«Рунити» анонсирует результаты развития российских сайтов и доменов к 30-летию рунета

Группа компаний «Рунити» (объединяет RU-CENTER, «Рег.ру» и SpaceWeb) делится ключевыми показателями национальных доменных зон и размещенных в них сайтах. Национальные доменные зоны – это домены верхнего уровня .ru, .рф, .su, которые выделены для России международным сообществом, регулирующим функционирование сети интернет. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Седьмого апреля 2024 г. российскому сегменту сети интернет исполняется 30 лет. На сегодняшний момент по статистическим данным группы «Рунити» в доменной зоне .ru более 5,5 млн активных доменов. Это максимальный показатель за все время существования зоны. В течение последнего полугода доменная зона .ru несколько раз достигала рекордных результатов, а с начала 2024 года выросла еще на 2,8%. Сейчас в зоне .ru зарегистрировано 5 591 759 активных адресов. Эта динамический показатель, и цифра может меняться в режиме реального времени, так как домены регулярно покупаются, продаются или истекает срок действия их регистрации.

«Мы видим, что к юбилею Рунета доменная зона .ru продолжает увеличивать темпы роста. С начала апреля было зарегистрировано 17,5 тыс. новых адресов. И это закономерно, ведь сегодня домен – важный и ценный цифровой актив. И если для небольших компаний хватает одного домена под сайт, то крупный бизнес и госорганизации могут регистрировать десятки и сотни тысяч адресов для собственных филиалов, продуктов, рекламных акций и даже с целью предотвращения фишинга. При этом стоимость домена может варьироваться от нескольких рублей до миллионов. Например, в портфеле одного из клиентов нашей группы компаний содержится более 300 тыс. доменных адресов, а сумма самой крупной сделки в марте составила 18,5 млн руб. за домен», – сказал Андрей Кузьмичев, Глава «Рунити» (объединяет RU-CENTER, «Рег.ру» и SpaceWeb).

Национальные доменные зоны .рф и .su также набирают обороты. На текущий момент кириллическая доменная зона .рф показывает собственный максимум по числу занятых адресов – 778 210, из которых 31,3% доменов были зарегистрированы менее года назад. Популярность этой доменной зоны продолжает активно расти в связи с текущим трендом на русификацию брендов, большим числом свободных имен и легкостью использования для российских пользователей. Так и старейшая доменная зона .su, изначально созданная для СССР, до сих пор остается востребованной и показывает 109 116 зарегистрированных адресов. Зона продолжает развиваться, прирост по итогам 2023 г. составил 2,3%. Сегодня эта доменная зона универсальна и может служить альтернативой другим национальным и международным зонам.

Наряду с этим, бум доменной отрасли отражается на втором ключевом показателе Рунета – количестве сайтов. В частности, по сравнению с мартом 2023 г. число сайтов в доменной зоне .ru выросло на 6,19%. В настоящий момент это 2 619 095 активных сайтов, что, к слову, почти в два раза меньше зарегистрированных доменов. Это объясняется тем, что не все доменные адреса непосредственно используются для запуска сайтов. Около четверти из них паркуется доменными инвесторами для дальнейшей перепродажи или компаниями, чтобы защитить свой бизнес от конкурентов или мошенников, которые могут зарегистрировать домены с похожими именами.

«За три десятилетия рунет заметно эволюционировал, и цели использования доменов также изменились. Сейчас «живые» сайты размещены на 46,9% доменов в зоне .ru. А остальная часть используется по-разному: на 19,5% размещены парковочные страницы с информацией о том, что сайт в разработке или домен продается, 8,5% применяются для почты, 5,8% – для веб-форвардинга (переадресации) и для других задач. В современном мире это нормальная практика. С ростом количества мошеннических действий, высоким развитием конкуренции и популярностью инвестиций в доменные имена владельцам сайтов приходится принимать меры, чтобы грамотно обезопасить свои онлайн-ресурсы», – сказала Марина Брик, директор по продукту доменного бизнеса группы «Рунити» (объединяет RU-CENTER, «Рег.ру» и SpaceWeb).

Напомним, что национальный домен верхнего уровня .ru был зарегистрирован для России в 1994 г. и стал символизировать появление рунета. Доменная зона .рф запустилась в 2010 г. в качестве первой в мире кириллической зоны. А зона .su использовалась с 1990 г. как национальная доменная зона для Советского Союза и постсоветского пространства и до сих пор продолжает функционировать.

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«Рунити» – российский технологический бренд, объединяющий ИT-компании RU-CENTER, Рег.ру, SpaceWeb и ряд других. Группа компаний предоставляет продукты и сервисы для ведения бизнеса в онлайне для компаний любого масштаба. Среди услуг: регистрация и покупка доменов, хостинг, комплексная ИТ-инфраструктура, облачные решения, конструкторы сайтов и др.