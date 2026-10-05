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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Карачаево-Черкесия Малокарачаевский район

Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Малокарачаевский район

СОБЫТИЯ


05.10.2026 «МегаФон» модернизировал сеть в селах Карачаево-Черкесии 1
25.08.2017 «Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии 1
20.04.2017 «Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии 1
06.02.2017 «Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10939 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9700 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7562 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29897 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1775 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9854 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1021 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6393 3
Бурлаков Радмир 19 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 388 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская 23 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 87 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Усть-Джегута 16 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Адыге-Хабльский район - Адыге-Хабль 4 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Карачаевск 18 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 694 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1527 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Абазинский район - аул Инжич-Чукун 5 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10989 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6814 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6872 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3224 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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