Бурлаков Радмир
Бурлаков Радмир и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8847 16
|МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
|Россети Ленэнерго 1701 1
|Санаторий имени Г.К. Орджоникидзе 1 1
|Почта России ПАО 2116 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.