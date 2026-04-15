Кадровый коллапс в КИИ: RTM Group прогнозирует многомиллионные убытки из-за дефицита ИБ-специалистов Эксперты компании RTM Group, специализирующейся на кибербезопасности и праве в ИТ, предупреждают: уровень нехватки квалифицированных кадров в сегменте критической информационной инфраструктуры (КИИ) составляет 4

Ippon представила Intatum RTM — трёхфазный ИБП для критически важных объектов инфраструктуры Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon представил новый модульный трёхфазный источник бесперебойного питания онлайн-топологии — Intatum RTM. Устройство номинальной мощностью 40 кВА / 40 кВт предназначено для эксплуатации на критически важных объектах: в центрах обработки данных, медицинских учреждениях, на промышленных производ

RTM Group: более половины критически значимых организаций России не проводит обучение по ИБ Специалисты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, пришли к выводу, что почти половина значимых организаций КИИ (критической информационной инфраструктуры) России не пр

RTM Group: сайты российских ИТ-компаний содержат уязвимости Специалисты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, провели исследование более 4 тыс. веб-ресурсов российских ИТ-компаний на предмет использования небезопасных или уязви

RTM Group: причиной 93% инцидентов в компаниях являются ошибки управления служб ИТ и ИБ По оценке компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, причиной 93% крупных инцидентов ИБ в компаниях являются ошибки управления служб ИТ и информационной безопасности. Из

RTM Group: количество открытых уязвимых точек доступа в Москве снизилось втрое Эксперты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, провели тестирование открытых уязвимых точек доступа в Москве и пришли к выводу, что их количество составляет 3% от о

Как ИИ помог российскому банку в 2 раза повысить вторичные продажи кредитных продуктов ью технологии ИИ Разберемся, как это работает. Системы событийного маркетинга (Real-time marketing, RTM) формируют персонифицированное предложение мгновенно. Как только клиент начал использоват

Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM Экперты центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) исследуют активность злоумышленников из RTM с 2018 года. Интересы кибергруппы шире, чем только финансовые компании: например, их атаки затрагивают также сферу промышленности. При этом, вместе с известными группировками Cobalt и Silen

«Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM По данным «Лаборатории Касперского», банковские троянцы Buhtrap и RTM активно атакуют пользователей, при этом около 90% попыток заражения пришлись на Россию (0,4% интернет-пользователей в стране). Цель злоумышленников – кража денег со счетов юридических лиц.

Хакеры RTM атаковали банки и другие организации от лица госучреждений ла массовую вредоносную рассылку по финансовым учреждениям и предприятиям. Злоумышленники отправили более 11 000 писем с поддельных почтовых адресов российских госучреждений — все они содержали троян RTM, с 2016 г. стоящий «на вооружении» у одноименной хакерской группы и предназначенный для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и платежных систем. В среднем,

Forward Telecom анонсировал инструмент для автоматизации маркетинга и продаж в режиме реального времени Разработчик систем автоматизации Forward Telecom анонсировал выход на рынок нового продукта – комплексной программы поддержки маркетинга и продаж в режиме реального времени Forward RTM (Real Time Marketing). В основе нового ИТ-решения – разработки линеек Forward CRM, Forward PC и Forward eShop, которые более 10 лет используют компании России и ближнего зарубежья. Forward

«Почта банк» встроил в онлайн-кабинет ИИ, продающий клиентам услуги Внедрение SAS RTM Как стало известно CNews, «Почта банк» внедрил CRM-технологию (Customer Relationship Mana

Eset раскрыл детали кибератак на российские компании Вирусная лаборатория Eset опубликовала отчет о деятельности кибергруппы RTM, атакующей российские организации. Как рассказали CNews в компании, для кражи средств у компаний хакеры подменяют реквизиты исходящих платежей в транспортных файлах 1С.Группировка RTM

Microsoft открыла публичный доступ к новой Windows Microsoft предоставила возможность загрузки RTM-версий Windows 8.1 и Windows 8.1 Pro разработчикам и техническим специалистам, зарегистри

Microsoft выпустила финальную версию Office 2013 Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о выпуске RTM-версии Office 2013, бета-версия которого появилась в июле этого года. Выпуск RTM (

Microsoft выпустила RTM-версию Windows 8 Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о выпуске RTM-версии Windows 8. Выпуск RTM-версии означает завершение цикла разработки и тестиро

Вышла RTM-версия платформы Microsoft SQL Server 2012 ения и управления данными Microsoft SQL Server 2012 уже доступна в версии Release to Manufacturing (RTM). Это означает, что в разработке продукта достигнут завершающий этап, и финальная сборка

МТС «раскрутит» абонентов на $140 млн Как стало известно CNews, МТС внедряет систему маркетинга в реальном времени (RTM), разработанную производителем решений для анализа бизнес-процессов - корпорацией Pegasys

Бета-версия Windows 8 выйдет в сентябре, RTM-версия - в апреле icrosoft на сайте ZDNet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), ссылающаяся на осведомленный источник. Выход RTM-версии означает окончание разработки продукта и его готовность к тиражированию (выпуску н

Microsoft выпустила RTM-версии Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010 Компания Microsoft объявила о выходе RTM-версий Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010. Это означает, что в разработке продуктов достигнут завершающий этап и финальная сборка Microsoft Office 2010 отправлена в прои