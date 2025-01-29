«МегаФон» разогнал мобильный интернет на горнолыжном курорте Карачаево-Черкесии

Новое телеком-оборудование инженеры установили в поселке Архыз. Местные жители и туристы теперь пользуются ещё более стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы абоненты всегда могли оставаться на связи, специалисты «МегаФона» запустили дополнительную телеком-инфраструктуру и модернизировали существующие объекты. Изменения охватили не только горнолыжные курорты, но и торговые точки, культурные и религиозные учреждения. На базовых станциях задействован LTE-2100 — диапазон частот, который эффективен для расширения емкости сети.

«Результаты, основанные на анализе обезличенных данных, показывают, что спрос на мобильный интернет растет параллельно с интересом к нашему региону. Мы модернизировали инфраструктуру в поселке, тем самым увеличив скорость загрузки на 10%. Доступ к сети даже в часы пиковой нагрузки дает возможность не только делиться фотографиями и видео с близкими, но и связаться с экстренными службами, которые постоянно работают на крутых маршрутах Архыза», — сказал директор «МегаФона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков.

По данным сотового оператора, Архыз вошел в рейтинг самых посещаемых горнолыжных курортов в России. Турпоток на склоны в январе 2025 г. вырос на 33,5%, относительно аналогичного периода 2024 г. Также аналитики выяснили, что за январь жители и гости использовали здесь более двух ТБ трафика. Этого хватит, чтобы скачать на один гаджет около 1 млн треков.

Именно музыкальные сервисы — самые популярные у пользователей, в топе они обогнали видеохостинги. На сайты с различными композициями приходится до 42% от общего трафика. Обладатели зеленых SIM-карт стали слушать музыку в 1,5 раза чаще, чем в 2024 г.