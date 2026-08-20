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Индексная книга (каталог) CNews*
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Васкецов Илья

СОБЫТИЯ


20.08.2026 «ТрансТелеКом» объявил о назначениях в руководстве 2
13.09.2022 «Эр-телеком» организовал в Перми умное городское освещение 1
21.12.2015 «Акадо Телеком» увеличит количество видеокамер в Екатеринбурге 2
30.06.2015 «Акадо-Екатеринбург» внедрила новую технологию подключения абонентов к сети 1
31.03.2015 «Акадо-Екатеринбург» разработал систему защиты от опасных интернет-ресурсов 1
18.03.2013 Погасить кредит по системе «Золотая Корона» можно в салонах «Ростелекома» в УрФО 1
24.10.2011 «Ростелеком-Урал» объединил 4 телеком-услуги в одном пакете 1
05.10.2011 Число абонентов домашнего интернета «Ростелеком-Урал» достигло 1 млн 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Васкецов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10965 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 282 3
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2148 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 947 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 1
Уралфинанс КБ 2 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1529 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5979 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22980 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24487 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33570 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4651 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14307 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2224 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13078 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 627 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 321 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 125 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1969 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9539 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4512 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1183 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7548 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29734 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9669 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9942 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10705 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11556 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26359 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15461 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10227 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2265 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1759 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8708 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4997 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26870 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18185 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6497 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10196 1
Фролов Сергей 36 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 3
Россия - РФ - Российская федерация 166647 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3346 2
Россия - УФО - Курганская область 646 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1059 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1412 1
Россия - УФО - Челябинская область 1514 1
Россия - УФО - Тюменская область 1370 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 14 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1694 1
Россия - УФО - Свердловская область 1961 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10390 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1131 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7054 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 735 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 87 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 349 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 798 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1706 1
Паспорт - Паспортные данные 2859 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33843 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53594 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3865 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 796 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7538 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3974 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
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