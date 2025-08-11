В домене .РФ началась регистрация адресов на государственных языках народов России

11 августа 2025 года вступила в силу новая редакция Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденная решением общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети интернет» от 2 июля 2025 г.

Теперь в российской национальной доменной зоне .РФ доступна регистрация интернет-адресов с использованием символов 17 государственных языков республик Российской Федерации.

Нововведение значительно расширяет возможности для пользователей, позволяя создавать доменные имена, которые более точно отражают особенности письменности и произношения различных языков народов России. Теперь в именах сайтов могут использоваться буквы абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского языков. Внедрение этих символов направлено на обеспечение языкового многообразия в цифровом пространстве.

Ровно месяц назад, 11 июля 2025 г., Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ №474 «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации». Одной из целей языковой государственной политики в этом документе названо обеспечение сохранения, поддержки и развития языков народов Российской Федерации, в частности, языков коренных малочисленных народов и языкового многообразия как национального достояния и историко-культурного наследия Российской Федерации. Особое внимание в документе уделено продвижению русского языка в цифровом пространстве, контролю за языковыми стандартами в интернете, популяризации отечественного программного обеспечения с русскоязычным интерфейсом, а также разработке алфавитов и внедрению дополнительных наборов символов для языков народов России на основе кириллицы.

«Одна из важных задач, стоящих сегодня перед всеми, кто обеспечивает рост и развитие интернет-пространства – это обеспечение языкового многообразия, благодаря чему возможность доступа в сеть получает все больше пользователей. Большое внимание уделяется этому и в нашей стране. Внедрение 25 новых символов стало очередным шагом для дальнейшего развития домена .РФ и популяризации его среди российских пользователей. Сама возможность писать названия сайтов на родном языке поддерживает принцип мультиязычия и культурного разнообразия в российском сегменте интернета», – отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Техническую реализацию данного обновления обеспечил «Технический центр Интернет» (ТЦИ). Генеральный директор «Технического центра интернет» Алексей Рогдев сказал: «Это важный шаг для развития цифрового суверенитета и сохранения лингвистического и культурного наследия страны. Теперь пользователи смогут создавать доменные имена, которые естественнее и точнее соответствуют их родному языку. Это будет способствовать повышению доступности интернета для многонационального населения России и более легкой интеграции пользователей в глобальное цифровое пространство».

Данное нововведение является значимым для развития цифровой среды на государственных языках регионов России. Оно способствует укреплению позиций региональных языков в интернете, предоставляя носителям этих языков возможность использовать привычные им символы для идентификации своих ресурсов в сети, тем самым поддерживая языковое многообразие и цифровую инклюзивность населения.

Зарегистрировать доменные имена с использованием символов 17 государственных языков республик РФ можно уже сегодня – аккредитованные регистраторы доменных имен активно участвовали в тестировании внедрения новых символов и полностью готовы предоставлять эту услугу. Это отметил Андрей Кузьмичев, глава группы «Рунити»: «Крупнейшие регистраторы «Рег.ру» и «Руцентр» полностью готовы технически к поддержке нововведения, и с первого дня будут предлагать домены с символами национальных языков своим клиентам. Это важный шаг для развития цифрового многообразия в России».

Новый расширенный список кириллических символов, допустимых в составе доменных имен в домене .РФ, указан в новом приложении к правилам «Список символов, допустимых в составе доменного имени в домене .РФ».

В 2024 г. Координационный центр доменов .RU/.РФ провел исследование оценки востребованности внедрения символов языков народов России в зону .РФ, которое показало, что в целом уровень использования национальных языков в интернете достаточно высок, но носители некоторых языков подчас сталкиваются с отсутствием возможности использования дополнительных букв или знаков кириллического алфавита.