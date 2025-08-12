Разделы

Bronze Union LuckyMouse APT27 Хакерская круппировка


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Positive Technologies представила августовский дайджест трендовых уязвимостей 1
12.08.2024 Российские госструктуры под атакой китайских хакеров 1
08.08.2024 Злоумышленники атакуют российские госучреждения через «Живой Журнал» 1
22.05.2023 Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет 1
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
28.04.2021 Microsoft экстренно латает «дыры» в Exchange, используемые «хакерами на госслужбе» 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 1
06.11.2020 Госорганы Ирана атакованы шифровальщиком-вымогателем 1
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 2
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Bronze Union и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1532 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5105 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1366 3
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 2
Gamaredon - Хакерская группировка 5 2
TA505 - Хакерские группировки 7 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 651 2
Eastwind - Восточный Ветер 74 2
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 17 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 417 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 76 1
Canon 1408 1
Microsoft Corporation 24999 1
Garmin - Гармин 206 1
REvil - Хакерская группировка 50 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
Capcom 281 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
APT41 - Double Dragon - Хакерская группировка 6 1
Evil Corp - Хакерская группировка 11 1
GitHub 913 1
Thoma Bravo - Proofpoint 38 1
APT37 - Inky Squid, Scarcruft, Group123, InkySquid, RedEyes, Chollima, Ruby Sleet, Konni - Хакерская группировка 7 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 1
Campari - Кампари Рус 1 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 245 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 261 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1298 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 447 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6159 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13244 10
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 845 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3064 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3192 5
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 711 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2169 4
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 62 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8308 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1617 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16488 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 744 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5144 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4510 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2267 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13113 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 825 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 124 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 261 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11768 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 900 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1648 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1138 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 967 1
Unified Messaging - Voice-to-Email, Fax-to-Email, Web-to-Fax - унифицированные возможности обмена сообщениями 50 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6606 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1628 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3141 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4143 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2121 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7624 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21441 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2335 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11961 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7228 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13024 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4871 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 151 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1749 2
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 2
Microsoft Windows 16065 2
WordPress Foundation - WordPress 234 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 309 1
Click2Gov - система оплаты госуслуг США 1 1
Calypso 24 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 109 1
Impacket 4 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 223 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 111 1
Acronis vmProtect 14 1
Oracle Java - язык программирования 3267 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 139 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 38 1
Kaspersky GReAT 53 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 852 1
Авезова Яна 18 2
Водясов Алексей 222 2
Мельникова Анастасия 428 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 544 1
Скулкин Олег 51 1
Зайцев Михаил 291 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 6
Россия - РФ - Российская федерация 151888 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 5
Южная Корея - Республика 6766 2
Израиль 2769 2
Иран - Исламская Республика Иран 1105 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 2
Европа 24473 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 2
Америка Латинская 1857 2
Уран - планета Солнечной системы 545 2
Беларусь - Белоруссия 5919 1
Монголия 359 1
Ирак - Республика 700 1
Ближний Восток 3005 1
Саудовская Аравия - Королевство 619 1
Иран - Тегеран 158 1
Индийский океан - Персидский залив 217 1
Ирак - Багдад 54 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1156 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 1
Германия - Федеративная Республика 12834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1014 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2727 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6472 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5128 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10364 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6629 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1001 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 203 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9291 1
ящик Пандоры 49 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1260 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6131 1
Аренда 2530 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7685 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2763 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1938 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2517 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 533 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3615 1
Персидский язык - фарси 45 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1490 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 223 1
NYT - The New York Times 1069 1
BleepingComputer - Издание 385 1
Fortune Global 500 287 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3387 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 914 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
