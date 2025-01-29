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Бурлаков Радмир



29.01.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на горнолыжном курорте Карачаево-Черкесии 1
25.03.2024 «МегаФон» расширил покрытие на юге Карачаево-Черкесии 1
06.12.2023 «Мегафон» расширил сеть LTE в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии 1
04.10.2017 «Мегафон» подключил кассовые аппараты «Почты России» 1
25.08.2017 «Мегафон» расширяет сельскую 3G-сеть в Карачаево-Черкесии 1
06.06.2017 «Мегафон» включил скоростной 4G на курорте «Архыз» 1
20.04.2017 «Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии 1
06.02.2017 «Мегафон» запустил быстрый интернет для 20 тыс. сельских жителей Карачаево-Черкесии 1
11.11.2016 «Мегафон» ускорил интернет для больниц и десятка населённых пунктов Карачаево-Черкесии 1
26.10.2016 «Мегафон» подготавил инфраструктуру к горнолыжному сезону в Карачаево-Черкесии 1
20.10.2016 «Мегафон» расширил зону действия сельского 3G-интернета в Карачаево-Черкесии 1
18.07.2016 «Мегафон» ускоряет интернет в Карачаево-Черкесии 1
28.04.2016 «МегаФон» в 2 раза ускорил 3G-интернет в двух малых населенных пунктах Карачаево-Черкесии 1
21.04.2016 «МегаФон» улучшил интернет 4G в Черкесске 1
26.08.2015 «Мегафон» запустил новые базовые станции 3G в сёлах и посёлках Карачаево-Черкесии 1
10.11.2014 «МегаФон» повысил надёжность 3G-интернета в Карачаево-Черкесии 1
19.06.2014 «МегаФон» улучшил покрытие 4G+ в Черкесске 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Бурлаков Радмир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8847 16
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Санаторий имени Г.К. Орджоникидзе 1 1
Почта России ПАО 2116 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 16 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7664 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6451 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1459 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9378 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2913 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6042 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3733 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 846 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4767 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6967 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7389 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2672 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1744 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10518 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1743 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 989 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3988 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9197 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4489 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1393 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 1
Пропускная способность - Bandwidth 1746 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1612 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1613 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 4
Коваленко Руслан 3 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 286 16
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 80 9
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская 20 8
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Карачаевск 18 5
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Усть-Джегута 9 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Адыге-Хабльский район - Адыге-Хабль 4 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Малокарачаевский район 3 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Абазинский район - аул Инжич-Чукун 3 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 369 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Курджиново 5 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз - Лунная поляна 1 1
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 26 1
Украина - Черноморск - Ильичевск 6 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 49 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 389 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1315 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 1
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