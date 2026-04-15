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RTM Release To Manufacturing Выпуск в производство
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.04.2026
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Кадровый коллапс в КИИ: RTM Group прогнозирует многомиллионные убытки из-за дефицита ИБ-специалистов
Эксперты компании RTM Group, специализирующейся на кибербезопасности и праве в ИТ, предупреждают: уровень нехватки квалифицированных кадров в сегменте критической информационной инфраструктуры (КИИ) составляет 4
|21.08.2025
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Ippon представила Intatum RTM — трёхфазный ИБП для критически важных объектов инфраструктуры
Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon представил новый модульный трёхфазный источник бесперебойного питания онлайн-топологии — Intatum RTM. Устройство номинальной мощностью 40 кВА / 40 кВт предназначено для эксплуатации на критически важных объектах: в центрах обработки данных, медицинских учреждениях, на промышленных производ
|06.02.2025
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RTM Group: более половины критически значимых организаций России не проводит обучение по ИБ
Специалисты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, пришли к выводу, что почти половина значимых организаций КИИ (критической информационной инфраструктуры) России не пр
|19.07.2023
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RTM Group: сайты российских ИТ-компаний содержат уязвимости
Специалисты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, провели исследование более 4 тыс. веб-ресурсов российских ИТ-компаний на предмет использования небезопасных или уязви
|07.11.2022
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RTM Group: причиной 93% инцидентов в компаниях являются ошибки управления служб ИТ и ИБ
По оценке компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, причиной 93% крупных инцидентов ИБ в компаниях являются ошибки управления служб ИТ и информационной безопасности. Из
|10.10.2022
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RTM Group: количество открытых уязвимых точек доступа в Москве снизилось втрое
Эксперты компании RTM Group, предоставляющей услуги в области кибербезопасности и права в ИТ, провели тестирование открытых уязвимых точек доступа в Москве и пришли к выводу, что их количество составляет 3% от о
|09.10.2020
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Как ИИ помог российскому банку в 2 раза повысить вторичные продажи кредитных продуктов
ью технологии ИИ Разберемся, как это работает. Системы событийного маркетинга (Real-time marketing, RTM) формируют персонифицированное предложение мгновенно. Как только клиент начал использоват
|22.07.2019
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Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM
Экперты центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) исследуют активность злоумышленников из RTM с 2018 года. Интересы кибергруппы шире, чем только финансовые компании: например, их атаки затрагивают также сферу промышленности. При этом, вместе с известными группировками Cobalt и Silen
|18.02.2019
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«Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM
По данным «Лаборатории Касперского», банковские троянцы Buhtrap и RTM активно атакуют пользователей, при этом около 90% попыток заражения пришлись на Россию (0,4% интернет-пользователей в стране). Цель злоумышленников – кража денег со счетов юридических лиц.
|06.12.2018
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Хакеры RTM атаковали банки и другие организации от лица госучреждений
ла массовую вредоносную рассылку по финансовым учреждениям и предприятиям. Злоумышленники отправили более 11 000 писем с поддельных почтовых адресов российских госучреждений — все они содержали троян RTM, с 2016 г. стоящий «на вооружении» у одноименной хакерской группы и предназначенный для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и платежных систем. В среднем,
|19.11.2018
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Forward Telecom анонсировал инструмент для автоматизации маркетинга и продаж в режиме реального времени
Разработчик систем автоматизации Forward Telecom анонсировал выход на рынок нового продукта – комплексной программы поддержки маркетинга и продаж в режиме реального времени Forward RTM (Real Time Marketing). В основе нового ИТ-решения – разработки линеек Forward CRM, Forward PC и Forward eShop, которые более 10 лет используют компании России и ближнего зарубежья. Forward
|31.08.2018
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«Почта банк» встроил в онлайн-кабинет ИИ, продающий клиентам услуги
Внедрение SAS RTM Как стало известно CNews, «Почта банк» внедрил CRM-технологию (Customer Relationship Mana
|22.02.2017
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Eset раскрыл детали кибератак на российские компании
Вирусная лаборатория Eset опубликовала отчет о деятельности кибергруппы RTM, атакующей российские организации. Как рассказали CNews в компании, для кражи средств у компаний хакеры подменяют реквизиты исходящих платежей в транспортных файлах 1С.Группировка RTM
|10.09.2013
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Microsoft открыла публичный доступ к новой Windows
Microsoft предоставила возможность загрузки RTM-версий Windows 8.1 и Windows 8.1 Pro разработчикам и техническим специалистам, зарегистри
|12.10.2012
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Microsoft выпустила финальную версию Office 2013
Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о выпуске RTM-версии Office 2013, бета-версия которого появилась в июле этого года. Выпуск RTM (
|02.08.2012
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Microsoft выпустила RTM-версию Windows 8
Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о выпуске RTM-версии Windows 8. Выпуск RTM-версии означает завершение цикла разработки и тестиро
|12.03.2012
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Вышла RTM-версия платформы Microsoft SQL Server 2012
ения и управления данными Microsoft SQL Server 2012 уже доступна в версии Release to Manufacturing (RTM). Это означает, что в разработке продукта достигнут завершающий этап, и финальная сборка
|27.07.2011
|Вышла RTM-версия Windows Phone 7 Mango
|21.07.2011
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МТС «раскрутит» абонентов на $140 млн
Как стало известно CNews, МТС внедряет систему маркетинга в реальном времени (RTM), разработанную производителем решений для анализа бизнес-процессов - корпорацией Pegasys
|29.06.2011
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Бета-версия Windows 8 выйдет в сентябре, RTM-версия - в апреле
icrosoft на сайте ZDNet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), ссылающаяся на осведомленный источник. Выход RTM-версии означает окончание разработки продукта и его готовность к тиражированию (выпуску н
|19.04.2010
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Microsoft выпустила RTM-версии Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010
Компания Microsoft объявила о выходе RTM-версий Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010. Это означает, что в разработке продуктов достигнут завершающий этап и финальная сборка Microsoft Office 2010 отправлена в прои
|16.04.2010
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Microsoft прекратила поддержку RTM-версии Windows Vista
В прошедший вторник, 13 апреля, Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows Vista без установленных пакетов обновлений (RTM-версию системы). В соответствии со старой версией политики, когда поддержка завершалась, заказчики больше не могли получать помощь в решении возникающих проблем от стороны Microsoft, включа
RTM и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|Gartner - Гартнер 3658 2
|Fortune Global 500 295 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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