Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) провели всестороннее исследование деятельности APT-группировок, нацеленных на организации Ближнего Востока. Эксперты отметили, что 88% исследованных группировок атакуют Саудовскую Аравию, а в топ-5 атакуемых отраслей входят госучреждения, промышленность, телекоммуникации, военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы. Для получения первоначального доступа в инфраструктуру злоумышленники в основном делают фишинговые рассылки и используют недостатки в общедоступных приложениях. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies .

По данным анализа, в топ-7 целей злоумышленников вошли Саудовская Аравия (88%), ОАЭ (75%), Израиль (63%), Иордания (56%), Египет (50%), Кувейт (50%) и Ливан (44%)[1].

«Подавляющее большинство рассмотренных APT-группировок, действующих в странах Ближнего Востока, хотя бы раз совершали атаки на госучреждения (94%) и промышленность (81%), а 69% атаковали топливно-энергетический комплекс, — сказала Яна Авезова, старший аналитик исследовательской группы Positive Technologies. — Стоит отметить, что государственные учреждения являются наиболее привлекательными целями для всех злоумышленников: на их долю в 2022–2023 гг. пришлось 22% от общего числа атак на организации стран Ближнего Востока».

Как отмечается в исследовании, в пятерку наиболее атакуемых отраслей вошли также телекоммуникационные компании и военно-промышленный комплекс: их атаковала каждая вторая группировка.

По мнению экспертов Positive Technologies, ВПК оказался в топе атакуемых отраслей из-за специфики региона. Ближневосточные СМИ, по сравнению с другими регионами, также часто становятся целями атак и исторически сохраняют высокое место в рейтинге. Повышенный интерес киберпреступников к телекоммуникационной отрасли специалисты связывают с атаками группировок китайского происхождения, поскольку телекоммуникации издавна были одной из их главных целей.

По данным анализа Positive Technologies, для получения первоначального доступа 69% группировок делают фишинговые рассылки, 31% используют недостатки в общедоступных приложениях, а 19% размещают вредоносное ПО на профильных веб-ресурсах.

«Комплексные целенаправленные атаки начинаются с разведки, — сказал Александр Бадаев, специалист отдела исследования угроз информационной безопасности экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center). — Атакующие могут проводить широкомасштабные сетевые сканирования в поисках подходящих целей. В результате у злоумышленников появляется информация, которой достаточно для начального этапа проникновения. К такой информации относится, например, установленное на целевом сервере программное обеспечение и его версии, подверженные известным уязвимостям. За разведкой следует этап подготовки инструментальной базы для проведения атак. Злоумышленники могут регистрировать поддельные домены и создавать учетные записи электронной почты или аккаунты в социальных сетях для проведения целенаправленного фишинга».

По словам эксперта, после получения первоначального доступа атакующие стремятся закрепиться в инфраструктуре. Для закрепления 69% APT-группировок используют планировщик заданий (компонент операционной системы, позволяющий запускать программы или скрипты при выполнении определенного условия), как в случае с кампанией против правительства ОАЭ, когда группировка OilRig создавала запланированную задачу Microsoft Edge Update Service, которая срабатывала каждые пять минут и запускала вредоносное ПО. Большая часть злоумышленников (56%) настраивали автозагрузку вредоносных программ. Треть APT-группировок (31%) для закрепления в системе компаний-жертв настраивали срабатывание вредоносного кода при наступлении определенного события.

После проникновения в корпоративную сеть злоумышленники изучают устройства, к которым удалось получить доступ, чтобы понять, как действовать дальше. Как показал анализ Positive Technologies, прежде всего атакующих интересуют данные об операционной системе и архитектуре скомпрометированного узла, а также сведения о версиях ПО, установленных патчах и пакетах обновлений — эту технику используют 94% группировок. Большое число группировок (81%) стараются идентифицировать пользователей скомпрометированного узла и определить их степень активности, 63% атакующих изучают процессы, запущенные на скомпрометированных узлах, 56% анализируют файлы и каталоги в поисках полезной информации.

Как отметили эксперты PT Expert Security Center, для APT-группировок важно оставаться незамеченными в скомпрометированной среде как можно дольше. Они прибегают к различным способам сокрытия следов присутствия. Как правило, злоумышленники предварительно тестируют образцы своих вредоносных программ и впоследствии модифицируют их, чтобы обойти обнаружение антивирусными решениями. Распространенный способ — замаскировать вредоносное ПО под легитимные файлы или приложения. Большинство (56%) APT-группировок удаляют признаки своей активности: чистят журналы событий и историю сетевых соединений, изменяют временные метки. Эти действия впоследствии значительно усложняют специалистам по кибербезопасности расследование инцидентов.

Для борьбы со сложными целенаправленными атаками и построения эффективной системы защиты от них специалисты Positive Technologies рекомендуют организациям обратить внимание на основы результативной кибербезопасности, которая включает в себя: управление активами; мониторинг и реагирование на инциденты; обучение кибербезопасности; оценку защищенности.

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Positive Technologies — является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Наши технологии используют более 3,3 тыс. организаций по всему миру.