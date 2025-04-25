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Бадаев Александр



25.04.2025 Опрос Arenadata: почти 90% компаний заинтересованы во внедрении ИИ 1
25.04.2025 Positive Technologies обнаружила связь группировок Aggah, Blind Eagle и TA558 1
15.04.2024 Positive Technologies: группировка, известная кибератаками на Латинскую Америку, добралась до России 1
27.03.2024 Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бадаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1266 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2014 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1509 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28639 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12932 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 801 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10739 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 784 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6357 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7509 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12942 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2230 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 684 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 906 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 160 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2271 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 678 1
Оцифровка - Digitization 4653 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2329 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14576 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3134 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25860 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4999 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30353 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 139 2
Positive Technologies - PT Sandbox 82 1
Positive Technologies - PT Knockin 14 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 368 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 107 1
Авезова Яна 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147816 2
Ливан - Ливанская Республика 195 1
Кувейт 165 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 134 1
Ближний Восток 2974 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17352 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52473 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1067 1
Индия - Bharat 5521 1
Израиль 2746 1
Германия - Федеративная Республика 12764 1
Египет - Арабская Республика 1016 1
Турция - Турецкая республика 2402 1
Саудовская Аравия - Королевство 598 1
Америка Латинская 1835 1
Румыния 734 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8705 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52232 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1938 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7112 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
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