Shellcode Шелл-код двоичный исполняемый код запуска оболочки программа обладающая низкоуровневым доступом к операционной системе
Shellcode и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
|Unsplash 763 2
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
|Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 1
|Павлов Никита 67 2
|Водясов Алексей 222 1
|Гвоздев Дмитрий 127 1
|Максимов Юрий 26 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Носенко Георгий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.