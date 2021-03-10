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RTM
Release To Manufacturing
Выпуск в производство


10.03.2021 Positive Technologies: в каждой компании обнаружено вредоносное ПО и нарушения регламентов кибербезопасности 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 2
03.03.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на российские компании с использованием ранее неизвестного шифровальщика 2
18.11.2020 Почта Банк встречает клиентов в отделении по имени 5
09.10.2020 Как ИИ помог российскому банку в 2 раза повысить вторичные продажи кредитных продуктов 5
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 1
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 1
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер 1
21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак 1
10.10.2019 Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет 1
31.07.2019 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии банковские троянцы атаковали 430 тысяч пользователей 1
22.07.2019 Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM 1
08.07.2019 Три четверти российских банков уязвимы для кибератак 3
05.07.2019 Отчет об атаках: киберпреступники могут преодолеть периметр 75% банков 2
04.07.2019 Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки 1
26.06.2019 Банк «Уралсиб» совместно с Glowbyte внедрил новую маркетинговую платформу 1
24.06.2019 На российские компании напал могучий шифровальщик 1
24.06.2019 Group-IB рассказала о росте активности вируса-шифровальщика Troldesh 1
18.02.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM 6
06.12.2018 Хакеры RTM атаковали банки и другие организации от лица госучреждений 2
31.08.2018 «Почта банк» встроил в онлайн-кабинет ИИ, продающий клиентам услуги 7
27.07.2018 Сеть поддельных бухгалтерских сайтов заражет троянами российские банки. Каждая атака приносит больше миллиона 2
07.06.2017 «Касперский» пошел войной на Microsoft 1
29.03.2017 Microsoft раскрыла новые функции крупнейшего обновления Windows 10 Creators Update 1
27.02.2017 У российских компаний воровали деньги, взламывая файлы «1С» 1
22.02.2017 Eset раскрыл детали кибератак на российские компании 6
12.10.2012 Microsoft выпустила финальную версию Office 2013 2
21.09.2012 Microsoft встроила в Windows 8 экран выбора альтернативных браузеров 1
12.03.2012 Вышла RTM-версия платформы Microsoft SQL Server 2012 1
21.07.2011 МТС «раскрутит» абонентов на $140 млн 5
01.11.2010 Windows 7 Service Pack 1: готов ли бизнес к обновлениям? 1
02.09.2010 Microsoft завершила разработку Windows Phone 1
23.07.2009 Windows 7 запущена в производство 1
25.06.2009 Названа дата начала продаж Windows 7 в России 1
30.04.2009 Windows 7: первые внедрения в России 2

Публикаций - 36, упоминаний - 73

RTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 6
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 4
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 3
Gamaredon - Хакерская группировка 3 2
Buhtrap - Хакерская группировка 12 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 2
TA505 - Хакерские группировки 5 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 2
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
Философия.ИТ 13 1
Синтерра - Synterra 575 1
TaskMasters - Хакерская группировка 3 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
ICEFOG - Хакерская группировка 6 1
Cloud Atlas - Хакерская круппировка 2 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
Lenovo Group 1645 1
Canon 595 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Yota - Скартел 623 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Почта Банк 289 3
Альфа-Банк 1128 2
Рольф 39 2
Полярные авиалинии 3 2
Уралсиб Банк 390 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Роснефть НК 367 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Открытие ФК 539 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Юнистрим - Unistream 168 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 551 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 7
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 3
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 62 3
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 224 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 2
FastCash - метод хищения 3 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 49 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
3D-печать 135 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 147 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 103 1
Фишинг - Phishing 98 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 387 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 81 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 432 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
Google Android 10752 5
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 5
Apple iOS 5742 3
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 3
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 3
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 21 2
SAS Event Stream Processing 8 2
SAS Customer Intelligence 360 9 2
Microsoft Windows 7 1662 2
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 6 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
Microsoft Windows 10 6707 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
Namecoin - Bitcoin система хранения произвольных комбинаций вида «имя-значение» 4 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Microsoft DirectX 330 1
Click2Gov - система оплаты госуслуг США 1 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 377 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
WordPress 170 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Microsoft Edge - Браузер 1001 1
Авезова Яна 10 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Каргалев Ярослав 11 2
Тулубьев Павел 10 2
Симис Борис 11 2
Новиков Алексей 39 1
Калинин Александр 95 1
Дрюков Владимир 29 1
Голованов Сергей 37 1
Павлунин Станислав 13 1
Шебалков Михаил 6 1
Купреев Олег 2 1
Тверитинов Евгений 3 1
Кузьменко Валерия 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 7
Индия - Республика 2188 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 4
Япония 2832 3
Германия - Федеративная Республика 3702 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Кения - Республика 63 2
Мальта - Республика 69 2
Таиланд - Королевство 368 2
Франция - Французская Республика 2155 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Россия - СФО - Новосибирск 1992 2
Канада 1326 2
Азия - Азиатский регион 1534 2
Нидерланды 986 1
Казахстан - Республика 2665 1
Африка 1508 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Восточная Европа 1701 1
Европа 3804 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Монголия 173 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 185 1
Южная Корея - Республика 1473 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772194, в очереди разбора - 675876.
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