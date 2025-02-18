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Кузьмичев Андрей



18.02.2025 AppSec Solutions и «Айтуби» объявили о начале сотрудничества 1
12.11.2024 «Руцентр» поможет консолидировать онлайн-активы компаний 1
15.10.2024 «Руцентр» станет компанией по управлению онлайн-активами 1
10.09.2024 Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов 1
06.06.2024 В России появилась новая доменная зона спб.рф 1
14.05.2024 Ru-Center первым среди хостинг-провайдеров подключил идентификацию клиентов через «Госуслуги» 1
14.05.2024 В России началась регистрация интернет-доменов через «Госуслуги» 1
23.04.2024 RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ 1
09.04.2024 Создавать сайты в Рунете можно будет только через «Госуслуги». Законопроект уже готовится 1
05.04.2024 «Рунити» анонсирует результаты развития российских сайтов и доменов к 30-летию рунета 1
15.03.2024 Зона .ru побила рекорд по числу доменов 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
20.09.2019 Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг 1
23.03.2018 Власти ополчились на регулятора зон .RU и .РФ 1
16.09.2015 Ru-Center открыл регистрацию доменов в зоне .BANK 1
11.09.2015 В Москве прошла международная конференция для хостеров и сервис-провайдеров WorldHostingDay Moscow 2015 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Кузьмичев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 15
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 4
Рунити 18 4
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 29 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 2
Ростелеком 9741 1
Oracle Corporation 6705 1
Salenames 11 1
Acronis - Акронис 449 1
Odin 30 1
Nubes - Нубес 53 1
Код Безопасности 621 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 1
Yandex - Яндекс 7411 1
Цифра ГК 2435 1
Диалог АНО 12 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 6 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Unsplash 818 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Фонд Росконгресс 18 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 150 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 11
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2924 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 776 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1927 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7642 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1445 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5040 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8058 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2804 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3842 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 707 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 368 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1211 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6719 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи 13 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3556 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1764 1
ГОСТ 34 - Информационная технология - Разработка автоматизированной системы управления (АСУ) 33 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 2
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 23 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 38 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 1
Воробьев Андрей 168 3
Королюк Алексей 86 1
Гребенников Сергей 34 1
Плуготаренко Сергей 81 1
Иванюк Александр 2 1
Савельев Андрей 9 1
Баскакова Ольга 1 1
Бадаев Алексей 23 1
Рябиковский Александр 1 1
Анисимов Константин 36 1
Александров Максим 5 1
Брик Марина 3 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Горелкин Антон 93 1
Рогдев Алексей 6 1
Альтовский Евгений 42 1
Ерохин Вячеслав 11 1
Гландин Сергей 3 1
Быков Александр 9 1
Береговский Геннадий 7 1
Фефелов Владислав 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Европа Восточная 3080 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Азия - Азиатский регион 5554 1
Европа 21802 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Бразилия - Федеративная Республика 2371 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 164 1
Литва - Вильнюс 41 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8078 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1324 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2319 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9999 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Паспорт - Паспортные данные 2522 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1038 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6950 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 699 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5745 1
НКО - Некоммерческая организация 506 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 296 1
Латинский алфавит 190 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 2
Ведомости 1019 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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