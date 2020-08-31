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Positive Technologies: операторы шифровальщиков объединяются

Безопасность Стратегия безопасности

Эксперты компании Positive Technologies поделились результатами анализа киберинцидентов за II квартал 2020 г. Исследование показало, что доля атак на промышленность существенно выросла по сравнению с предыдущим кварталом, 16% фишинговых атак были связаны с темой COVID-19, а операторы шифровальщиков стали сотрудничать друг с другом.

По данным исследования, число атак во II квартале выросло на 9% по сравнению с первым кварталом и на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По мнению экспертов, громкие мировые события неминуемо сопровождаются ростом числа кибератак, поскольку создают благоприятную почву для применения злоумышленниками методов социальной инженерии. Апрель и май 2020 г. стали рекордными по числу успешных кибератак. Эксперты связывают это со сложной эпидемиологической и экономической ситуацией в мире, которая пришлась на эти месяцы. Так, во II квартале 2020 г. с темой COVID-19 было связано 16% атак с использованием методов социальной инженерии (против 13% в первом квартале). Более трети (36%) из них не были привязаны к конкретной отрасли, 32% атак направлены против частных лиц, 13% — против госучреждений.

Как показал анализ, существенно выросла доля атак, направленных на промышленность. Во II квартале среди атак на юридические лица она составила 15% против 10% в I квартале. Наибольший интерес к промышленности проявляют операторы шифровальщиков и кибершпионские APT-группы. В девяти из десяти атак на промышленность злоумышленники использовали вредоносное ПО. Около половины (46%) атак с использованием ВПО пришлось на шифровальщики, еще 41% атак с использованием вредоносного ПО — это атаки шпионских троянов. Во II квартале стало известно о первых жертвах шифровальщика Snake — автомобильном производителе Honda и гиганте ТЭК, компании Enel Group. Кроме Snake, промышленность атаковали операторы шифровальщиков Maze, Sodinokibi, NetWalker, Nefilim, DoppelPaymer. При этом начальным вектором проникновения в атаках на промышленность чаще всего были фишинговые письма (83% от общего числа атак) и уязвимости на сетевом периметре (14%).

По данным экспертов, наибольшую активность в атаках с использованием шифровальщиков во II квартале 2020 г. проявили операторы Maze и Sodinokibi.

«Шифровальщики — одно из самых быстроразвивающихся направлений киберпреступного бизнеса, — сказала аналитик Positive Technologies Яна Авезова. — Шантаж публикацией данных в случае отказа жертвы платить выкуп поставлен на поток. Для продажи похищенных данных одни операторы делают собственные сайты, где публикуют список жертв и похищенную информацию, другие — размещают данные на хакерских форумах. Операторы LockBit и Ragnar Locker пошли дальше и заключили договор о партнерстве с «флагманом» отрасли Maze, и теперь операторы Maze публикуют на своем сайте данные, похищенные другими группировками. Образовался так называемый картель Maze.

По словам экспертов, несмотря на необходимость делиться прибылью с подельниками, владельцы шифровальщиков остаются в плюсе. Во II квартале 2020 г. они «заработали» миллионы долларов, как в случае с атакой шифровальщика NetWalker на медицинский исследовательский университет в Калифорнии, руководство которого решило заплатить выкуп в размере $1,4 млн. А после отказа американской юридической компании платить выкуп в $21 млн операторы шифровальщика Sodinokibi, удвоив сумму выкупа всей базы, начали выставлять на продажу похищенные досье известных людей поштучно, в том числе данные президента США Дональда Трампа и певицы Мадонны (стоимость от $1 млн).

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