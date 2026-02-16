Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск

Разделы

СОБЫТИЯ


16.02.2026 «МегаФон»: нижегородцы начали подготовку к летним отпускам 1
16.10.2025 «МегаФон»: цифровизация идет с севера – малые города Нижегородской области «умнеют» быстрее других 1
28.07.2025 «МегаФон» прокачал связь в местах традиционного бытования народных художественных промыслов 2
19.02.2025 Качество услуг мобильной связи в Нижегородской области 1
02.02.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет в нижегородских вузах и сcузах 1
21.03.2022 Российским операторам разрешили повышать тарифы на связь и не соблюдать «закон Яровой» 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
02.12.2020 Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью 3
22.06.2011 МТС на 60% увеличила покрытие сети 3G в Нижегородской области 1
18.01.2001 "Нижегородская Сотовая Связь" установила новые базовые станции и модернизовала существующие 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 7
МегаФон 10107 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 2
Samsung Electronics 10716 1
Ростех - Автоматика Концерн 1751 1
Huawei 4294 1
Apple Inc 12756 1
LG Electronics 3684 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
ZTE Corporation 776 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Sony 6641 1
HTC Corporation 1506 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
НАГ - NAG 20 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 24 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 48 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13045 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Президент Украины 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9462 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22017 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4022 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8819 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2385 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17186 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8982 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25715 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14915 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25565 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9614 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2091 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1311 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8491 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5832 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12734 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5194 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8207 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12300 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3330 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5927 1
МТС 5G-сеть 19 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
МТС 3G-сеть 121 1
РАН САО - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 1
РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 5 1
Михайлов Алексей 104 2
Хлевтова Анна 35 2
Мишустин Михаил 754 1
Шадаев Максут 1160 1
Яровая Ирина 71 1
Галкин Александр 11 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Ласкавый Сергей 21 1
Ревков Андрей 11 1
Васкецов Илья 7 1
Куликов Роман 31 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2153 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3428 6
Россия - РФ - Российская федерация 158480 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 126 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 87 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 11 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 2
Россия - УФО - Свердловская область 1796 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 659 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 2
Великобритания - Ливерпуль 21 2
Великобритания - Бирмингем 100 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 2
Великобритания - Мерсисайд 10 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 102 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гвардейск 14 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 59 2
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 46 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Полесский район - Полесск 7 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Зеленчукский район - станица Зеленчукская 21 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лукояновский район - Лукоянов 6 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Большое Болдино 9 1
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 14 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Вачский район - Вача 6 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Бор (городской округ) 11 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 46 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Шаранга 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18816 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8229 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2715 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 813 1
Украина 7815 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9699 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2667 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3045 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20420 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 622 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1889 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11787 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7810 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4771 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3404 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3181 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1829 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 559 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2213 1
Mash - telegram-канал 20 1
НРТК - Нижегородский радиотехнический колледж 2 1
НИК - Нижегородский индустриальный колледж 1 1
НГАТУ - Нижегородский государственный агротехнологический университет 2 1
РАН - Российская академия наук 2036 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 237 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
ВГУВТ - Волжский государственный университет водного транспорта - Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта 3 1
