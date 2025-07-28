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Авезова Яна
УПОМИНАНИЯ
Авезова Яна и организации, системы, технологии, персоны:
|Honda Motor Company - HND 236 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Enel Group 40 1
|Boeing 1014 1
|U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1290 1
|Новиков Алексей 63 2
|Бабин Ярослав 14 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 536 1
|Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
|Бадаев Александр 4 1
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