и финальная сборка

27.07.2011 Вышла RTM-версия Windows Phone 7 Mango
21.07.2011 МТС «раскрутит» абонентов на $140 млн

Как стало известно CNews, МТС внедряет систему маркетинга в реальном времени (RTM), разработанную производителем решений для анализа бизнес-процессов - корпорацией Pegasys
29.06.2011 Бета-версия Windows 8 выйдет в сентябре, RTM-версия - в апреле

icrosoft на сайте ZDNet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), ссылающаяся на осведомленный источник. Выход RTM-версии означает окончание разработки продукта и его готовность к тиражированию (выпуску н
19.04.2010 Microsoft выпустила RTM-версии Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010

Компания Microsoft объявила о выходе RTM-версий Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010. Это означает, что в разработке продуктов достигнут завершающий этап и финальная сборка Microsoft Office 2010 отправлена в прои
16.04.2010 Microsoft прекратила поддержку RTM-версии Windows Vista

В прошедший вторник, 13 апреля, Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows Vista без установленных пакетов обновлений (RTM-версию системы). В соответствии со старой версией политики, когда поддержка завершалась, заказчики больше не могли получать помощь в решении возникающих проблем от стороны Microsoft, включа

Публикаций - 95, упоминаний - 121

RTM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 52
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 24 8
Intel Corporation 12811 8
Buhtrap - Хакерская группировка 23 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Google LLC 12688 6
Oracle Corporation 7074 5
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 4
Lenovo Group 2446 4
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 3
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 3
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 3
Apple Inc 13154 3
9594 3
ESET - ESET Software 1161 3
APT-C - Donot - Хакерская группировка 5 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 2
Nvidia Corp 4002 2
Gamaredon - Хакерская группировка 5 2
TA505 - Хакерские группировки 7 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Defender 159 2
RTM Group - Medoed - Медоед 2 2
Broadcom - VMware 2610 2
МегаФон 10742 2
Dell EMC 5180 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
SAS Institute 1082 2
Adobe Systems 1597 2
Код Безопасности 812 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
ВТБ - Почта Банк 514 3
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
Полярные авиалинии 4 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Альфа-Банк 1979 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Фора Банк 86 1
Campari - Кампари Рус 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Volvo Cars 262 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 36
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 28
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 12
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Microsoft Windows 16882 45
Microsoft Windows 7 2007 26
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 21
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 12
Microsoft Windows Server 2008 483 11
Microsoft Windows 10 1938 11
Microsoft Windows XP 2431 11
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 8
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 7
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
Microsoft Office 2010 157 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 6
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 5
Microsoft Surface - Планшет 450 5
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 4
Microsoft Visual Studio 429 4
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 4
Microsoft RemoteFX 25 4
Google Android 15243 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 27 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 3
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft DirectX 723 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 3
Microsoft Office 2007 265 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Office 2013 82 3
Apple iOS 8583 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Тулубьев Павел 25 3
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 3
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 3
Кузьменко Павел 40 3
Касперский Евгений 337 2
Авезова Яна 20 2
Каргалев Ярослав 22 2
Голованов Сергей 77 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Симис Борис 17 2
Царев Евгений 30 2
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 2
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 2
Новиков Алексей 66 1
Калинин Александр 189 1
Дрюков Владимир 51 1
Харитонов Александр 69 1
Зиненко Ольга 10 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Даренский Дмитрий 24 1
Коростелев Павел 43 1
Павлунин Станислав 14 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Дворянский Александр 22 1
Зотов Алексей 69 1
Шебалков Михаил 6 1
Прянишников Николай 316 1
Романов Дмитрий 69 1
Купреев Олег 18 1
Сапрыкин Сергей 2 1
Казанькова Наталия 4 1
Малышев Игорь 25 1
Айбашева Анна 98 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Thurrott Paul - Турротт Пол 7 1
Борисов Алексей 33 1
Тверитинов Евгений 3 1
Koenigsbauer Kirk - Кенигсбауэр Кирк 5 1
Алексеев Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Европа 24964 9
Индия - Bharat 5869 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Япония 13807 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Франция - Французская Республика 8177 4
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