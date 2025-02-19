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Брик Марина



19.02.2025 «Руцентр» сформировал витрину для подбора доменов 1
05.04.2024 «Рунити» анонсирует результаты развития российских сайтов и доменов к 30-летию рунета 1
25.03.2024 Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов 1
03.08.2023 Все российские банки предлагают отправить в единый домен 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Брик Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 3
GlobalSign - удостоверяющий центр 17 1
DigiCert - GeoTrust 7 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 29 1
Рунити 18 1
Yandex - Яндекс 7415 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 22 1
Цифра ГК 2435 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 150 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4895 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2924 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1930 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5043 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1447 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 623 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3902 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 141 1
FreePik 1025 1
Кузьмичев Андрей 16 1
Воробьев Андрей 168 1
Печатников Анатолий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 623 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
Паспорт - Паспортные данные 2522 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5746 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
НКО - Некоммерческая организация 506 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
ComNews - Медиа-бизнес 109 1
Известия ИД 631 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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