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Авезова Яна


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Россия под атакой. Излюбленной целью кибершпионов стал госсектор 1
06.11.2024 Результаты расследований Positive Technologies: каждая вторая атака привела к нарушению бизнес-процессов 1
05.09.2024 Positive Technologies: промышленность — одна из наиболее атакуемых отраслей в России 1
05.09.2024 Positive Technologies: три из четырех кибератак на страны СНГ нацелены на Россию 1
25.07.2024 Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии 1
27.03.2024 Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке 1
29.02.2024 Positive Technologies: в 73% успешных атак на организации киберпреступники применяют вредоносное ПО 1
31.08.2020 Positive Technologies: операторы шифровальщиков объединяются 1
12.08.2020 Positive Technologies: на сетевом периметре 84% компаний выявлены уязвимости высокого риска 1
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19 1
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 1
10.02.2020 Positive Technologies: сети 97% компаний содержат следы возможной компрометации 1
05.12.2019 Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения 1
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер 1
19.06.2019 Positive Technologies: небезопасное хранение данных – основной недостаток мобильных приложений 1
05.04.2019 Positive Technologies: преступники могут получить доступ к информации клиентов в каждом онлайн-банке 1
05.03.2019 Positive Technologies: число критически опасных уязвимостей веб-приложений в 2018 году выросло в три раза 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Авезова Яна и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1354 16
TA505 - Хакерские группировки 7 3
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 2
Gamaredon - Хакерская группировка 5 2
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 2
TeamViewer 127 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 17 1
Hades - Хакерская группировка 4 1
Citrix Systems 827 1
1С-Битрикс - Bitrix 600 1
Honda Motor Company - HND 236 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Enel Group 40 1
Boeing 1014 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1290 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 16
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13189 11
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 717 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6562 9
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3053 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8240 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1599 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2388 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3181 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11700 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2293 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2146 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 643 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2198 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26356 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7595 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13065 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7179 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21363 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 252 3
Hacktivism - Хактивизм 230 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 545 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 62 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 960 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13085 2
Оцифровка - Digitization 4770 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 291 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 317 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 570 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16471 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 758 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3311 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1181 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 896 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 786 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 286 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4214 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 150 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4842 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 120 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 391 2
Positive Technologies - PT Sandbox 88 2
Google Android 14395 1
Apple iOS 8034 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 617 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
WordPress Foundation - WordPress 232 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1034 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 20 1
Click2Gov - система оплаты госуслуг США 1 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 36 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 308 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 31 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 27 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 18 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 83 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 148 1
Microsoft Windows 16040 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 58 1
Linux OS 10386 1
Citrix Bleed 1 1
Новиков Алексей 63 2
Бабин Ярослав 14 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 536 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Бадаев Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 2
Южная Корея - Республика 6758 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17672 2
Израиль 2767 2
США - Калифорния 4689 1
Монголия 358 1
Саудовская Аравия - Королевство 615 1
Ирландия - Республика 1019 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1105 1
Ближний Восток 2998 1
Египет - Арабская Республика 1030 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 135 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1152 1
Филиппины - Республика 576 1
Индонезия - Республика 985 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1034 1
Беларусь - Белоруссия 5905 1
Казахстан - Республика 5699 1
Малайзия 878 1
Таиланд - Королевство 845 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6454 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 988 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6587 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3721 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10323 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 514 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1295 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9248 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 215 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8061 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7675 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2603 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3607 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2538 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1462 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16913 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
Запугивание и шантаж 139 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 691 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 199 1
Киберучения 103 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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