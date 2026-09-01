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DigiCert GeoTrust

DigiCert - GeoTrust

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.09.2026 Рунет 2.0: как меняется доступ к российским сайтам и что делать пользователям 1
25.03.2024 Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов 1
07.10.2019 «Касперский» нашел умный троян, умеющий читать защищенные соединения 1
30.11.2012 Ru-Center расширил линейку SSL-сертификатов, доступных в продаже 1
09.06.2012 ActiveCloud by Softline расширил перечень доступных к заказу SSL-сертификатов 1
01.12.2010 Сравнение новейших браузеров: битва за скорость и красоту 1
19.05.2006 VeriSign приобретет конкурента 1
13.12.2005 https не спасает от фишеров 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

DigiCert и организации, системы, технологии, персоны:

Comodo Security Solutions - Sectigo 38 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 4
Verisign 362 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 2
Microsoft Corporation 25816 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 519 2
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 2
Thawte 34 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1698 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 57 1
Apple Inc 13212 1
Intel Corporation 12848 1
Softline - Софтлайн 3766 1
Oracle Corporation 7090 1
Рексофт - Reksoft 490 1
PayPal 673 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 138 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Turla - Хакерская группировка 23 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Google LLC 12739 1
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 34 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3331 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1068 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1101 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10054 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3248 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5847 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 556 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5215 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14332 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1189 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3063 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13205 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4352 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3412 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2670 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1399 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8698 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 1
Google Android ASLR - Address Space Layout Randomization 14 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 175 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7943 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11872 1
Кибербезопасность - Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 184 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2861 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13759 1
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 32 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6568 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4677 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 1
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 169 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 378 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6525 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1393 1
CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 115 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1053 1
Google Chrome - браузер 1714 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2039 2
Mozilla Firefox - браузер 1957 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Google - Native Client 12 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Microsoft Windows 16943 1
JavaScript - JS - язык программирования 1433 1
Apple Safari - браузер 904 1
Opera Browser - Браузер 1057 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 305 1
Microsoft SmartScreen 49 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 216 1
Apple WebKit - SunSpider Javascript Benchmark 16 1
Otello Corporation - Opera Software - Carakan JavaScript 5 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Maloney Jim - Мелони Джим 1 1
Водясов Алексей 222 1
Кузнецов Сергей 163 1
Наместников Юрий 40 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Брик Марина 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1004 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 1
Blacklist - Чёрный список 716 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7472 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3117 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1740 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 141 1
The Register - The Register Hardware 1788 1
Securelist 30 1
IDC - International Data Corporation 4995 1
Forrester Research 834 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
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