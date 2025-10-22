Получите все материалы CNews по ключевому слову
ASLR Address Space Layout Randomization случайное распределение адресного пространства рандомизация адресного пространства
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
ASLR и организации, системы, технологии, персоны:
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
|Tom’s Hardware 493 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5998 1
|The Register - The Register Hardware 1674 1
|BleepingComputer - Издание 399 1
|Net Applications 127 2
|DSecRG - Digital Security Research Group 24 2
|CNews Мишень 172 1
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394619, в очереди разбора - 732070.
Создано именных указателей - 184767.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.