Россию охватили массовые протесты против 5G

Жители Кавказа, Ставрополя и Кубани начали протестовать против строительства в России сотовых сетей 5G. Это первые массовые недовольства россиян сетями нового поколения. В ряде населенных пунктов они даже переросли в поджоги вышек. Тем временем, сетей 5G в России еще нет, и в ближайшие несколько лет их широкомасштабного строительства ждать не стоит.

Россия для 4G

На Кавказе на протяжении нескольких месяцев не прекращаются массовые протесты против вышек сотовых сетей пятого поколения (5G). По информации портала Nag.ru, жители региона несколько раз переходили от слов к делу и уничтожали имущество операторов сотовой связи.

В 2020 г. жители Северной Осетии дважды поджигали вышки связи – самосуд над техникой проходил в селении Ногир и поселке Мизур, население которых противится распространению сетей 5G. В Дагестане все пока ограничивается лишь митингами против установки базовых станций новых сетей – протесты прошли в Махачкале, Новогиреевке Новом Черкее и селе Ашага-Стал.

В Карачаево-Черкесии тоже живут недовольные тем, что в регионе идет возведение вышек для сетей нового поколения. Свой протест против них открыто выразили жители Черкесска, Усть-Джигута и станицы Зеленчукской. Недалеко от этой станицы расположена одноименная радиоастрономическая обсерватория, в собственности которой есть радиотелескоп РТФ-32 с диаметром главного зеркала 32 метра и Большой телескоп азимутальный (БТА) – гигантский рефлекторный телескоп с диаметром зеркала 6 метров. На расстоянии нескольких километров от них находится РАТАН-600 – принадлежащий Российской академии наук крупнейший в мире радиотелескоп с зеркалом диаметром около 600 метров.

На Кавказе не сомневаются в опасности сетей пятого поколения

На Кубани тоже нашлись нежелающие видеть в своем городе 5G-вышки – против них выступили жители Армавира. Их мнение относительно новых сетей связи разделяют и проживающие в Ставрополе (Ставропольский край).

Мнение операторов связи и ВОЗ

Операторы связи из состава «Большой четверки» не видят в сетях пятого поколения и вышках связи ничего опасного для жизни из здоровья людей. Представители «Мегафона» даже уточнили, что чем ближе абонент находится к базовой станции, тем ниже уровень электромагнитного излучения у мобильного устройства, и добавили, что расположение вышки связи поблизости от абонентов «грозит» им только хорошим качеством связи.

Кроме того, у российских вышек 5G в настоящее время в принципе нулевой уровень излучения, так как сетей пятого поколения, доступных обычным гражданам, в стране попросту нет. Это подтвердил изданию директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый – он сообщил, что планов по повсеместному внедрению сетей 5G у этого оператора пока нет.

Сергей Ласкавый добавил также, что МТС регулярно приходится вести разъяснительную работу с населением по поводу сетей связи нового поколения. Он упомянул и распространенные в интернете теории заговора, в которых 5G обвиняют в распространении коронавируса. «Не хочется никого запугивать, но, если противодействие развитию телеком-инфраструктуры будет расти, мы откатимся на несколько лет назад. Ни телемедицина, ни госуслуги, ни видеозвонки не будут доступны абонентам так, как сегодня. А в некоторых случаях, когда доходит до вандализма объектов связи, будут страдать обычные люди, которые даже не смогут позвонить», – подытожил Ласкавый.

На середину апреля 2021 г. не существовало ни одного доказательства опасности сетей 5G и тем более их связи с распространением коронавируса. На сайте «Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ) даже есть отдельная страница, посвященная сетям 5G, на которой сказано об отсутствии подтверждения негативного воздействия волн в диапазоне до 300 ГГц на здоровье людей (5G работает в спектре от 3,5 до нескольких десятков ГГц).

5G не любят во всем мире

С вышками 5G борются жители многих стран, но мировой тренд задали британцы. В апреле 2020 г. CNews писал, что в Англии заметно участились случаи поджога таких сооружений – всего за несколько дней подобные случаи произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг, расположенной в графстве Мерисайд. К примеру, вышку 5G в Ливерпуле подожгли 3 апреля 2020 г., спустя всего несколько дней после ее установки. Британцы верят в связь сотовых сетей 5G с пандемией коронавируса. Они считают, что 5G-волны снижают иммунитет людей, повышая риск заражения.

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Протесты против 5G в Великобритании не утихают месяцами, и из-за них в опасности находится инфраструктура связи, не связанная с пятым поколением сотовых сетей. Например, в июне 2020 г. 47-летний британец Майкл Уитти (Michael Whitty) получил срок за поджог вышки 4G – в апреле 2020 г. он попытался уничтожить ее, даже не зная, для каких целей она была установлена. Уитти до последнего был уверен, что она отвечала за связь 5G, и следствием его плохой информированности и противоправных действий стал переезд в тюрьму на три года.

В июле 2020 г. в негативном ключе о 5G заговорили и украинцы. Они начали массово подписывать петицию о запрете строительства в стране сетей пятого поколения, размещенную на сайте президента Украины, заявляя, что ни ВОЗ, ни другие организации, ни власти страны не предоставили доказательства отсутствия вредного воздействия сетей 5G на здоровье людей. Петиция собрала нужное для ее рассмотрения правительством Украины количество голосов всего за несколько часов.

Только проводная связь

В России нет и пока не будет сотовых сетей пятого поколения, доступных всем и каждому. Исключение составляет лишь сеть 5G МТС в Москве «для избранных» с небольшой зоной покрытия, о которой CNews писал в марте 2021 г.

Кроме того, если массовые сети 5G в России и появятся, то, как сообщал CNews, операторы, с высокой долей вероятности, смогут строить их лишь на расстоянии не менее 300 км от сухопутных границ России с другими странами.

Но это не мешает россиянам бастовать не только против 5G, как на Кавказе, но и в принципе против сотовых сетей. Так, в декабре 2020 г. жители города Чкаловск (Нижегородская область) выступили против возведения вышки сотовой связи оператора Tele2, испугавшись возможной угрозы их здоровью. Они перекрыли дорогу при помощи автомобилей, чтобы помешать монтажной бригаде проехать к месту строительства. На этой вышке Tele2 планировал разместить 4G-оборудование.

Нередко россияне вступают в схватку с вышками сотовой связи один на один – к примеру, май 2019 г. ознаменовался сразу двумя подобными случаями. Один из них произошел в поселке Калья Свердловской области – 53-летняя на тот момент местная жительница попыталась сжечь вышку, не желая, по ее словам, находиться под ее облучением.

В том же месяце расправиться с вышкой связи пожелал житель Тверской области – он защищал от облучения ягоды, фрукты и овощи, растущие на его участке. В отличие от своей соотечественницы, он предпочел огню металлообработку и подпилил опору вышки, в результате чего та обрушилась на провода высоковольтной линии и оставила близлежащие населенные пункты без света. Против обоих борцов с сотовой связью были возбуждены уголовные дела.