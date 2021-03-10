Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RTM
Release To Manufacturing
Выпуск в производство
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Публикаций - 36, упоминаний - 73
RTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Авезова Яна 10 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Каргалев Ярослав 11 2
|Тулубьев Павел 10 2
|Симис Борис 11 2
|Новиков Алексей 39 1
|Калинин Александр 95 1
|Дрюков Владимир 29 1
|Голованов Сергей 37 1
|Павлунин Станислав 13 1
|Шебалков Михаил 6 1
|Купреев Олег 2 1
|Тверитинов Евгений 3 1
|Кузьменко Валерия 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772194, в очереди разбора - 675876.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772194, в очереди разбора - 675876.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru