Россия СКФО Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Абазинский район аул Инжич-Чукун

Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Абазинский район - аул Инжич-Чукун

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 В домене .РФ началась регистрация адресов на государственных языках народов России 1
30.10.2023 На Абазинском руднике в Хакасии впервые появилась сотовая связь 3
06.02.2017 «Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии 2
20.10.2016 «Мегафон» расширил зону действия сельского 3G-интернета в Карачаево-Черкесии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9481 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 60 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1673 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8343 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3797 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9509 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6587 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8838 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1554 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25128 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3013 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7584 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14160 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4261 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21431 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 941 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10949 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28488 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1053 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4020 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5584 1
Бурлаков Радмир 17 2
Михеев Виталий 1 1
Симаткина Светлана 48 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская 20 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 81 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 317 2
Россия - РФ - Российская федерация 151825 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Усть-Джегута 15 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Карачаевск 18 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Малокарачаевский район 3 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абаза 11 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Адыге-Хабльский район - Адыге-Хабль 4 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 470 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 532 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2544 1
Вахтовый метод 120 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10308 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1788 1
