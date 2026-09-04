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Россия СКФО Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Усть-Джегута

СОБЫТИЯ


04.09.2026 Связь в Карачаево-Черкесии подготовили к курортному сезону 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
25.08.2017 «Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии 1
06.06.2017 «Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз» 1
20.04.2017 «Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии 1
23.11.2016 «Ростелеком» подключил по оптике абонентов в коттеджных районах Черкесска 1
11.11.2016 «Мегафон» ускорил интернет для больниц и десятка населённых пунктов Карачаево-Черкесии 1
20.10.2016 «Мегафон» расширил зону действия сельского 3G-интернета в Карачаево-Черкесии 1
18.07.2016 «Мегафон» ускоряет интернет в Карачаево-Черкесии 2
15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
12.02.2015 «МегаФон» улучшил интернет на горнолыжных трассах Архыза 1
10.11.2014 «МегаФон» повысил надёжность 3G-интернета в Карачаево-Черкесии 1
06.04.2012 Абоненты «МегаФона» в Карачаево-Черкесии за год увеличили объемы потребления интернет-трафика более чем в 4 раза 1
22.12.2010 «МегаФон» запустил сети 3G в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии 1
19.07.2010 ЮТК инвестирует в развитие технологии ЕТТН на территории Карачаево-Черкесии 28 млн руб. 1
23.08.2004 "Карачаево-Черкесскэлектросвязь" развернула сети ADSL 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10848 11
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Ростелеком 10998 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15951 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2151 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
НАГ - NAG 20 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Карачаево-Черкесскэлектросвязь 4 1
Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина 1 1
Русское поле Агрохолдинг - Павловская Птицефабрика - Павловская курочка 8 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Дворец Белосельских-Белозерских 2 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Президент Украины 128 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9614 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10266 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9819 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29798 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26446 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18148 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1767 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4500 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23049 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8721 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11580 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4048 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 2
Маршрутизация - Routing 618 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3973 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2586 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5049 1
Оцифровка - Digitization 5216 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4465 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1018 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9357 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2363 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1160 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1436 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5891 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2225 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1316 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1347 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1199 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 1
Пропускная способность - Bandwidth 1920 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9676 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 4
МТС 5G-сеть 20 1
РАН САО - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 1
РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 5 1
Бурлаков Радмир 18 7
Хетагуров Коста 4 1
Ярахмедов Руслан 17 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Ласкавый Сергей 23 1
Коваленко Руслан 3 1
Игошкина Ольга 13 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 381 13
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 86 12
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Карачаевск 18 10
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская 22 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 1099 5
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Домбай 46 4
Россия - РФ - Российская федерация 167256 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47804 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 569 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 458 3
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 511 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 80 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Адыге-Хабльский район - Адыге-Хабль 4 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Курджиново 5 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Малокарачаевский район 3 2
Украина 7939 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2301 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 686 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 786 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 487 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 756 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 646 2
Украина - Закарпатская область - Закарпатье 8 1
ДНР - Мариуполь 30 1
Украина - Черкассы 11 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Алагир 22 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 14 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 33 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Абазинский район - аул Инжич-Чукун 5 1
Украина - Ивано-Франковск 36 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Моздокский район - Моздок 50 1
Казахстан - Акмолинская область - Степногорск 4 1
Украина - Ровненская область - Ровно 2 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Медногорск 11 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Ногайский район - Терекли-Мектеб 3 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Ардонский район - Ардон 21 1
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