ASLR Address Space Layout Randomization случайное распределение адресного пространства рандомизация адресного пространства


22.10.2025 Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox 1
12.09.2024 Уязвимости в библиотеке для обработки JPEG ставят под удар большинство серверов 1
18.04.2024 Скрытая разработчиками уязвимость расползлась по дата-центрам 1
15.06.2021 «Дыры» в Microsoft Office позволяют захватывать ПК 1
10.02.2021 Самая ожидаемая игра 2020 г. проложила хакерам путь к взлому ПК пользователей 1
25.01.2021 С помощью медиплеера VLC можно захватить чужой ПК 1
10.03.2020 Все процессоры AMD последних девяти лет беззащитны перед взломами 1
22.02.2019 В знаменитом российском архиваторе WinRAR 14 лет существует опасная дыра 1
21.02.2019 Check Point обнаружила критическую уязвимость WinRAR 1
01.08.2018 «Чипокалипсис» продолжается: Найдены новые уязвимости класса Spectre 1
09.06.2017 Эксперты выяснили, какая ОС станет новой жертвой WannaCry 1
16.02.2017 Опубликован легкий способ взлома современных процессоров за 90 секунд 1
31.01.2017 Экс-разработчик Mozilla Firefox: Удаляйте все антивирусы, они только вредят 1
03.11.2016 Red Hat Enterprise Linux 7 получила сертификат безопасности Common Criteria 1
20.06.2016 Анонимный браузер Tor включил защиту от спецслужб. Опрос 1
05.10.2015 Samsung отказалась устранять критические уязвимости в старых флагманских смартфонах 1
25.06.2015 Microsoft отказалась устранять «дыру» в Internet Explorer, за которую заплатила $125 тысяч 1
28.04.2014 Во всех версиях Internet Explorer найдена серьезная «дыра». Атакованы банки и военные учреждения 1
14.02.2014 Сразу после выхода патча Internet Explorer сотни тысяч пользователей атакованы через новую «дыру» 1
07.10.2013 Злоумышленники активизировались после летних каникул 1
05.09.2013 Eset подготовила обзор наиболее активных угроз августа 1
17.05.2013 61% программистов пренебрегает безопасностью при разработке 1
01.02.2013 Что ждет рынок инфобезопасности? 13 тенденций 2013 года 1
08.08.2011 Apple Mac не рекомендуется ставить в компаниях и организациях - эксперт 1
01.12.2010 Сравнение новейших браузеров: битва за скорость и красоту 1
15.10.2010 DSecRG продемонстрировал эксплоит для клиентского ПО системы «Банк-Клиент» 1
31.03.2010 Взлом Windows 7: хакерам это не выгодно 1
19.03.2010 DSecRG продемонстрировал способ обхода последних защит IE8 1
27.02.2007 Вышла новая версия The Bat! 3.98 1

Microsoft Corporation 25167 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1563 7
Google LLC 12161 4
Intel Corporation 12491 3
Check Point Software Technologies 797 3
AMD - Advanced Micro Devices 4440 2
Red Hat 1343 2
Apple Inc 12538 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5213 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
ESET - ESET Software 1146 2
Sophos - SophosLabs 424 2
Trellix - FireEye 60 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
CD Projekt RED 82 1
Defender 145 1
Microsoft Trustworthy Computing 27 1
Ritlabs - Ритлабс Рус 19 1
DigiCert - GeoTrust 7 1
Fortinet 403 1
Samsung Electronics 10558 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9136 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
МегаФон 9743 1
SAP SE 5412 1
Oracle Corporation 6847 1
HP Inc. 5751 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1526 1
Рексофт - Reksoft 431 1
Adobe Systems 1569 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 694 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Mozilla Foundation 205 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Информзащита 840 1
X Corp - Twitter 2902 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7990 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 36 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5725 1
Судебная власть - Judicial power 2394 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1607 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2239 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1438 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1168 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 722 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 339 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 597 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31026 24
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6911 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13478 17
Google Android ASLR - Address Space Layout Randomization 14 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9640 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26904 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7694 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2703 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2228 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31616 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16609 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9895 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3432 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3119 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9753 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7465 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12096 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 737 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71857 3
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 263 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21656 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8065 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22709 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17720 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14600 2
Shellcode - Шелл-код - двоичный исполняемый код запуска оболочки - программа обладающая низкоуровневым доступом к операционной системе 17 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 661 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 578 2
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 76 2
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 117 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 848 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1905 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 908 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3247 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2273 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11177 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13249 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1703 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 740 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 191 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5075 18
Microsoft Windows 16209 14
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2017 10
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 8
Google Chrome - браузер 1628 5
JavaScript - JS - язык программирования 1311 5
Mozilla Firefox - браузер 1914 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1426 4
Microsoft Windows 7 1991 4
Microsoft Windows 10 1860 3
Linux OS 10762 3
Microsoft Windows XP 2417 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 285 2
Google Android 14566 2
Microsoft Office 3913 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5101 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 159 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 233 2
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 63 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 148 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
Apple WebKit - SunSpider Javascript Benchmark 16 1
Otello Corporation - Opera Software - Carakan JavaScript 5 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 73 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 1
Innoshock - Orbit Downloader 8 1
Microsoft Windows DCOM - Microsoft Windows Distributed Component Object Model - Microsoft Windows COM - Microsoft Windows Component Object Model 29 1
Google - Native Client 12 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 157 1
Collide+Probe - Load+Reload - Take a way - Уязвимости 1 1
Google Cloud Platform - GCP 340 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 542 1
Apple iOS 8170 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Водясов Алексей 222 2
Шилак Ксения 28 1
Синцов Алексей 13 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Рошал Евгений. 8 1
Lipner Steve - Липнер Стив 6 1
Smith Paul - Смит Пол 8 1
Гордеев Вячеслав 10 1
Кирьянский Владимир 3 1
Waldspurger Carl - Вальдшпургер Карл 3 1
Маланов Алексей 5 1
Мельникова Анастасия 431 1
Касперский Евгений 328 1
Кузнецов Сергей 161 1
Stamos Alex - Стамос Алекс 5 1
Schuh Justin - Шух Джастин 3 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Галушкин Олег 182 1
Зайцев Михаил 303 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53228 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17994 2
США - Калифорния 4767 2
США - Калифорния - Риверсайд 31 1
Франция - Французская Республика 7961 1
Австрия - Австрийская Республика 1332 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13527 1
Турция - Турецкая республика 2471 1
Чехия - Чешская Республика 1328 1
Португалия - Португальская Республика 935 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1675 1
Нидерланды 3614 1
Германия - Федеративная Республика 12902 1
Европа 24568 1
Польша - Республика 1997 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54420 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50740 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6806 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8868 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5223 3
Blacklist - Чёрный список 660 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1090 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14860 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7425 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5545 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31436 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2910 1
Аудит - аудиторский услуги 3014 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1319 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 348 1
Open Source software - Maintainer - Мейнтейнер 9 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5446 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9999 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1314 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2991 1
Tom’s Hardware 493 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5998 1
The Register - The Register Hardware 1674 1
BleepingComputer - Издание 399 1
Net Applications 127 2
DSecRG - Digital Security Research Group 24 2
CNews Мишень 172 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 10 2
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 16 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 36 1
University of Rennes - Université de Rennes - Университет Ренна 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 971 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
Black Hat - Конференция 117 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2581 1
