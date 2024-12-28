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Shellcode Шелл-код двоичный исполняемый код запуска оболочки программа обладающая низкоуровневым доступом к операционной системе



28.12.2024 Злоумышленники атакуют российские компании с помощью загрузчика, почти невидимого для средств защиты 1
03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США 1
09.07.2024 Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud 1
27.07.2023 Троян-загрузчик Fruity осуществляет многоступенчатое заражение Windows-компьютеров 1
22.05.2023 Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет 1
12.04.2023 Северокорейские хакеры рассылают JPEG-картинки, способные взломать Windows 1
06.03.2023 Поддельный софт MSI подсаживает геймерам невидимый майнер Monero, а заодно ПО для кражи паролей 1
28.02.2022 Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО 1
16.02.2017 Опубликован легкий способ взлома современных процессоров за 90 секунд 1
11.07.2016 Вирус, притворившись обновлением Firefox, напал на миллионы ПК 1
27.11.2015 Россияне научились атаковать любые коммутаторы и роутеры Cisco 1
23.05.2013 В Москве стартовал форум по практической безопасности Positive Hack Days III 1
19.03.2010 DSecRG продемонстрировал способ обхода последних защит IE8 1
04.08.2009 «Лаборатория Касперского» составила рейтинг вредоносного ПО в июле 2
07.07.2009 Windows XP увязла в «дырах» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Shellcode и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Microsoft Corporation 24625 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
SAP SE 5277 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 2
GitHub 814 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Cisco Systems 5114 1
Oracle Corporation 6688 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
AhnLab 10 1
APT41 - Double Dragon - Хакерская группировка 5 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 1
Broadcom - VMware 2359 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Инжект НПП 8 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
APT37 - Inky Squid, Scarcruft, Group123 - Хакерская группировка 3 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Unsplash 763 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
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Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 100 2
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 28 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
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Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
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Microsoft Edge - браузер 1995 2
Microsoft Windows PowerShell 174 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 90 1
Microsoft Windows Media Center 125 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 26 1
Microsoft ActiveX 151 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 1
Google VirusTotal 80 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 17 1
Kaspersky Security Network - KSN 91 1
Impacket 4 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 14 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Павлов Никита 67 2
Водясов Алексей 222 1
Гвоздев Дмитрий 127 1
Максимов Юрий 26 1
Зайцев Михаил 260 1
Емельянников Михаил 40 1
Бандурин Гаральд 15 1
Камлюк Виталий 30 1
Носенко Георгий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Южная Корея - Республика 6646 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Украина - Киев 1125 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Украина - Львов 97 1
Египет - Каир 71 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Китай - Тайвань 3984 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
Net Applications 127 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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