Positive Technologies: сети 97% компаний содержат следы возможной компрометации

Эксперты Positive Technologies проанализировали сетевую активность крупных компаний (со штатом более тысячи человек) из ключевых отраслей экономики в России и СНГ. По результатам глубокого анализа сетевого трафика в 97% компаний была обнаружена подозрительная сетевая активность, а в 81% компаний — активность вредоносного ПО.

В ходе анализа главным признаком возможной компрометации эксперты назвали подозрительную активность в сетевом трафике исследуемых компаний (97%). В 64% случаев это сокрытие трафика (VPN-туннелирование, подключение к анонимной сети Tor или проксирование), а в каждой третьей компании выявлены следы сканирования внутренней сети, что может свидетельствовать о разведке злоумышленников внутри инфраструктуры.

«Опасность сокрытия трафика в том, что пока сотрудники подключаются к Tor, поднимают прокси-серверы и настраивают VPN для обхода блокировки веб-ресурсов, злоумышленники могут использовать те же технологии для связи с управляющими серверами, — отметила аналитик Positive Technologies Яна Авезова. — С их помощью атакующие могут управлять вредоносным ПО и отправлять полезную нагрузку».

Это опасение небезосновательно, поскольку в 81% компаний анализ сетевого трафика выявил активность вредоносного ПО — майнеров (55% от общей доли зараженных компаний), рекламного (28%), шпионского ПО (24%) и др. В 47% организаций выявлено вредоносное ПО сразу нескольких типов.

Как считают специалисты, нарушения регламентов ИБ (выявлены в 94% компаний) напрямую влияют на снижение уровня безопасности, практически открывают взломщикам двери организации. Так, в инфраструктуре 81% компаний чувствительные данные передаются в открытом виде, что позволяет потенциальному злоумышленнику искать в трафике логины и пароли для перемещения по корпоративным ресурсам. В 67% компаний используется ПО для удаленного управления, такое как RAdmin, TeamViewer, Ammyy Admin. Проникнув в инфраструктуру, злоумышленник сможет использовать эти инструменты для перемещения по сети, оставаясь не замеченным средствами защиты.

В 44% компаний сотрудники используют протокол BitTorrent для передачи данных, например для скачивания фильмов. Как отмечают эксперты, это не только создает дополнительную нагрузку на канал связи и снижает его пропускную способность, но и повышает риск заражения вредоносным ПО.

Подавляющее большинство угроз (92%) были выявлены внутри периметра. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что важно не только предотвращать атаки на периметре, но и проводить мониторинг внутренней сети, в том числе анализируя сетевой трафик. Это позволит выявлять злоумышленников на первых этапах развития атаки.