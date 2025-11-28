«Руцентр» вошел в реестр провайдеров хостинга для государственных информационных систем

В соответствии с постановлением Правительства России, с 1 сентября 2024 г. операторы ГИС, муниципальных систем, а также государственных и муниципальных учреждений обязаны размещать свои ресурсы исключительно у провайдеров из утвержденного перечня. «Руцентр» выполнил все требования регуляторов, включая взаимодействие с ГосСОПКА и ЦМУ ССОП, а также внедрил технические меры защиты информации согласно приказу ФСТЭК России №17. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Защищенная платформа «Руцентра» для размещения госсистем обеспечивает высший уровень защищенности (1УЗ) и класс защищенности К1. Инфраструктура построена на базе сертифицированных средств защиты информации и строго регламентированных процессов информационной безопасности. Решение позволяет в том числе работать с персональными данными, полностью выполняя требования Федерального закона №152-ФЗ.

«Целевые атаки на ИТ-инфраструктуру становятся сложнее, и спрос на сертифицированных провайдеров растет даже без формального регулирования. В этих условиях наша задача — не просто соответствовать требованиям, а проактивно обеспечивать защищенность цифрового контура клиентов. В хостинговую платформу «Руцентра» внедрили архитектуру с глубокой изоляцией: процессы клиентов разделены между собой и работают в разных контейнерах — такой уровень защищенности хостинга пока не распространен даже среди сертифицированных решений», — отметил Андрей Кузьмичев, генеральный директор «Руцентра».

«Руцентр» сформировал целый комплекс мер в области безопасности, в том числе для работы с госкомпаниями и реализации крупных ИТ-проектов в строго регулируемых отраслях. Ранее компания получила лицензию ФСТЭК на оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации и лицензию ФСБ в области шифрования.